L'ultimo Monte Carlo di Röhrl: "Un bellissimo giro".

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Audi L'apertura della stagione 1987 del Campionato del Mondo Rally (WRC) fu l'ultimo Rally di Monte Carlo per il due volte campione del mondo Walter Röhrl; invece della sua quinta vittoria a Monaco, si classificò terzo. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Walter Röhrl è stato spesso definito il re dei rally di Monte Carlo, e non senza una buona ragione. L'"uomo lungo" (1,96 m) di Ratisbona ha vinto la classica invernale per quattro volte e con quattro auto diverse. Nel 1980 guidò una Fiat Abarth 131 insieme al suo copilota abituale Christian Geistdörfer, nel 1982 una Opel Ascona 400, nel 1983 la Lancia Rally 037 e nel 1984 (40 anni fa) la quarta vittoria con l'Audi Quattro.



Gli eventi motoristici servono anche all'immagine e alla promozione del prodotto di una casa automobilistica. Nel 1987, Audi decise di iscrivere la 200 Quattro, un po' ingombrante, al Campionato del Mondo Rally. Tuttavia, ciò non piacque affatto all'autista Walter Röhrl. Lo fece sapere con una certa cautela durante la conferenza stampa tedesca per il Rally di Monte Carlo nel casinò di Bad Homburg: "Vogliamo vedere e aspettare di vedere quanto lontano possiamo arrivare con il taxi", fu la frase chiave di Walter Röhrl in quell'occasione. Il messaggio era stato recepito.



Si vedeva chiaramente che Walter Röhrl stava agonizzando per le 25 tappe della lunga 200, ma non si è tirato indietro. Dopo un inizio prudente, con il quinto tempo dopo le prime quattro decisioni, era al quarto posto dopo la prima tappa, a 1:03 minuti dal leader Massimo "Miki" Biasion con la Lancia Delta HF 4WD. Nella tappa "St. Leger du Ventoux", lunga 17,09 km, ha ottenuto per la prima volta il terzo tempo. Nella 17ª tappa, la "Embrum" di 25,14 km, ha finalmente brillato con il miglior tempo e si è portato al terzo posto. A Röhrl sono state accreditate anche la 19ª e la 20ª tappa. Dopo la seconda tappa e 21 tappe su 26, si è stabilito al terzo posto (+5:34) dietro ai due piloti Lancia Juha Kankkunen e Biasion.



Röhrl ha vinto anche le ultime tre decisioni, ma è rimasto terzo, a 4:10 minuti da Biasion, a cui Kankkunen ha dato la vittoria in segno di sfida.



Almeno Röhrl ha salutato il Rally di Monte Carlo con un podio, affermando che una vittoria a Monte Carlo significava per lui più della vittoria del campionato del mondo. Ma Röhrl non era davvero soddisfatto.



In una breve intervista nell'ascensore dell'allora Beach Plaza Hotel di Monaco, mentre si recava alla conferenza stampa dell'Audi, Röhrl disse all'autore: "È stato un bel giro attraverso le Alpi Marittime francesi". Questa frase ha infestato il panorama mediatico tedesco. Diceva tutto sulla sua valutazione della 200 Audi e lo caratterizzava. Tuttavia, rispetto alla dichiarazione rilasciata durante la conferenza stampa, questa frase aveva probabilmente un carattere più ufficioso. In quell'occasione, Röhrl era tutto "Audianer" e lodava l'Audi 200 Quattro come un veicolo affidabile e robusto, un cavallo di battaglia.



Hannu Mikkola e Röhrl dimostrarono queste qualità, l'affidabilità e la forza dell'Audi 200 Quattro, con una doppietta al 35° Rally Safari di Pasqua 1987. Dopo il ritiro al Rally dell'Acropoli greca, Röhrl si ritirò dal Campionato del Mondo Rally dopo 75 eventi, 14 vittorie e due campionati del mondo.