O último Monte Carlo de Röhrl: "Uma bela viagem de ida e volta"

A abertura da temporada de 1987 do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) foi o último Rali de Monte Carlo para o bicampeão mundial Walter Röhrl; em vez da sua quinta vitória no Mónaco, terminou em terceiro.

Walter Röhrl era frequentemente referido como o rei do rali de Monte Carlo, e não sem razão. O "homem comprido" (1,96 m) de Regensburg venceu o clássico de inverno quatro vezes e com quatro marcas de carros diferentes. Em 1980, conduziu um Fiat Abarth 131 juntamente com o seu copiloto habitual, Christian Geistdörfer; em 1982, conduziu um Opel Ascona 400; em 1983, o Lancia Rally 037 foi o seu carro vencedor e, em 1984 (há 40 anos), conduziu o Audi Quattro para uma quarta vitória.



Os eventos desportivos motorizados também servem, em última análise, a imagem e a promoção do produto de um fabricante de automóveis. Em 1987, a Audi decidiu inscrever o 200 Quattro, um pouco volumoso, no Campeonato do Mundo de Ralis. No entanto, isto não agradou de todo ao motorista Walter Röhrl. Na conferência de imprensa alemã para o Rali de Monte Carlo, no casino de Bad Homburg, Walter Röhrl deu a conhecer este facto de forma cautelosa: "Queremos ver e esperar para ver até onde podemos chegar com o táxi", foi a frase-chave de Walter Röhrl na altura. A mensagem tinha sido transmitida.



Era evidente que Walter Röhrl estava a sofrer com as 25 etapas do longo 200, mas não se conteve. Depois de um início cauteloso, com o quinto melhor tempo após as primeiras quatro decisões, ele estava em quarto lugar após a primeira etapa, 1:03 minutos atrás do líder Massimo "Miki" Biasion no Lancia Delta HF 4WD. Na etapa "St. Leger du Ventoux", com 17,09 quilómetros de extensão, faz pela primeira vez o terceiro melhor tempo. Na 17ª etapa, a "Embrum", com 25,14 quilómetros, brilhou finalmente com o melhor tempo e subiu ao terceiro lugar. Röhrl também teve as 19ª e 20ª etapas creditadas no seu melhor tempo. Depois da segunda etapa e de 21 das 26 etapas, ele ficou em terceiro lugar (+5:34), atrás dos dois pilotos da Lancia, Juha Kankkunen e Biasion.



Röhrl também venceu as últimas três decisões, mas manteve-se em terceiro, 4:10 minutos atrás de Biasion, a quem Kankkunen deu a vitória num ato de desafio.



Pelo menos, Röhrl despediu-se do Rali de Monte Carlo com um lugar no pódio, tendo afirmado que uma vitória em Monte Carlo significava mais para ele do que ganhar o campeonato do mundo. Mas o Sr. Röhrl não estava realmente satisfeito.



Numa breve entrevista no elevador do então Beach Plaza Hotel, no Mónaco, a caminho da conferência de imprensa da Audi, Röhrl disse ao autor: "Foi uma bela viagem de ida e volta pelos Alpes Marítimos franceses". Esta frase assombrou o panorama mediático alemão. Dizia tudo sobre a sua avaliação do Audi 200 e era caraterística dele. No entanto, em comparação com a sua declaração na conferência de imprensa, esta declaração tinha provavelmente um carácter mais não oficial. Aí, Röhrl foi todo "Audianer" e elogiou o Audi 200 Quattro como um veículo fiável e forte, um cavalo de batalha.



Hannu Mikkola e Röhrl provaram estas qualidades, a fiabilidade e a força do Audi 200 Quattro, com uma vitória a dois no 35º Rally Safari, na Páscoa de 1987. Após a sua retirada no Rali da Acrópole da Grécia, Röhrl retirou-se do Campeonato do Mundo de Ralis após 75 provas, 14 vitórias e dois campeonatos do mundo.