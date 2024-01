Exclusivo de Walter Röhrl: A grande entrevista do Monte

Há exatamente 40 anos, a lenda alemã dos ralis conquistou a sua quarta e última vitória no Monte. Depois da Fiat, Opel e Lancia, venceu em 1984 num Audi quattro - 6 semanas após o seu primeiro contacto com a tração às quatro rodas.

Em termos de popularidade,o Rali de Monte Carlo estava ao mesmo nível que a corrida de Fórmula 1 no Principado nas décadas de 1970 e 1980. Os talentos de resistência dos pilotos eram postos à prova num rali com diferentes locais antes de a ação começar nas montanhas francesas.

Para Walter Röhrl, ganhar o Monte foi sempre mais importante do que um título de campeão do mundo. Ele estava convencido de que quem fosse o mais rápido na neve, no gelo, no asfalto molhado, no asfalto seco, ao sol e na neve, durante o dia e à noite, era o melhor piloto do mundo.

Com a Opel e a Lancia, teve de reconhecer a superioridade técnica dos Audis com tração integral e ripostou com todo o seu talento. O analítico Röhrl já tinha percebido há muito tempo que esta batalha não podia ser ganha a médio prazo. Por isso, passou para o campo da Audi. Oúnico problema é que teve de mudar completamente o seu estilo de condução, uma vez que o quattro com subviragem eraimpossível de fazer curvassem travar à esquerda .Teve de aprender esta habilidade entre o Natal e o início do Monte. Foram dias e noites tempestuosos na Floresta da Baviera, até que o "Lange" e o quattro se tornaram amigos.

Como é que era nessa altura, Walter? Que valor tinha realmente o Monte aos olhos do público e ameaçou mesmo empurrar o carro de um penhasco? Com a sua forma inimitável, Walter consegue transportar-nos para os anos 80, para um mundo em que os ralis eram selvagens e aventureiros, cheios de truques e com uma capacidade de sofrimento por parte dos protagonistas que é difícil de imaginar hoje em dia.

O que estava a fazer hoje, há 40 anos?

Provavelmente estava numa estrada algures a caminho do sul. O Monte demorou 6 dias desde o início da cerimónia até ao final no Mónaco.

Nessa altura, atravessou mesmo a Europa num carro de corrida?

Sim, claro que sim. Apartida foi em Bad Homburg, em 1984 . Estivemos no carro durante 24 horas até que todos os pilotos dos vários pontos de partida se juntaram em Aix-les-Bains para a partida efectiva. A partir daí, tivemos 6 etapas especiais até Monte Carlo. No dia seguinte, partimos para a grande volta, o que significa que estivemos na estrada durante 40 horas. Depois, havia uma pausa de um dia antes de partirmos para a noite. A partida era às 6 horas da tarde, 14 horas ou mais 800 quilómetros depois estávamos na meta.

Um processo inimaginável atualmente.

Havia muitas etapas especiais diferentes, ao contrário do que acontece atualmente, em que todas as etapas são percorridas várias vezes. Viajámos durante todo o mês de dezembro e janeiro para percorrer todas as etapas especiais pelo menos duas vezes e para escrever as notas.

Foi divertido conduzir o carro de corrida pela Europa no trânsito normal antes do início do rali?

Foi terrível! Havia um controlo de tempo a cada quatro ou cinco horas. Sentamo-nos no banco do condutor, não podemos dar a volta e esperamos. É exatamente o que tenho experimentado na viagem ao longo dos anos! Munique, Innsbruck, Lago Garda e por aí fora. Depois, nevoeiro que não dava para ver 20 metros. Uma vez, quase não encontrámos o controlo horário em Brescia.

Como é que os outros utentes da estrada reagiram a si?

