Solberg va a por la victoria en el Škoda Fabia De Toni Hoffmann Skoda En el equipo Toksport WRT, respaldado por Škoda Motorsport, el rápido sueco Oliver Solberg aspira a conseguir un buen resultado en la primera prueba de la temporada del Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA (WRC). SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.

El inglés Chris Ingram, ex Campeón de Europa de Rallyes de la FIA, pilotará un Škoda Fabia RS Rally2 para el equipo The Racing Factory. Pepe López, tres veces ganador del Supercampeonato de España de Rallyes, quiere volver a subir al podio del WRC2 con el Škoda Fabia RS Rally2 de Mapo Motorsport.



Una vez más, el Campeonato del Mundo de Rallyes de la FIA arranca su temporada con el tradicional Rallye Monte Carlo. Del 25 al 28 de enero, las tripulaciones lucharán por los mejores tiempos y los puntos WRC en 17 etapas especiales (SS) que cubren un total de 324 kilómetros en los Alpes Marítimos al norte del Principado. Podrían encontrarse con una gran variedad de condiciones de la carretera, desde asfalto totalmente seco y carreteras húmedas hasta hielo y nieve. La estrella emergente sueca Oliver Solberg y su copiloto británico Elliott Edmondson se encuentran entre los máximos aspirantes a la victoria en la categoría WRC2 en el Škoda Fabia RS Rally2.



En la edición de este año del clásico de los rallyes, Chris Ingram también perseguirá puntos para el campeonato WRC2 en un Škoda Fabia. El Campeón de Europa FIA 2019 y su copiloto Hannah McKillop tomarán la rampa de salida en un Fabia RS Rally2 pilotado por el equipo portugués The Racing Factory. El dúo británico competirá contra, entre otros, el tres veces ganador del Supercampeonato de España de Rallyes Pepe López, que también pilotará un Fabia RS Rally2 inscrito por Mapo Motosport de España con su copiloto David Vázquez. El año pasado, los dos ibéricos terminaron el Rally Monte Carlo en tercera posición de la clasificación WRC2.



Oliver Solberg es uno de los favoritos para ganar el Rally Monte Carlo 2024. El sueco comenzará la temporada 2024 como parte de la asociación entre Škoda Motorsport y Team Toksport WRT y buscará el título mundial de WRC2 al volante de un Fabia RS Rally2 de Team Toksport WRT junto a su copiloto británico Elliot Edmondson.



Sin embargo, a diferencia de Ingram, Solberg no ha elegido el Rallye de Montecarlo como una de las pruebas en las que puede puntuar para el WRC. El reglamento del WRC2 estipula que cada piloto sólo puede puntuar en siete de los 13 rallies del calendario del WRC. Los rallies que elija un piloto dependen enteramente de él. "El Rally de Montecarlo es completamente impredecible en cuanto a sus condiciones", explica el sueco de 22 años. "Sólo quiero poder disfrutar de este tradicional evento y conducir lo más rápido posible sin ningún tipo de presión. Por lo tanto, mi misión por el título del WRC no empezará hasta la segunda prueba de la temporada: mi rally de casa, en Suecia."



En su asalto a la victoria de Monte, el hijo del ex Campeón del Mundo de Rallyes de la FIA Petter Solberg se enfrentará a 28 competidores y sus coches de seis fabricantes en la clase RC2. Un total de 13 tripulaciones confían en las cualidades de un coche de rally Škoda. 22 participantes en el Rally2 han nominado al Škoda Monte -a diferencia de Solberg- para los puntos WRC en la clasificación WRC2. Mientras tanto, uno de los pilotos Škoda más rápidos del pasado reciente ha abandonado la clase RC2: Andreas Mikkelsen de Noruega. El vigente Campeón del Mundo de WRC2, que ganó el título de 2023 al volante de un Škoda Fabia RS Rally2 pilotado por Toksport WRT, ha subido a la clase superior denominada Rally1.



La temporada 2024 arranca el jueves por la noche (25 de enero) frente al mundialmente famoso casino de Montecarlo con el inicio de dos especiales que recorrerán unos 46 kilómetros durante la noche. Seguirán otras seis especiales el viernes y el sábado. El domingo habrá tres etapas. Los equipos completarán un total de 324 kilómetros en la competición por los mejores tiempos.



¿Sabía que ...

... el Rally de Montecarlo se celebró por primera vez en 1911? Esto lo convierte en el evento con más tradición del actual calendario del WRC y uno de los eventos de rally más antiguos de todos.

... el evento se creó originalmente para atraer turistas a Mónaco durante los meses menos atractivos del invierno? Hasta 1998, los participantes conducían en rallies desde puntos de salida de toda Europa e incluso del norte de África hasta un punto de encuentro común en Montecarlo o Francia. Allí comenzaba el rally propiamente dicho.

... la elección correcta de neumáticos puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en el Rally de Montecarlo? Los equipos tienen que completar tres etapas especiales antes de llegar a un punto de servicio. Sólo tienen a su disposición los cuatro neumáticos montados más un máximo de dos ruedas de repuesto. En teoría, todo el rally discurre exclusivamente sobre asfalto. Sin embargo, no es raro que la nieve cubra al menos una parte del recorrido, mientras que otros tramos están helados, mojados o completamente secos. Por lo tanto, la elección de los neumáticos suele ser un compromiso. Algunos conductores lo soportan mejor que otros.

... a veces se utilizan combinaciones de neumáticos poco habituales... En ocasiones, un conductor utiliza al mismo tiempo neumáticos de invierno con tacos y variantes casi sin dibujo para estar equipado para las condiciones más variadas de la carretera. (Škoda)