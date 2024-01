Walter Röhrl en exclusiva: La gran entrevista de Monte

En términos de popularidad,el Rally de Montecarlo estuvo a la altura de la carrera de Fórmula 1 en el Principado en los años setenta y ochenta. Los talentos de resistencia de los pilotos se ponían a prueba en un rally con diferentes localizaciones antes de que la acción se pusiera en marcha en las montañas francesas.

Para Walter Röhrl, ganar el Monte siempre fue más importante que un título mundial. Estaba convencido de que cualquiera que fuera el más rápido sobre nieve, hielo, asfalto mojado, asfalto seco, con sol y nevado, de día y de noche, era el mejor piloto del mundo.

Con Opel y Lancia, tuvo que reconocer la superioridad técnica de los Audi de tracción total, y se defendió con todo su talento. El analítico Röhrl hacía tiempo que se había dado cuenta de que esta batalla no se podía ganar a medio plazo. Así que se pasó al bando Audi. Elúnico problema fue que tuvo que cambiar por completo su estilo de conducción, ya que el quattro subvirador eraimposible de doblarsin frenar a izquierdas .Tuvo que aprender esta habilidad entre Navidad y el inicio del Monte. Fueron días y noches de tormenta en el bosque bávaro hasta que el "Lange" y el quattro se hicieron amigos.

¿Cómo era entonces, Walter? ¿Qué valor tenía realmente el Monte para la opinión pública, y amenazaste realmente con empujar el coche por un acantilado? A su inimitable manera, Walter consigue transportarnos a los años 80, a un mundo en el que los rallies eran salvajes y aventureros, llenos de trucos y con una capacidad de sufrimiento por parte de los protagonistas difícil de imaginar hoy en día.

¿Qué hacía usted hoy hace 40 años?

Probablemente estaba en alguna carretera camino del sur. El Monte duró 6 días desde el inicio de la ceremonia hasta la llegada a Mónaco.

¿Condujiste realmente por Europa en un coche de carreras por aquel entonces?

Sí, por supuesto. La salida fue enBad Homburgen 1984 . Estuvimos 24 horas en el coche hasta que todos los participantes de los distintos puntos de salida se reunieron en Aix-les-Bains para la salida propiamente dicha. Desde allí teníamos 6 especiales hasta Montecarlo. Al día siguiente salíamos para la gran vuelta, lo que significaba estar 40 horas en la carretera. Luego había un día de descanso antes de salir por la noche. La salida era a las 6 de la tarde, 14 horas u otros 800 kilómetros más tarde estabas en la meta.

Un proceso inimaginable hoy en día.

Había muchas especiales diferentes, no como hoy, que todas las etapas se recorren varias veces. Viajamos durante todo diciembre y enero para recorrer todas las especiales al menos dos veces y redactar las notas.

¿Fue divertido conducir el coche de carreras por Europa con tráfico normal antes del inicio del rally?

Terrible. Había un control de tiempo cada cuatro o cinco horas. Te sientas en el asiento, no puedes girarlo y esperas. Justo lo que he experimentado en el viaje a lo largo de los años. Munich, Innsbruck, Lago Garda y así sucesivamente. Luego niebla que no podías ver a 20 metros. Una vez casi no encontramos el control horario en Brescia.

¿Cómo reaccionaron los demás usuarios de la carretera?

Ese era el truco de este evento con sus diferentes lugares de salida, desde Londres a Varsovia, Atenas o Lisboa: toda Europa estaba en la fiebre del Monte. Debía de ser 1971 cuando Björn Waldegård conducía un Porsche 914. En el trayecto entre Varsovia y Mónaco había un control de tráfico en Ratisbona. Recorrimos 30 kilómetros para encontrarnos con él, le adelantamos e hicimos fotos. Estábamos muy emocionados. Por eso más tarde, cuando estuve en su lugar, sentí tanta simpatía por los aficionados.

Volviendo a 1984, ¿cómo fue su victoria con el Audi desde el punto de vista deportivo?

Yo no había tenido nada que ver con la tracción a las cuatro ruedas hasta entonces. Siempre había pilotado coches de tracción trasera. Ahora me enfrentaba a tres compañeros de equipo consolidados que ya estaban en el coche por cuarto año. Tuve seis semanas para aprender un poco.

Los tiempos al principio no eran muy buenos.

La gente de Audi me puso un huevo al enviarme con los neumáticos equivocados. Afortunadamente, tenía un amigo que me llevó directamente al siguiente servicio de Audi después de los primeros 15 coches, 120 kilómetros después. Enesos 120 kilómetros,Stig Blomqvist me sacó1:28 minutos. Pensé que iba a romper mi carné de conducir, pero el amigo se me acercó radiante: "¡Eres el mejor! La gente se abrazaba cuando pasabas. Una clase más rápido que los demás". Le pregunto dónde estaba parado. Col de Porte, en la cima del puerto. Quinta marcha, delante y detrás a través del puente al centímetro. Allá arriba, el neumático - un pico estrecho - funcionaba. Menos aún abajo en el aguanieve. Ya conocía a uno de los mecánicos del entrenamiento. Yo era nuevo en el equipo. Le agarré por la corbata y le dije: "Hans, si me mientes, te mato. ¿Qué tiene de malo?" Resultó que los neumáticos correctos sólo se montaron en los otros tres coches en cuanto yo salí de la zona de servicio con el número 1 de la salida.

¿Y entonces?

