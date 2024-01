Peugeot-Gau Monte 2000 : "rien ne va plus

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand hebdo Le vendredi 21 janvier 2000 doit être gravé dans le marbre de Sochaux, siège de Peugeot Motorsport à l'époque. Ce jour-là, au départ de la deuxième étape du Rallye Monte-Carlo, "rien ne va plus". SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Au Rallye Monte-Carlo 2000, Peugeot a vécu un désastre qui n'aurait pas pu être pire. Au départ de la deuxième étape à Gap, les moteurs des trois 206 WRC d'usine ultra-neufs ont refusé de fonctionner. Le Rallye Monte-Carlo 2000 s'est déroulé par des températures négatives de -5° C et Peugeot a connu un super blizzard dans la ville alpine de Gap. En 1999, Peugeot Sport a présenté la 206 WRC au public. Avec les pilotes Gilles Panizzi, François Delecour et Marcus Grönholm, elle participait à sa première année en championnat du monde des rallyes après son retrait en 1986.



Après la première étape du Rallye Monte-Carlo 2000, Panizzi se classait troisième à l'arrivée à Gap au volant de la meilleure 206, Delecour notait la cinquième place et Grönholm la dixième. Pour le favori secret Peugeot, la deuxième journée du championnat du monde des rallyes 2000 a commencé par un coup de théâtre comme il n'aurait pas pu y en avoir de pire. En raison d'une probable erreur de logiciel dans la gestion des moteurs, les trois Peugeot 206 WRC d'usine sont restées immobilisées tôt vendredi matin devant la rampe de départ à Gap. Deux ont été victimes du froid (-5°C) et la troisième a subi une coupure entre le moteur et la boîte de vitesses. Quel embarras pour les "lions" dans le froid de Gap. Peugeot avait les moqueries de son côté.



Malentendu



"Je ne comprends toujours pas", expliquait l'ingénieur Michel Nandan, alors directeur technique de Peugeot Sport. "A Monte-Carlo, mais aussi en Suède, nous avons laissé notre voiture d'essai dehors sans la couvrir pendant la nuit. Le lendemain matin, nous avons pu la redémarrer sans problème".



La mésaventure de Peugeot à Gap a sans doute laissé quelques sarcasmes, d'autant plus que la firme de Sochaux avait annoncé avant le Monte-Carlo qu'elle allait remporter le titre mondial des constructeurs cette saison. Le Rallye Monte-Carlo devait déjà lui permettre de marquer ses premiers points au championnat du monde.



Aucune atteinte à l'image de marque



Corrado Provera, récemment décédé, directeur de la communication du groupe, mais aussi directeur de Peugeot Sport, avait alors déclaré : "Le public nous a donné de l'espoir avec sa grande compassion. Bien sûr, ce qui nous est arrivé et ce qui a provoqué tout cela entraîne des déceptions. Mais je ne pense pas que cela nous portera préjudice en termes de ventes de Peugeot 206 sur l'année. De plus, nous ne faisons jamais de parallèles entre nos bénéfices et des ventes plus élevées, ou entre nos pertes et une baisse des ventes. Nous ne voulons pas tout confondre". En 1999, 550.000 Peugeot 206 ont été vendues dans le monde. "Et aucune d'entre elles n'a eu de problème de démarrage à froid", précise Provera.



La deuxième manche s'est déroulée en Suède, où il fait encore plus froid. Peugeot pourrait s'y diriger vers un nouvel embarras. Mais cette fois, les températures basses inhabituelles en Suède jouent en faveur des Français. Marcus Grönholm, avec son beau-frère Timo Rautiainen sur le siège du copilote, a pu prendre le départ de la 206 WRC. Et Grönholm a démarré comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il a fêté sa première victoire en course et le premier triomphe de la Peugeot 206 WRC.



La bonne nouvelle pour la fin : en 2000, Peugeot a remporté le championnat du monde des constructeurs devant Ford, Subaru et Mitsubishi. Marcus Grönholm a remporté le championnat du monde des pilotes avec cinq points d'avance sur Richard Burns.