Era esse o truque desta prova, com diferentes locais de partida, de Londres a Varsóvia, passando por Atenas ou Lisboa: toda a Europa estava na febre do Monte. Deve ter sido em 1971, quando Björn Waldegård conduzia um Porsche 914. Havia um posto de controlo em Regensburg, no caminho do seu ponto de partida em Varsóvia para o Mónaco. Percorremos 30 quilómetros para nos encontrarmos com ele, fizemos uma ultrapassagem e tirámos fotografias. Estávamos muito entusiasmados! Foi por isso que mais tarde simpatizei tanto com os adeptos quando estava no lugar dele.

Voltando a 1984, como foi a sua vitória com o Audi do ponto de vista desportivo?

Até então, eu não tinha tido nada a ver com tração às quatro rodas. Sempre tinha conduzido carros com tração traseira. Agora estava a enfrentar três companheiros de equipa estabelecidos que já estavam no carro pelo quarto ano. Tive seis semanas para aprender um pouco.

Os teus tempos no início não eram muito bons.

O pessoal da Audi fez-me um erro ao mandarem-me sair com os pneus errados. Felizmente, tinha um amigo que me levou diretamente para o próximo serviço Audi depois dos primeiros 15 carros, 120 quilómetros depois. Nesses120 quilómetros ,o Stig Blomqvist tirou-me1:28 minutos. Pensei que ia rasgar a minha carta de condução, mas o amigo veio ter comigo radiante: "És o maior! As pessoas estavam nos braços umas das outras quando passaste. Uma classe mais rápida do que todas as outras". Pergunto-lhe onde é que ele estava. Col de Porte, no cimo da passagem. Quinta velocidade, frente e traseira na ponte ao centímetro. Lá em cima, o pneu - um pico estreito - funcionou. Menos no meio da lama. Eu já conhecia um dos mecânicos dos treinos. Eu era novo na equipa. Agarrei-o pela gravata e disse-lhe: "Hans, se me mentires, mato-te. O que é que isso tem de mal?" Acontece que os pneus correctos só foram colocados nos outros três carros depois de eu ter saído da zona de assistência com o número de partida 1.

E depois?

Disse ao nosso chefe de equipa, o Sr. Gumpert, que iria fazer rolar o carro para um precipício e empurrá-lo se isso voltasse a acontecer. E fi-lo a um volume e com expressões que toda a gente num raio de 100 metros ouviu. Na etapa seguinte, tinha os mesmos pneus que todos os outros e estava um minuto à frente. Se não resolver o problema dos pneus, sou capaz de me matar e de matar também o Christian (Geistdörfer, nota), porque acho que não é possível, tem de ser muito mais rápido.

A partir desse momento, tinha tudo sob controlo, não é verdade?

A minha principal motivação para ir para a Audi era correr contra o Stig no mesmo material. Todos os outros tinham sido meus companheiros de equipa numa altura ou noutra. Dizia-se que Stig era o melhor piloto de tração às quatro rodas e o homem mais rápido na neve. Eu queria ver isso com os meus próprios olhos. Por isso, é claro que foi ainda melhor.

De qualquer forma, ele foi o segundo mais rápido e tu ganhaste por mais de um minuto. Hannu Mikkola - também da Audi - ficou 12 minutos atrás.

Stig era bom, mas tinha fraquezas terríveis no asfalto. Eu não era muito mais rápido na neve, mas dei-lhe seis ou sete segundos em todas as etapas.

Nas fotografias históricas, o Monte de 84 parece bastante mau na neve. A tração às quatro rodas era uma vantagem assim tão grande?

Não estava assim tão seco. Em todo o caso, haviamais 30% de neve do que nos anos anteriores, quando conduzi o Lancia e o Opel Ascona. Havia neve no cimo doCol de Turini , no Ardèche, em Burzet. Houve etapas muito boas perto de Gap, 25 quilómetros de pura neve.

Isso significa que os vossos antigos colegas da Lancia tinham uma boa desculpa para não terem hipóteses contra os vossos Audis. Quero dizer: meia hora de atraso!

