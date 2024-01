Walter Röhrl en exclusivité : la grande interview du Monte

Il y a exactement 40 ans, la légende allemande du rallye remportait sa quatrième et dernière victoire au Monte. Après Fiat, Opel et Lancia, il a gagné en 1984 sur Audi quattro, 6 semaines après son premier contact avec les quatre roues motrices.

Dans les années 1970 et 1980,le Rallye Monte-Carlo était aussi populaire que la course de Formule 1 en Principauté. Au cours d'une course en étoile avec différents lieux, les talents d'endurance des pilotes étaient mis à l'épreuve avant de passer à l'action dans les montagnes françaises.

Pour Walter Röhrl, une victoire au Monte a toujours eu plus de valeur qu'un titre de champion du monde. Il était convaincu que celui qui était le plus rapide sur la neige, la glace, l'asphalte mouillé, l'asphalte sec, par temps ensoleillé ou neigeux, de jour comme de nuit, était le meilleur pilote automobile du monde.

Avec Opel et Lancia, il avait dû reconnaître la supériorité technique des Audi à quatre roues motrices et s'y était opposé avec tout son talent. Röhrl avait compris depuis longtemps que ce combat ne pouvait être gagné à moyen terme. Il est donc passé dans le camp Audi. Seul problème : il a dû changer complètement de style de conduite, car il était impossiblede faire tourner laquattro sous-vireuse sans freiner à gauche . Entre Noël et le départ du Monte, il a dû apprendre cette compétence. Ce furent des jours et des nuits orageux dans la forêt bavaroise, jusqu'à ce que le "Lange" et la quattro se lient d'amitié.

Comment était-ce à l'époque, Walter ? Quelle importance avait vraiment la Monte aux yeux du public, et as-tu vraiment menacé de pousser la voiture du haut d'une falaise ? Avec son style inimitable, Walter parvient à nous replonger dans les années 1980, dans un monde où le rallye était sauvage et aventureux, plein d'astuces et où les protagonistes étaient capables de souffrir comme on peut difficilement l'imaginer aujourd'hui.

Que faisais-tu aujourd'hui, il y a 40 ans ?

J'étais probablement quelque part sur une route en direction du sud. Le Monte a duré six jours entre le départ de la cérémonie et l'arrivée à Monaco.

Vous avez vraiment traversé l'Europe en voiture de course à l'époque ?

Oui, bien sûr. En 1984, le départ était donné à Bad Homburg. Nous sommes restés assis dans la voiture pendant 24 heures, jusqu'à ce que tous les participants des différents points de départ soient réunis à Aix-les-Bains pour le début proprement dit. De là, nous avons eu 6 épreuves spéciales jusqu'à Monte-Carlo. Le lendemain, c'était le grand tour, tu avais 40 heures de route. Ensuite, il y avait une journée de repos avant de partir pour la nuit. Le départ était donné à 6 heures du soir, 14 heures ou 800 kilomètres plus tard, tu arrivais à destination.

Un déroulement inimaginable aujourd'hui.

Il n'y avait que des épreuves spéciales différentes, pas comme aujourd'hui où toutes les épreuves sont parcourues plusieurs fois. Nous avons passé tout le mois de décembre et de janvier sur la route pour parcourir au moins deux fois toutes les épreuves spéciales et établir la feuille de route.

C'était amusant de traverser l'Europe avec la voiture de course dans la circulation normale avant le départ du rallye proprement dit ?

C'est terrible ! Toutes les quatre ou cinq heures, il y avait un contrôle horaire. Tu t'accroupis dans ton siège baquet, tu ne peux pas le retourner et tu attends. Rien que ce que j'ai vécu à l'arrivée pendant toutes ces années ! Munich, Innsbruck, le lac de Garde et ainsi de suite. Puis le brouillard, tu ne voyais pas à 20 mètres. C'est ainsi que nous avons failli ne pas trouver le contrôle horaire à Brescia.

Comment les autres usagers de la route ont-ils réagi à votre présence ?