Le dije a nuestro jefe de equipo, el Sr. Gumpert, que haría rodar el coche hasta un precipicio y lo empujaría si eso volvía a ocurrir. Y lo hice a un volumen y con unas expresiones que todo el mundo en un radio de 100 metros oyó. En la siguiente etapa, tenía los mismos neumáticos que los demás y llevaba un minuto de ventaja. Si noresuelvo lo de los neumáticos, podría matarme y también a Christian (Geistdörfer, nota), porque no creo que sea posible, debe ser mucho más rápido.

A partir de ese momento, lo tenías todo bajo control, ¿no?

Mi principal motivación para ir a Audi era correr contra Stig con el mismo material. Todos los demás habían sido compañeros míos en algún momento. Se decía que Stig era el mejor piloto de tracción a las cuatro ruedas y el más rápido sobre nieve. Quería verlo por mí mismo. Así que, por supuesto, fue lo mejor.

De todas formas, fue el segundo más rápido y ganaste por más de un minuto. Hannu Mikkola - también en Audi - estaba 12 minutos por detrás.

Stig era bueno, pero tenía terribles debilidades sobre asfalto. No era mucho más rápido sobre nieve, pero le sacaba seis o siete segundos en cada etapa.

En las fotos históricas, el Monte del 84 parece bastante pobre en nieve. ¿Era la tracción a las cuatro ruedas una ventaja tan grande?

No estaba tan seco. En cualquier caso, habíaun 30% más de nieve que en años anteriores, cuando conduje elLancia y el Opel Ascona. Había nieve en la cima delCol de Turini , en Ardèche, en Burzet. Hubo etapas realmente fantásticas cerca de Gap, 25 kilómetros de pura nieve.

Eso significa que tus antiguos colegas de Lancia tenían una buena excusa de por qué no tenían ninguna oportunidad contra vosotros, los Audi. Quiero decir: ¡media hora por detrás!

Es suficiente si tienes que conducir 25 kilómetros cuesta arriba sobre una superficie resbaladiza sin tracción a las cuatro ruedas. En 1982, conduje un Opel contra Michèle Mouton en un Audi - en Brasil sobre grava. Durante los primeros días, que fueron llanos, siempre en cuarta o quinta marcha, yo iba claramente en cabeza. El último día entramos en una pequeña cadena montañosa, con tres etapas de 15 curvas cerradas cada una. Boom, estaba a cuatro minutos.

¿Cómo ve el Monte actual?

Sencillamente, es muy, muy diferente. En mis tiempos, todavía se podía hacer táctica. En 4.000 o 5.000 kilómetros como en mis tiempos, no tenías que destrozarlo todo en la primera etapa. Hoy, si no tomas la primera curva en el último surco, ya has perdido. Desde la perspectiva actual, es mucho, mucho más difícil para los buenos pilotos ganar. Teníamos más margen de maniobra. Nuestros coches no funcionaban tan bien. Era fácil cometer errores. Si acertábamos cinco de cada diez curvas cerradas, dábamos gracias al Señor. Hoy, todo el mundo toma las curvas con precisión centimétrica porque los coches son muy buenos. O la capacidad de permanecer impecable durante 30 horas seguidas. Poder conducir toda la noche. Poder cambiar de marcha más rápido. Todas piezas de mosaico que hoy ya no existen.

¿Significa eso que sigues la escena actual?

Por supuesto que sí. Se reconoce mucho, sobre todo en la televisión. Evidentemente, sólo hay dos escenarios: O se pisa el freno o se pisa el acelerador. Es brutal lo rápido que se conduce hoy en día. El ciudadano normal no puede juzgar la velocidad en directo. Los coches van como sobre raíles, mientras que nosotros seguíamos conduciendo en diagonal, y todos los aficionados se han dado cuenta, huuuh, qué difícil.

¿Has probado alguna vez un WRC moderno?

Hubiera habido una oportunidad, pero la rechacé. No quiero ni saberlo. Probablemente me daría mala espina. Me conozco. Es mejor no probarlo. Tendría que saber si todavía es posible. No me daría ninguna paz. Afortunadamente, me he vuelto un poco más inteligente al respecto y no lo hago en absoluto.

¿Comprende que Kalle Rovanperä, como vigente campeón del mundo, esté haciendo un programa a tiempo parcial este año?

Sí, lo entiendo. Los títulos nunca me han dado nada. Siempre he querido saber si era el más rápido. Si una vez aguanté 16 minutos en San Remo, pero gané 33 de las 44 etapas, eso fue una satisfacción para mí, aunque sólo fuera segundo en la clasificación final. Todo lo que quería era correr 5 ó 6 rallies al año y posiblemente ganar. ¿Pero títulos? No lo necesitaba. Adiferencia de Kalle Rovanperä, nunca tuve la sensación de estar cansado. Conducir: eso ya me gustaba. Kalle ha estado conduciendo desde que era un niño. Puede ser que en este momento esté vacío. O que los títulos no signifiquen tanto para él y sólo quiera ganar donde quiera. Parece ser un poco como yo en ese aspecto.

Sin olvidar a su amigo y campeón del mundo récord Sébastien Ogier, que también sólo compite donde le apetece.

Me gusta esta evolución. Tiene muchas ganas de volver a ganar el Monte este año. Lo lleva en el corazón, se lo toma muy en serio, no importa cuántas veces haya ganado ya. Y se queda en casa en otros sitios.

¿Le apoya en el Monte 2024?

Sí. En estos momentos me estoy recuperando de una neumonía y él me escribió ayer para decirme cómo estaba. A tres días del comienzo del Monte, ¡se interesa por mi salud! Tiene que imaginárselo. Sébastien Ogier es ungran tipo . También conduce como me imagino que debería.