É suficiente se tivermos de conduzir 25 quilómetros a subir uma colina numa superfície escorregadia sem tração às quatro rodas. Em 1982, conduzi um Opel contra Michèle Mouton num Audi - no Brasil, em gravilha. Durante os primeiros dias, que foram planos, sempre em quarta ou quinta velocidade, eu estava claramente à frente. No último dia, entrámos numa pequena serra, onde havia três etapas com 15 curvas apertadas cada uma. Bum, eu estava quatro minutos atrás.

Como é que vê o atual Monte?

É simplesmente muito, muito diferente. No meu tempo, ainda se podia fazer tática. Em 4.000 ou 5.000 quilómetros, como no meu tempo, não era preciso destruir tudo logo na primeira etapa. Hoje, se não se fizer a primeira curva na última ranhura, já se perdeu. Do ponto de vista atual, é muito, muito mais difícil para os bons pilotos ganharem. Tínhamos mais espaço para manobrar. Os nossos carros não funcionaram tão bem. Era fácil cometer erros. Se acertássemos em cinco de dez curvas apertadas, agradecíamos a Deus. Hoje em dia, toda a gente faz as curvas com precisão centimétrica porque os carros são muito bons. Ou, por exemplo, a capacidade de permanecer sem falhas durante 30 horas seguidas. Conduzir toda a noite. Ser capaz de mudar de velocidade mais depressa. Tudo peças de mosaico que já não existem hoje.

Isso significa que está a seguir a cena atual?

Claro que sim. Reconhece-se muita coisa, sobretudo na televisão. É óbvio que só há dois cenários: Ou se está nos travões ou no acelerador. É brutal a velocidade a que se conduz hoje em dia! O cidadão comum não consegue avaliar a velocidade em direto no local. Os carros parecem estar sobre carris, enquanto nós ainda conduzíamos na diagonal, e todos os fãs se aperceberam que é difícil.

Alguma vez experimentaste um WRC moderno?

Teria havido uma hipótese, mas recusei. Nem sequer quero saber. Provavelmente só me daria uma má ideia. Eu conheço-me! É melhor não experimentar de todo. Teria de saber se ainda é possível. Não me daria paz nenhuma. Felizmente, tornei-me um pouco mais inteligente e não o faço de todo.

Tem conhecimento de que Kalle Rovanperä, como atual campeão do mundo, está a fazer um programa a tempo parcial este ano?

Sim, compreendo isso. Os títulos nunca me deram nada. Sempre quis saber se era o mais rápido. Se uma vez fiquei 16 minutos parado em San Remo, mas ganhei 33 das 44 etapas, isso foi uma realização para mim, mesmo que tenha ficado apenas em segundo lugar na classificação final. Tudo o que eu queria era conduzir 5 ou 6 ralis por ano e possivelmente ganhar. Mas títulos? Não precisava disso. Ao contrário de Kalle Rovanperä, nunca tive a sensação de estar cansado. Conduzir: já gostava disso. Kalle conduz desde que era um miúdo. Pode ser que ele esteja vazio neste momento. Ou os títulos não significam assim tanto para ele e só quer ganhar onde quer que seja. Ele parece ser um pouco como eu nesse aspeto.

Sem esquecer o seu amigo e recordista mundial Sébastien Ogier, que também só compete onde lhe apetece.

Gosto desta evolução. Ele quer mesmo ganhar o Monte novamente este ano. É-lhe muito caro, leva-o muito a sério, independentemente do número de vezes que já ganhou. E fica em casa noutros lugares.

Está a fazer figas por ele no Monte 2024?

Sim. Neste momento estou a recuperar de uma pneumonia e ele escreveu-me ontem para me dizer como estou. A três dias do início do Monte, ele interessa-se pela minha saúde! É de imaginar. Sébastien Ogier é umtipo porreiro . Também está a conduzir como eu imagino que deve ser.