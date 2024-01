El último Montecarlo de Röhrl: "Un hermoso viaje de ida y vuelta" De Toni Hoffmann Audi El inicio de la temporada del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) de 1987 fue el último Rally Monte Carlo para el bicampeón del mundo Walter Röhrl; en lugar de su quinta victoria en Mónaco, terminó tercero. SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

A menudo se hacía referencia a Walter Röhrl como el rey del rally de Montecarlo, y no sin razón. El "hombre largo" (1,96 m) de Ratisbona ganó el clásico invernal cuatro veces y con cuatro marcas de coche diferentes. En 1980, condujo un Fiat Abarth 131 junto con su copiloto habitual Christian Geistdörfer. En 1982, condujo un Opel Ascona 400. En 1983, el Lancia Rally 037 fue su coche ganador y en 1984 (hace 40 años) condujo el Audi Quattro a una cuarta victoria.



En última instancia, los eventos automovilísticos también sirven para promocionar la imagen y el producto de un fabricante de automóviles. En 1987, Audi decidió inscribir el algo voluminoso 200 Quattro en el Campeonato Mundial de Rallyes. Sin embargo, esto no fue del agrado del chófer Walter Röhrl. Así lo hizo saber con cierta cautela en la conferencia de prensa alemana para el Rally de Montecarlo en el casino de Bad Homburg: "Queremos ver y esperar a ver hasta dónde podemos llegar con el taxi", fue la frase clave de Walter Röhrl en aquel momento. El mensaje había calado.



Estaba claro que Walter Röhrl agonizaba por las 25 etapas de los 200 largos, pero no se contuvo. Tras un comienzo cauteloso con el quinto mejor tiempo después de las cuatro primeras decisiones, ocupaba la cuarta posición tras la primera etapa, a 1:03 minutos del líder Massimo "Miki" Biasion en el Lancia Delta HF 4WD. En la etapa "St. Leger du Ventoux", de 17,09 km, marcó por primera vez el tercer mejor tiempo. En la 17ª etapa, "Embrum", de 25,14 km, brilló por fin con el mejor tiempo y ascendió al tercer puesto. Röhrl también consiguió el mejor tiempo en las etapas 19ª y 20ª. Tras la segunda etapa y 21 de 26 etapas, se había instalado en la tercera posición (+5:34) por detrás de los dos pilotos de Lancia, Juha Kankkunen y Biasion.



Röhrl también ganó las tres últimas decisiones, pero se mantuvo tercero, a 4:10 minutos de Biasion, a quien Kankkunen dio la victoria en un acto de desafío.



Al menos, Röhrl se despidió del Rallye de Montecarlo con un podio, del que afirmó que una victoria en Montecarlo significaba más para él que ganar el campeonato del mundo. Pero el Sr. Röhrl no estaba realmente satisfecho.



En una breve entrevista en el ascensor del entonces Hotel Beach Plaza de Mónaco, de camino a la conferencia de prensa de Audi, Röhrl dijo: "Ha sido una bonita vuelta por los Alpes Marítimos franceses". Esta frase rondó el panorama mediático alemán. Lo decía todo sobre su valoración del Audi 200 y era característica de él. Sin embargo, en comparación con su declaración en la rueda de prensa, esta afirmación tenía probablemente un carácter más extraoficial. Allí, Röhrl fue todo "Audianer" y elogió el Audi 200 Quattro como un vehículo fiable y fuerte, un caballo de batalla.



Hannu Mikkola y Röhrl demostraron estas cualidades, fiabilidad y fuerza del Audi 200 Quattro, con una victoria por uno a dos en el 35º Rally Safari en Semana Santa de 1987. Tras su retirada en el Rally Acrópolis de Grecia, Röhrl se retiró del Campeonato del Mundo de Rallyes después de 75 pruebas, 14 victorias y dos campeonatos del mundo.