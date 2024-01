Walter Röhrl in esclusiva: la grande intervista di Monte

In termini di popolarità,il Rally di Monte Carlo è stato pari alla gara di Formula 1 che si svolgeva nel Principato negli anni '70 e '80. Le doti di resistenza dei piloti venivano messe alla prova in un rally con diverse località prima di entrare in azione sulle montagne francesi.

Per Walter Röhrl, vincere il Monte è sempre stato più importante di un titolo di campione del mondo. Era convinto che chiunque fosse il più veloce su neve, ghiaccio, asfalto bagnato, asfalto asciutto, con il sole e con la neve, di giorno e di notte, fosse il miglior pilota del mondo.

Con Opel e Lancia, dovette riconoscere la superiorità tecnica delle Audi a trazione integrale e si oppose con tutto il suo talento. L'analitico Röhrl aveva capito da tempo che questa battaglia non poteva essere vinta a medio termine. Così passò al campo dell'Audi. L'unico problema era che doveva cambiare completamente il suo stile di guida, poiché la quattro sottosterzante eraimpossibile da inserire in curvasenza frenare a sinistra .Ha dovuto imparare questa abilità tra Natale e l'inizio del Monte. Furono giorni e notti di tempesta nella Foresta Bavarese, finché la "Lange" e la quattro non divennero amiche.

Com'era allora, Walter? Che valore aveva davvero la Monte agli occhi dell'opinione pubblica, e minacciò davvero di spingere l'auto giù da un dirupo? Nel suo modo inimitabile, Walter riesce a trasportarci negli anni Ottanta, in un mondo in cui il rally era selvaggio e avventuroso, pieno di trucchi e con una capacità di sofferenza da parte dei protagonisti difficile da immaginare oggi.

Cosa faceva oggi 40 anni fa?

Probabilmente ero su una strada da qualche parte sulla via del sud. Il Monte ha richiesto 6 giorni dall'inizio della cerimonia all'arrivo a Monaco.

Ha davvero attraversato l'Europa con un'auto da corsa?

Sì, certo. Lapartenza è stata a Bad Homburgnel 1984 . Siamo rimasti in macchina per 24 ore fino a quando tutti i partenti dei vari punti di partenza si sono riuniti adAix-les-Bains per la partenza vera e propria. Da lì abbiamo affrontato 6 prove speciali fino a Monte Carlo. Il giorno successivo siamo partiti per il grande giro, che significava essere in viaggio per 40 ore. Poi c'è stato un giorno di pausa prima di ripartire nella notte. La partenza era alle 6 di sera, 14 ore o altri 800 chilometri dopo si era al traguardo.

Un processo inimmaginabile oggi.

C'erano molte prove speciali diverse, non come oggi, dove tutte le tappe vengono percorse più volte. Abbiamo viaggiato per tutto dicembre e gennaio per percorrere tutte le prove speciali almeno due volte e per scrivere le note.

È stato divertente guidare l'auto da corsa attraverso l'Europa nel traffico normale prima dell'inizio del rally vero e proprio?

Terribile! C'era un controllo del tempo ogni quattro o cinque ore. Si rimaneva seduti sul sedile posteriore, non si poteva girare e si aspettava. Proprio quello che ho sperimentato nel corso degli anni! Monaco, Innsbruck, il Lago di Garda e così via. Poi la nebbia che non riusciva a vedere a 20 metri. Una volta abbiamo rischiato di non trovare il controllo orario a Brescia.

Come hanno reagito gli altri utenti della strada?

È stato il trucco di questo evento con le sue diverse località di partenza, da Londra a Varsavia, ad Atene o a Lisbona: tutta l'Europa era in fibrillazione. Doveva essere il 1971 quando Björn Waldegård guidava una Porsche 914. C'era un posto di blocco a Regensburg sulla strada dal punto di partenza a Varsavia a Monaco. Abbiamo percorso 30 chilometri per incontrarlo, abbiamo effettuato un sorpasso e scattato delle foto. Eravamo davvero emozionati! Ecco perché in seguito ho avuto molta simpatia per i tifosi quando ero al suo posto.

