Ogier com a Toyota para a décima vitória no Monte

A Toyota pretende iniciar com sucesso o Campeonato do Mundo de Ralis FIA 2024 (WRC) com a décima vitória de Sébastien Ogier no famoso Rallye Monte-Carlo, de 25 a 28 de janeiro.

A equipa entra na nova temporada com grandes ambições, depois de ter ganho três títulos de construtores, pilotos e co-pilotos em cada um dos últimos três anos. O Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid tem sido continuamente desenvolvido e melhorado para o tornar ainda mais forte: O motor foi atualizado para melhorar a resposta a baixa velocidade e a curva de binário. O motor foi atualizado para melhorar a resposta em baixa velocidade e a curva de binário. Entretanto, o carro tem um aspeto completamente diferente para a nova época, graças a uma atraente pintura em preto mate.



Enquanto os regulamentos técnicos permanecem estáveis, o sistema de pontuação do WRC foi radicalmente alterado para 2024 para melhorar o espetáculo desportivo no último dia dos ralis. Os pontos serão agora atribuídos com base nas posições no final de sábado, numa escala de 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, embora as equipas ainda tenham de chegar ao final do rali no domingo para receberem esses pontos. Numa classificação separada, todas as etapas de domingo são resumidas e os pontos são atribuídos numa escala de 7-6-5-4-3-2-1. A Power Stage no final do rali mantém-se e oferece até cinco pontos de bónus.



A Toyota vai estar a apostar alto no Rally Monte-Carlo, com um alinhamento de pilotos que inclui Sébastien Ogier, que conquistou a sua nona vitória recorde no evento em 2023, que mais uma vez será realizado na sua cidade natal de Gap, nos Alpes franceses. Elfyn Evans foi segundo no campeonato no ano passado com três vitórias, incluindo a ronda final no Japão, e tem um forte registo em Monte Carlo no passado, com um melhor resultado de segundo em 2021. Takamoto Katsuta completa o programa TGR WRC Challenge na versão completa.



O Rali de Monte-Carlo, a prova mais antiga e mais famosa do calendário do WRC, é também considerada uma das mais exigentes devido às condições climatéricas frequentemente variáveis, que podem provocar gelo e neve nas estradas de asfalto. A escolha do pneu é, por conseguinte, de importância crucial. Está disponível uma vasta gama de pneus de borracha - alguns com pregos - para se adaptarem às respectivas condições.



O parque de assistência regressa a Gap após dois anos no Mónaco. O Principado continuará a acolher a cerimónia de partida na quinta-feira à tarde, antes de duas etapas nocturnas mais próximas de Gap. Na sexta-feira, regressam as três etapas a leste de Gap, cada uma das quais será disputada duas vezes em cada lado da cerimónia do meio-dia. No sábado, o formato é semelhante, com três provas repetidas a oeste de Gap, incluindo a etapa Les Nonières, realizada pela última vez em 1997.



A última etapa de domingo começa em Gap com uma terceira visita à etapa de sexta-feira La Bréole-Selonnet, seguida de uma única passagem pelo Col du Corobin a partir de Digne-Les-Bains. A Power Stage, no final do rali, sobe a colina em direção ao lendário Col de Turini, antes da cerimónia oficial de entrega de prémios ter lugar na Praça do Casino, no Mónaco.



O Rali de Monte-Carlo será também a estreia no WRC do GR Yaris Rally2. Quatro carros estarão em ação, inscritos por quatro equipas diferentes de clientes: Printsport para Sami Pajari, Burton Racing para Stéphane Lefebvre, ERACE WRT para Bryan Bouffier e Teo Martín Motorsport para Jan Solans. Lefebvre, Bouffier e Solans estão todos inscritos para marcar pontos no WRC2 na ronda inaugural.



Em mais uma estreia emocionante, os modelos Yaris GR Edição Especial de Sébastien Ogier e Kalle Rovanperä serão apresentados na quinta-feira, às 14h45, antes do início do rali, na Praça do Casino, no Mónaco.



Jari-Matti Latvala (Chefe de Equipa): "Tivemos alguns sucessos fantásticos nas últimas épocas e, claro, esperamos continuar assim em 2024. Esperamos um desafio ainda maior e será ainda mais difícil ganhar todos os títulos. O nosso objetivo final será vencer novamente o campeonato de construtores e, se conseguirmos vencer também os campeonatos de pilotos e co-pilotos, isso seria um grande bónus. A nossa equipa está constantemente a trabalhar para desenvolver o carro ao longo da época e torná-lo cada vez melhor. Com o Rali de Monte-Carlo, começamos com um dos ralis mais exigentes e penso que um bom fim de semana nesse rali pode dar-nos um impulso de confiança. Por isso, o Elfyn e o Taka vão tentar começar a época da melhor forma possível e é sempre emocionante ver o Seb a conduzir connosco nas suas estradas de origem, onde já foi tão forte. Estamos também muito entusiasmados por ver o GR Yaris Rally2 em ação: Depois dos testes, estamos confiantes no carro, mas só agora, em competição, é que podemos realmente ver em que nível está e recolher mais feedback para o desenvolvimento futuro."



Elfyn Evans: "É sempre emocionante começar uma nova época, especialmente com o Rali de Monte-Carlo. A época de 2023 foi um bom desenvolvimento para nós, que mostrou que estamos no caminho certo. Claro que queremos ainda mais em 2024, mas não será fácil consegui-lo. Sabemos que a concorrência será dura. Sabemos que a competição será dura como sempre, por isso estamos constantemente a trabalhar como equipa para melhorar continuamente e estamos prontos para dar o nosso melhor esta época. Com o Rali de Monte-Carlo a deslocar-se novamente para norte este ano, é muito mais provável que as condições invernosas façam parte do desafio. Tivemos algumas condições difíceis no nosso teste pré-evento, por isso conseguimos treinar bem, mas este rali é tudo uma questão de adaptação às condições que vamos enfrentar durante o fim de semana."



Sébastien Ogier: "Estou feliz por estar de volta ao início de uma época depois de todos estes anos e estou a aproveitar esta oportunidade com as duas mãos. Os últimos anos têm sido muito divertidos com a equipa e temos conseguido obter alguns bons resultados. Penso que queremos continuar assim durante o máximo de tempo possível e é esse o plano para 2024, a começar, claro, pelo Rali de Monte-Carlo. Para mim, é uma obrigação e há grandes expectativas para este primeiro rali. Penso que é este rali que temos de respeitar mais do que qualquer outro, pois as condições podem ser muito difíceis e, por isso, não há garantias. Os números nunca são a minha principal motivação, mas se conseguisse obter a minha décima vitória neste evento, isso seria muito especial."



Takamoto Katsuta: "É sempre bom estar de volta às montanhas de Monte Carlo e pronto para o início de uma nova época. Todos os anos há mais expectativas, mas eu gosto desta pressão e quero lutar no topo, por isso vou tentar alcançar resultados ainda melhores em 2024. Quero estar na luta pelo pódio de forma consistente e tentar obter a primeira vitória. Vou divertir-me e continuar a ultrapassar os meus limites e a trabalhar arduamente. Os engenheiros estão a trabalhar arduamente para melhorar o carro e sinto que todos na fábrica estão a trabalhar arduamente. É por isso que estou confiante de que podemos ser ainda melhores do que no ano passado. O Rali de Monte-Carlo é um dos ralis mais difíceis em termos de condições e da difícil escolha de pneus, mas estamos à altura do desafio." (Toyota)