C'était l'astuce de cette manifestation avec ses différents lieux de départ, de Londres à Athènes ou Lisbonne en passant par Varsovie : toute l'Europe avait la fièvre du Monte. Cela devait être en 1971, Björn Waldegård conduisait une Porsche 914. Il y avait un contrôle de passage à Ratisbonne sur le chemin de son lieu de départ à Varsovie vers Monaco. À l'époque, nous avons roulé 30 kilomètres à sa rencontre, nous l'avons dépassé et nous l'avons photographié. Nous étions tout excités ! C'est pourquoi j'ai eu tant de compréhension pour les fans plus tard, quand j'étais à sa place.

Revenons à l'année 1984. Comment s'est déroulée ta victoire sur l'Audi d'un point de vue sportif ?

Jusqu'alors, je n'avais rien à voir avec les quatre roues motrices. J'avais toujours roulé avec des voitures à traction arrière. Maintenant, j'avais affaire à trois coéquipiers bien établis qui étaient déjà dans la voiture pour la quatrième année. J'ai eu six semaines pour apprendre.

Au début, tes temps n'étaient pas très bons.

C'est là que les gens d'Audi m'ont fait un croche-pied en m'envoyant avec de mauvais pneus. Heureusement, j'avais un ami qui, après les 15 premières voitures, est allé directement au service Audi le plus proche, 120 kilomètres plus tard. Sur ces 120 kilomètres ,Stig Blomqvist m'arepris 1:28 minutes. J'ai cru que j'allais déchirer mon permis de conduire, mais l'ami s'est approché de moi, tout sourire : "Tu es le plus grand ! Les gens se sont pris dans les bras quand tu es passé. Une classe plus vite que tous les autres". Je lui demande alors où il s'est arrêté. Col de Porte, en haut du col. Cinquième vitesse, avant et arrière au centimètre près en travers du pont. Là-haut, le pneu - un clou étroit - a fonctionné. En revanche, en bas, dans la neige fondue, moins. Je connaissais déjà un seul mécanicien de l'entraînement. J'étais nouveau dans l'équipe. Je l'ai attrapé par la cravate et lui ai dit : "Hans, si tu me mens, je te tue. Qu'est-ce qui ne va pas ?" Il s'est avéré que les pneus corrects n'ont été montés sur les trois autres voitures qu'une fois que j'ai quitté la zone d'assistance avec le numéro de départ 1.

Et ensuite ?

J'ai fait savoir à notre chef d'équipe, Monsieur Gumpert, que si cela se reproduisait, je ferais rouler la voiture jusqu'à un précipice et la pousserais en bas. Et ce, avec un volume sonore et des expressions telles que tout le monde l'a entendu dans un rayon de 100 mètres. Lors de l'épreuve suivante, j'avais les mêmes pneus que tout le monde et j'avais une minute d'avance. Si je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe avec les pneus, je risque de me tuer et de tuer Christian (Geistdörfer, ndlr) avec, parce que je pense que ce n'est pas possible, ça doit aller beaucoup plus vite.

A partir de ce moment-là, tu as tout maîtrisé, n'est-ce pas ?

Ma principale motivation pour aller chez Audi était de courir contre Stig sur le même matériel. Tous les autres avaient déjà été mes coéquipiers à un moment ou à un autre. On disait de Stig qu'il était le meilleur pilote 4x4 et l'homme le plus rapide sur la neige. Je voulais voir cela de près. C'était d'autant plus beau.

Il a fini deuxième, tu as gagné avec plus d'une minute d'avance. Hannu Mikkola - également sur Audi - était à 12 minutes derrière.

Stig était déjà bon, mais sur l'asphalte, il avait de terribles faiblesses. Sur la neige, je n'ai pas été beaucoup plus rapide, mais je lui ai donné six ou sept secondes dans chaque spéciale.

Sur les photos historiques, la Monte 84 semble assez peu enneigée. Les quatre roues motrices étaient-elles un si grand avantage ?

Ce n'était pas si sec que ça. Il y avait en tout cas 30 % de neige en plus que les années précédentes, lorsque je conduisais des Lancia et des Opel Ascona . Il y avait de la neige en haut du Col de Turini , en Ardèche, à Burzet. Près de Gap, il y avait de superbes spéciales, 25 kilomètres de pure neige.

Cela signifie que tes anciens collègues de Lancia avaient une bonne excuse pour ne pas avoir de chance contre vous, les Audi. Je veux dire : une demi-heure de retard !

