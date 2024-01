Peugeot-Gau Monte 2000: "rien ne va plus

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco hebdo Venerdì 21 gennaio 2000 è probabilmente ben impresso nella memoria di Sochaux, dove all'epoca aveva sede Peugeot Motorsport. Quel giorno, alla partenza della seconda tappa del Rally di Monte Carlo, era "rien ne va plus". SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Al Rally di Monte Carlo 2000, Peugeot ha vissuto un disastro che non avrebbe potuto essere peggiore. Alla partenza della seconda tappa di Gap, i motori delle tre nuovissime WRC works-206 si sono rifiutati di funzionare. Nella sede del servizio centrale del Rally di Monte Carlo 2000, a temperature sotto lo zero di -5° C, Peugeot ha subito un guasto e un super-blitz nella cittadina alpina francese di Gap. Nel 1999, Peugeot Sport ha presentato al pubblico la 206 WRC. I piloti Gilles Panizzi, François Delecour e Marcus Grönholm partecipano per il primo anno al Campionato del Mondo Rally dopo il ritiro nel 1986.



Dopo la prima tappa del Rally di Monte Carlo del 2000, Panizzi era al terzo posto con la migliore 206 all'arrivo a Gap, Delecour era al quinto posto e Gronholm era decimo. Per il favorito segreto Peugeot, la seconda giornata del Campionato del Mondo Rally 2000 è iniziata con un botto che non poteva essere peggiore. A causa di un sospetto errore di software nella gestione del motore, le tre Peugeot 206 WRC ufficiali sono andate in panne davanti alla rampa di partenza di Gap nelle prime ore del venerdì mattina. Due sono state vittime del freddo (-5° C), mentre la terza ha subito un'interruzione tra il motore e il cambio. Che imbarazzo per i "leoni" nel freddo di Gap. Peugeot ha avuto la beffa dalla sua parte.



Incomprensione



"Ancora non lo capisco", spiegò l'ingegnere Michel Nandan, allora direttore tecnico di Peugeot Sport. "A Monte-Carlo, ma anche in Svezia, abbiamo lasciato la nostra auto di prova all'aperto per tutta la notte senza copertura. Siamo riusciti a riavviarla la mattina dopo senza problemi".



Il disastro della Peugeot a Gap ha probabilmente causato un po' di ridicolo, soprattutto perché l'azienda di Sochaux aveva annunciato prima di Monte Carlo che avrebbe vinto il titolo mondiale costruttori in questa stagione. I primi punti del WRC sarebbero stati segnati al Rally di Monte Carlo.



Nessun danno d'immagine



Il recentemente scomparso Corrado Provera, Direttore della Comunicazione del Gruppo, ma anche Direttore di Peugeot Sport, spiegò all'epoca: "Il pubblico ci ha dato speranza con la sua grande simpatia. Certo, quello che ci è successo e che tutto questo ha causato è fonte di delusione. Ma non credo che ci danneggerà in termini di vendite della Peugeot 206 nel corso dell'anno. Inoltre, non facciamo mai un parallelo tra i nostri profitti e l'aumento delle vendite o tra le nostre perdite e il calo delle vendite. Non vogliamo confondere le cose". Nel 1999 sono state vendute 550.000 Peugeot 206 in tutto il mondo. "E nessuna di esse ha avuto problemi di avviamento a freddo", dice Provera.



La seconda gara si è svolta in Svezia, dove faceva ancora più freddo. La Peugeot poteva andare incontro a un altro imbarazzo. Ma questa volta le temperature insolitamente basse in Svezia hanno fatto il gioco dei francesi. Marcus Grönholm, con il cognato Timo Rautiainen al posto di copilota, è riuscito a far partire la 206 WRC. E Gronholm è partito come se non ci fosse un domani. Ha festeggiato la sua prima vittoria in gara e il primo trionfo per la Peugeot 206 WRC.



Alla fine, la buona notizia: nel 2000, Peugeot vinse il campionato mondiale costruttori davanti a Ford, Subaru e Mitsubishi. Marcus Grönholm vinse il campionato mondiale piloti con cinque punti di vantaggio su Richard Burns.