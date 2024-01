Peugeot-Gau Monte 2000: "rien ne va plus". De Toni Hoffmann hebdo El viernes 21 de enero de 2000 probablemente esté grabado en la memoria de Sochaux, donde Peugeot Motorsport tenía su sede en aquel momento. Aquel día, en la salida de la segunda etapa del Rally de Montecarlo, era "rien ne va plus" SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

En el Rally de Montecarlo 2000, Peugeot sufrió un desastre que no pudo ser peor. Al comienzo de la segunda etapa en Gap, los motores de los tres ultramodernos 206 WRC de fábrica se negaron a funcionar. En el lugar del servicio central del Rally de Montecarlo 2000, con temperaturas bajo cero de -5° C, Peugeot sufrió una avería y un súper-desastre en la localidad alpina francesa de Gap. En 1999, Peugeot Sport presentó al público el 206 WRC. Los pilotos Gilles Panizzi, François Delecour y Marcus Grönholm disputaron el primer año en el Campeonato del Mundo de Rallyes tras retirarse en 1986.



Tras la primera etapa del Rally de Montecarlo de 2000, Panizzi ocupaba la tercera posición con el mejor 206 a su llegada a Gap, Delecour era quinto y Grönholm décimo. Para el favorito secreto Peugeot, la segunda jornada del Campeonato del Mundo de Rallyes 2000 empezó con un batacazo que no podía haber sido peor. Debido a un supuesto error de software en la gestión del motor, los tres Peugeot 206 WRC de fábrica se averiaron frente a la rampa de salida en Gap a primera hora de la mañana del viernes. Dos fueron víctimas del frío (-5° C), y el tercero sufrió una interrupción entre el motor y la caja de cambios. Qué vergüenza para los "leones" del frío de Gap. Peugeot tenía la burla de su parte.



Incomprensión



"Sigo sin entenderlo", explicaba el ingeniero Michel Nandan, entonces Director Técnico de Peugeot Sport. "En Montecarlo, pero también en Suecia, dejamos nuestro coche de pruebas a la intemperie durante la noche, sin cubierta. Pudimos volver a arrancarlo a la mañana siguiente sin problemas".



Es probable que el desastre de Peugeot en Gap haya causado cierto ridículo, sobre todo porque la empresa de Sochaux había anunciado antes del Monte-Carlo que ganaría el título mundial de constructores esta temporada. Los primeros puntos del WRC se iban a conseguir en el Rally de Montecarlo.



Imagen intachable



El recientemente fallecido Corrado Provera, Director de Comunicación del Grupo, pero también Director de Peugeot Sport, explicaba entonces: "El público nos ha dado esperanzas con su gran simpatía. Por supuesto, lo que nos ha ocurrido y lo que todo esto ha provocado es una fuente de decepción. Pero no creo que nos perjudique en términos de ventas del Peugeot 206 en el año. Además, nunca establecemos paralelismos entre nuestros beneficios y un aumento de las ventas o entre nuestras pérdidas y una caída de las ventas. No queremos mezclar las cosas". En 1999 se vendieron 550.000 Peugeot 206 en todo el mundo. "Y ninguno de ellos tuvo problemas de arranque en frío", dice Provera.



La segunda carrera tuvo lugar en Suecia, donde hacía aún más frío. Peugeot podría estar a punto de pasar otra vergüenza allí. Pero esta vez las temperaturas inusualmente bajas de Suecia jugaron a favor de los franceses. Marcus Grönholm, con su cuñado Timo Rautiainen en el asiento del copiloto, pudo arrancar el 206 WRC. Y Grönholm salió como si no hubiera mañana. Celebró su primera victoria en carrera y el primer triunfo del Peugeot 206 WRC.



Las buenas noticias al final: en 2000, Peugeot ganó el campeonato del mundo de constructores por delante de Ford, Subaru y Mitsubishi. Marcus Grönholm ganó el campeonato del mundo de pilotos con cinco puntos de ventaja sobre Richard Burns.