Il suffit en effet de devoir parcourir 25 kilomètres en montée sur un sol glissant, sans les quatre roues motrices. En 1982, j'ai couru sur Opel contre Michèle Mouton sur Audi - au Brésil sur du gravier. Pendant les premiers jours, qui étaient plats, toujours en quatrième, cinquième vitesse, j'étais nettement en tête. Le dernier jour, nous sommes entrés dans une petite montagne, il y avait trois spéciales avec 15 virages en montée chacune. Boum, j'avais quatre minutes de retard.

Comment vois-tu le Monte actuel ?

C'est vraiment très, très différent. De mon temps, tu pouvais encore faire des choix. Sur 4000 ou 5000 kilomètres comme à mon époque, tu ne devais pas tout déchirer dans la toute première spéciale. Aujourd'hui, si tu ne prends pas le premier virage dans la dernière ligne droite, tu as déjà perdu. Aujourd'hui, il est beaucoup, beaucoup plus difficile pour un bon pilote de gagner. Nous avions plus de marge de manœuvre. Nos voitures ne fonctionnaient pas aussi bien. Il était facile de faire des erreurs. Si nous prenions cinq virages sur dix de manière optimale, nous remerciions le Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde tourne autour de l'épingle au centimètre près, comme tiré par un compas, parce que les voitures sont si bonnes. Ou encore la capacité à rester sans faute pendant 30 heures d'affilée. De rouler toute la nuit. Pouvoir changer de vitesse plus rapidement. Autant de pierres de mosaïque qui n'existent plus aujourd'hui.

Cela signifie que tu suis la scène actuelle ?

Bien sûr que oui. C'est justement à la télévision que tu reconnais beaucoup de choses. Il n'y a évidemment plus que deux scénarios : Soit tu es sur le frein, soit tu es à fond sur l'accélérateur. C'est brutal de voir à quelle vitesse ils roulent aujourd'hui ! En direct sur place, le citoyen lambda ne peut pas juger de leur vitesse. Les voitures sont comme sur des rails, alors que nous roulions encore en travers, et chaque fan a compris, huuuh, c'est difficile.

As-tu déjà essayé un WRC moderne ?

J'en aurais eu l'occasion, mais j'ai refusé. Je ne veux pas savoir. Cela me donnerait probablement des idées. Je me connais bien ! Il vaut mieux ne pas essayer du tout. Il faudrait déjà que je sache si c'est encore possible. Cela ne me laisserait pas tranquille. Heureusement, je suis devenu un peu plus intelligent et je ne le fais pas du tout.

Comprends-tu que Kalle Rovanperä, en tant que champion du monde en titre, suit cette année un programme à temps partiel ?

Oui, je le comprends. Les titres ne m'ont jamais rien apporté. J'ai toujours voulu savoir si j'étais le plus rapide. Une fois, à San Remo, si j'étais resté 16 minutes debout mais que j'avais gagné 33 des 44 épreuves, c'était l'accomplissement pour moi, même si je n'étais que deuxième au classement final. Tout ce que je voulais : faire 5 ou 6 rallyes par an et éventuellement gagner. Mais le titre ? Je n'en avais pas besoin. Contrairement à Kalle Rovanperä, je n'ai jamais eu l'impression d'être fatigué. Conduire une voiture : j'ai toujours aimé ça. Kalle conduit depuis qu'il est petit. Il se peut qu'il soit vide en ce moment. Ou alors, les titres ne signifient pas grand-chose pour lui non plus et il veut simplement gagner là où il le souhaite. Il est un peu comme moi.

Sans oublier ton ami et recordman du monde Sébastien Ogier, qui lui aussi ne concourt plus que là où il en a envie.

J'aime bien cette évolution. Il veut absolument gagner le Monte-Carlo cette année. Cela lui tient à cœur, il prend cela très au sérieux, peu importe le nombre de fois où il a déjà gagné. Et ailleurs, il reste à la maison.

Tu croises les doigts pour lui au Monte 2024 ?

Oui, je me remets d'une pneumonie et il m'a écrit hier pour me dire comment je me sentais. Trois jours avant le départ du Monte, il s'intéresse à ma santé ! Tu dois t'imaginer ça. C'est un type super, Sébastien Ogier. Même au niveau de la conduite, il est à la hauteur de mes espérances.