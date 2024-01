Le dernier Monte-Carlo de Röhrl : "Un beau circuit".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Audi Le début de la saison 1987 du Championnat du monde des rallyes (WRC) fut le dernier Rallye Monte-Carlo pour le double champion du monde Walter Röhrl. Au lieu de remporter sa cinquième victoire à Monaco, il fit ses adieux à la troisième place.

Walter Röhrl était volontiers surnommé le roi du rallye de Monte-Carlo, non sans raison. Le "long" (1,96 m) de Regensburg a remporté quatre fois la classique hivernale, et ce avec quatre marques de voitures différentes. En 1980, il était au volant de la Fiat Abarth 131 avec son copilote habituel Christian Geistdörfer. En 1982, il pilotait une Opel Ascona 400. En 1983, sa voiture victorieuse était la Lancia Rally 037 et en 1984 (il y a 40 ans), il pilotait l'Audi Quattro pour une quatrième victoire.



En fin de compte, les événements de sport automobile servent également à l'image et à la promotion des produits d'un constructeur automobile. En 1987, Audi a décidé d'engager la 200 Quattro, un peu massive, dans le championnat du monde des rallyes. Mais cela n'était pas du tout du goût de son chauffeur, Walter Röhrl. Il l'a d'ailleurs fait savoir avec une certaine retenue lors de la conférence de presse allemande du Rallye de Monte-Carlo au casino de Bad Homburg : "Nous voulons voir et attendre jusqu'où nous pouvons aller avec le taxi", telle était la phrase clé de Walter Röhrl à l'époque. Le message était passé.



Cela se voyait sur son visage, Walter Röhrl se torturait dans le long 200 sur les 25 épreuves, mais ne reculait pas pour autant. Après un départ attentiste et le cinquième meilleur temps après les quatre premières décisions, il s'est classé quatrième après la première étape, à 1:03 minutes du leader Massimo "Miki" Biasion sur sa Lancia Delta HF 4WD. Dans la spéciale de 17,09 km "St. Leger du Ventoux", il a réalisé pour la première fois le troisième meilleur temps. Dans la 17e épreuve, la décision "Embrum" longue de 25,14, il a enfin brillé en établissant le meilleur temps et en se hissant à la troisième place intermédiaire. Röhrl a également inscrit les 19e et 20e épreuves au crédit de son meilleur temps. Après la deuxième étape et 21 des 26 épreuves, il s'était installé à la troisième place (+ 5:34) derrière les deux pilotes Lancia Juha Kankkunen et Biasion.



Röhrl a également remporté les trois dernières décisions, mais est resté troisième avec un retard de 4:10 derrière Biasion, à qui Kankkunen a offert la victoire dans une réaction de défi.



Au moins, Röhrl a fait ses adieux au Rallye de Monte-Carlo en montant sur le podium, lui qui affirmait qu'une victoire au Rallye de Monte-Carlo signifiait plus pour lui que de gagner le championnat du monde. Mais M. Röhrl n'était pas vraiment satisfait.



Lors d'une brève interview dans l'ascenseur de l'hôtel Beach Plaza de Monaco de l'époque, sur le chemin de la conférence de presse d'Audi, Röhrl a déclaré à l'auteur : "C'était un beau circuit dans les Alpes maritimes françaises". Cette phrase a fait le tour des médias allemands. Elle disait tout de son appréciation de l'Audi 200 et était caractéristique de sa personnalité. Cette déclaration devrait toutefois être considérée comme plus officieuse que celle qu'il a faite lors de la conférence de presse. En effet, Röhrl était tout à fait "Audianer" et a fait l'éloge de l'Audi 200 Quattro comme étant un véhicule fiable et puissant, un cheval de trait.



Hannu Mikkola et Röhrl ont démontré ces qualités, la fiabilité et la force de l'Audi 200 Quattro, lors du 35e Rallye Safari à Pâques 1987, en remportant le doublé. Après son abandon au Rallye de l'Acropole en Grèce, Röhrl a fait ses adieux au championnat du monde des rallyes après 75 participations, 14 victoires et deux championnats du monde.