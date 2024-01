Peugeot-Gau Monte 2000: "rien ne va plus".

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German hebdo Sexta-feira, 21 de janeiro de 2000, está provavelmente bem gravada na memória de Sochaux, onde a Peugeot Motorsport estava sediada na altura. Nesse dia, no início da segunda etapa do Rali de Monte Carlo, era "rien ne va plus"

No Rali de Monte Carlo 2000, a Peugeot viveu um desastre que não podia ter sido pior. No início da segunda etapa em Gap, os motores dos três ultra-novos works-206 WRC recusaram-se a trabalhar. No local do serviço central do Rali Monte Carlo 2000, com temperaturas negativas de -5° C, a Peugeot sofre uma avaria e uma super-lesão na cidade alpina francesa de Gap. Em 1999, a Peugeot Sport apresenta ao público o 206 WRC. Os pilotos Gilles Panizzi, François Delecour e Marcus Grönholm disputam o primeiro ano no Campeonato do Mundo de Ralis, depois de se terem retirado em 1986.



Após a primeira etapa do Rali de Monte Carlo de 2000, Panizzi estava em terceiro lugar no melhor 206 à chegada a Gap, Delecour estava em quinto lugar e Grönholm em décimo. Para o favorito secreto Peugeot, o segundo dia do Campeonato do Mundo de Ralis de 2000 começou com um estrondo que não podia ter sido pior. Devido a uma suspeita de erro de software na gestão do motor, os três Peugeot 206 WRC de trabalho avariaram em frente à rampa de partida em Gap, na manhã de sexta-feira. Dois foram vítimas do frio (-5° C) e o terceiro sofreu uma interrupção entre o motor e a caixa de velocidades. Que vergonha para os "leões" no frio de Gap. A Peugeot tinha a zombaria do seu lado.



Mal-entendido



"Continuo a não compreender", explica o engenheiro Michel Nandan, então Diretor Técnico da Peugeot Sport. "Em Monte-Carlo, mas também na Suécia, deixámos o nosso carro de testes na rua durante a noite, sem cobertura. Conseguimos voltar a ligá-lo na manhã seguinte sem qualquer problema."



O desastre da Peugeot em Gap deve ter causado algum ridículo, especialmente porque a empresa de Sochaux tinha anunciado antes de Monte-Carlo que iria ganhar o título do campeonato do mundo de construtores esta época. Os primeiros pontos do WRC seriam marcados no Rali de Monte Carlo.



Sem danos para a imagem



O recentemente falecido Corrado Provera, Diretor de Comunicação do Grupo, mas também Diretor da Peugeot Sport, explicou na altura: "O público deu-nos esperança com a sua grande simpatia. É claro que o que nos aconteceu e o que tudo isto provocou é uma fonte de deceção. Mas não creio que nos vá prejudicar em termos de vendas do Peugeot 206 durante este ano. Além disso, nunca estabelecemos paralelos entre os nossos lucros e o aumento das vendas ou entre as nossas perdas e a queda das vendas. Não queremos misturar as coisas". Em 1999, foram vendidos 550.000 Peugeot 206 em todo o mundo. "E nenhum deles teve problemas com arranques a frio", diz Provera.



A segunda corrida teve lugar na Suécia, que estava ainda mais fria. A Peugeot poderia estar a caminhar para outro embaraço. Mas, desta vez, as temperaturas invulgarmente baixas da Suécia jogaram a favor dos franceses. Marcus Grönholm, com o seu cunhado Timo Rautiainen no lugar do copiloto, pôde arrancar com o 206 WRC. E Grönholm arrancou como se não houvesse amanhã. Celebrou a sua primeira vitória em corrida e o primeiro triunfo do Peugeot 206 WRC.



A boa notícia no final: em 2000, a Peugeot vence o campeonato do mundo de construtores, à frente da Ford, Subaru e Mitsubishi. Marcus Grönholm venceu o campeonato do mundo de pilotos com uma vantagem de cinco pontos sobre Richard Burns.