Tornando al 1984, come è andata la sua vittoria con l'Audi dal punto di vista sportivo?

Fino ad allora non avevo mai avuto a che fare con la trazione integrale. Avevo sempre guidato auto a trazione posteriore. Ora mi trovavo ad affrontare tre compagni di squadra affermati che erano già in macchina per il quarto anno. Ho avuto sei settimane per imparare in qualche modo il mestiere.

All'inizio i tuoi tempi non erano eccellenti.

Quelli dell'Audi mi hanno fatto un brutto scherzo, mandandomi in pista con le gomme sbagliate. Fortunatamente, avevo un amico che, dopo le prime 15 auto, mi ha portato dritto all'assistenza Audi successiva, 120 chilometri dopo. In questi 120 chilometri ,Stig Blomqvist mi hatolto 1:28 minuti. Pensavo di strappare la patente, ma l'amico mi ha raggiunto raggiante: "Sei il migliore! La gente si abbracciava quando sei passato. Una classe più veloce di tutte le altre". Gli chiedo dove si trovava. Col de Porte, in cima al passo. Quinta marcia, anteriore e posteriore sul ponte al centimetro. Lassù, il pneumatico - un chiodo stretto - ha funzionato. Meno bene nella fanghiglia. Conoscevo già uno dei meccanici durante l'addestramento. Io ero nuovo della squadra. Lo afferrai per la cravatta e gli dissi: "Hans, se mi mentirai, ti ucciderò. Cosa c'è di male?". Si scoprì che i pneumatici corretti erano stati montati su tutte e tre le altre vetture solo quando avevo lasciato la zona di assistenza con la partenza numero 1.

E poi?

Ho detto al nostro capo squadra, il signor Gumpert, che avrei fatto rotolare la macchina su un precipizio e l'avrei spinta giù se fosse successo di nuovo. E l'ho fatto a un volume e con espressioni che tutti hanno sentito nel raggio di 100 metri. Nella tappa successiva, avevo gli stessi pneumatici di tutti gli altri e avevo un minuto di vantaggio. Se non risolvo la questione dei pneumatici, potrei uccidere me stesso e ancheChristian (Geistdörfer, ndr), perché non credo sia possibile, deve essere molto più veloce.

Da quel momento in poi ha avuto tutto sotto controllo, vero?

La mia motivazione principale per passare all'Audi è stata quella di correre contro Stig sullo stesso materiale. Tutti gli altri sono stati miei compagni di squadra, una volta o l'altra. Si diceva che Stig fosse il miglior pilota di quattro ruote motrici e l'uomo più veloce sulla neve. Volevo vederlo con i miei occhi. Quindi, ovviamente, è stato tutto più bello.

Lui è stato comunque il secondo più veloce, tu hai vinto per oltre un minuto. Hannu Mikkola, anche lui su Audi, era a 12 minuti di distanza.

Stig era bravo, ma aveva delle debolezze terribili sull'asfalto. Non ero molto più veloce sulla neve, ma gli ho dato sei o sette secondi in ogni tappa.

Nelle foto storiche, la Monte dell'84 sembra piuttosto scarsa sulla neve. La trazione integrale era un vantaggio così grande?

Non era così asciutto. In ogni caso, c'era il30% di neve in più rispetto agli anni precedenti, quando ho guidato le Lancia e le Opel Ascona. C'era neve in cima alCol de Turini , nell'Ardèche, a Burzet. Ci sono state tappe davvero fantastiche vicino a Gap, 25 chilometri di neve pura.

Questo significa che i vostri ex colleghi della Lancia avevano una buona scusa per non avere chance contro voi Audi. Voglio dire: mezz'ora di ritardo!

