Il Rally di Monte Carlo su ServusTV in streaming

Sebbene il canale televisivo ServusTV, con sede a Salisburgo, abbia interrotto la sua programmazione per la Germania, è disponibile per lo streaming su Internet, il che è importante per l'apertura della stagione 2024 del Campionato Mondiale Rally (WRC) dal 25 al 28 gennaio.

ServusTV (è richiesta una buona conoscenza dell'inglese) si accenderà per la prima volta giovedì 25 gennaio 2024, in tarda serata dalle 20:30 per la prima tappa, la "Thoard" di 21,01 km. ServusTV sarà di nuovo al via sabato 27 gennaio 2024, dalle 08:00, con la SS 9, la "Esparron" di 18,79 km. La trasmissione successiva inizierà sabato 27 gennaio 2024, dalle ore 14:00, con la seconda manche di questa tappa.

Nel finale di domenica 28 gennaio 2024, ServusTV trasmetterà la WO 17, la Power Stage di 14,80 km sul leggendario Col de Turini, a partire dalle ore 12.00.

