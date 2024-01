Rali de Monte Carlo em streaming na ServusTV

Embora o canal de televisão ServusTV, sediado em Salzburgo, tenha interrompido o seu programa para a Alemanha, este está disponível para transmissão na Internet, o que é importante para a abertura da época do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2024, de 25 a 28 de janeiro.

A ServusTV (é necessário um bom conhecimento de inglês) será ligada pela primeira vez na quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, ao fim da tarde, a partir das 20h30, para a primeira etapa, a "Thoard", com 21,01 km de extensão. A ServusTV estará de volta à partida no sábado, 27 de janeiro de 2024, a partir das 08:00, com a etapa 9, "Esparron", com 18,79 km de extensão. A próxima transmissão terá início no sábado, 27 de janeiro de 2024, a partir das 14:00, com a segunda corrida desta etapa.

No final, no domingo, 28 de janeiro de 2024, a ServusTV irá transmitir a WO 17, a Power Stage, com 14,80 km de extensão, no lendário Col de Turini, a partir das 12h00.

servusTV.com/sport