È già tanto se devi percorrere 25 chilometri in salita su un fondo scivoloso senza la trazione integrale. Nel 1982 ho guidato una Opel contro Michèle Mouton con un'Audi, in Brasile, sulla ghiaia. Durante i primi giorni, che erano pianeggianti, sempre in quarta o quinta marcia, ero chiaramente in testa. L'ultimo giorno siamo entrati in una piccola catena montuosa, dove c'erano tre tappe con 15 tornanti in salita ciascuna. Boom, ero indietro di quattro minuti.

Come vede il Monte attuale?

È semplicemente molto, molto diverso. Ai miei tempi si poteva ancora fare tattica. Su 4.000 o 5.000 chilometri come ai miei tempi, non dovevi strappare tutto alla prima tappa. Oggi, se non affronti la prima curva dell'ultimo solco, hai già perso. Dal punto di vista odierno, per i bravi piloti è molto, molto più difficile vincere. Avevamo più spazio di manovra. Le nostre auto non funzionavano così bene. Era facile commettere errori. Se riuscivamo a fare bene cinque tornanti su dieci, ringraziavamo il Signore. Oggi, tutti guidano in curva con precisione centimetrica perché le auto sono così buone. Oppure prendete la capacità di rimanere impeccabili per 30 ore di fila. Guidare tutta la notte. La capacità di cambiare marcia più velocemente. Tutti tasselli del mosaico che oggi non esistono più.

Questo significa che sta seguendo la scena attuale?

Certo che sì. Si riconosce molto, soprattutto in televisione. Ovviamente ci sono solo due scenari: O si frena o si accelera. È brutale la velocità con cui si guida al giorno d'oggi! Il cittadino normale non può valutare la velocità in diretta sul posto. Le auto sono come su rotaie, mentre noi guidavamo ancora in diagonale, e ogni fan ha capito che è difficile.

Avete mai provato un WRC moderno?

Ci sarebbe stata la possibilità, ma ho rifiutato. Non voglio nemmeno saperlo. Probabilmente mi darebbe solo una cattiva idea. Mi conosco! È meglio non provarla affatto. Dovrei sapere se è ancora possibile. Non mi darebbe pace. Per fortuna sono diventato un po' più furbo e non lo faccio affatto.

Le risulta che Kalle Rovanperä, in qualità di campione del mondo in carica, stia svolgendo un programma part-time quest'anno?

Sì, lo capisco. I titoli non mi hanno mai dato nulla. Ho sempre voluto sapere se ero il più veloce. Se una volta sono rimasto in piedi per 16 minuti a Sanremo, ma ho vinto 33 tappe su 44, per me era una realizzazione, anche se ero solo secondo nella classifica finale. Tutto ciò che volevo era guidare 5 o 6 rally all'anno e possibilmente vincere. Ma i titoli? Non ne avevo bisogno. A differenza di Kalle Rovanperä, non ho mai avuto la sensazione di essere stanco. Guidare: mi piaceva già. Kalle guida da quando era bambino. Potrebbe essere che al momento sia vuoto. Oppure i titoli non significano molto per lui e vuole solo vincere dove vuole. Da questo punto di vista sembra essere un po' come me.

Senza dimenticare il suo amico e campione del mondo record Sébastien Ogier, che anche lui gareggia solo dove ne ha voglia.

Mi piace questo sviluppo. Vuole davvero vincere il Monte anche quest'anno. Gli sta a cuore, lo prende completamente sul serio, non importa quante volte abbia già vinto. E altrove rimane a casa.

Fa il tifo per lui al Monte 2024?

Sì. Attualmente mi sto riprendendo da una polmonite e ieri mi ha scritto per dirmi come sto. A tre giorni dall'inizio del Monte, si interessa della mia salute! Non si può non pensare a questo. Sébastien Ogier è unapersona fantastica . Sta anche guidando come immagino dovrebbe fare.