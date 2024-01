Solberg mise tout sur la victoire avec la Škoda Fabia

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Skoda Au sein de l'équipe Toksport WRT, soutenue par Škoda Motorsport, le rapide Suédois Oliver Solberg vise un excellent résultat au début de la saison du championnat du monde des rallyes FIA (WRC).

L'ancien champion d'Europe des rallyes FIA, l'Anglais Chris Ingram, pilote une Škoda Fabia RS Rally2 pour l'équipe The Racing Factory. Pepe López, triple vainqueur du Rallye Superchampionship espagnol, veut à nouveau monter sur le podium WRC2 au volant de la Škoda Fabia RS Rally2 de Mapo Motorsport.



Une fois de plus, le championnat du monde des rallyes de la FIA débute sa saison avec le traditionnel Rallye de Monte-Carlo. Du 25 au 28 janvier, les équipages s'affronteront dans les Alpes maritimes, au nord de la Principauté, sur 17 épreuves spéciales (ES) totalisant 324 kilomètres, afin de réaliser les meilleurs temps et de marquer des points au championnat du monde. Ils pourraient rencontrer des conditions de route très variées, de l'asphalte sec comme un os à moelle à la glace et à la neige, en passant par des chaussées humides. La jeune star suédoise Oliver Solberg et son copilote britannique Elliott Edmondson comptent parmi les plus chauds candidats à la victoire dans la catégorie WRC2 au volant de la Škoda Fabia RS Rally2.



Lors de l'édition de cette année de ce rallye classique, Chris Ingram partira à la chasse aux points pour le championnat WRC2 au volant d'une Škoda Fabia. Le champion d'Europe FIA 2019 et sa copilote Hannah McKillop s'élanceront sur la rampe de départ au volant d'une Fabia RS Rally2 de l'équipe portugaise The Racing Factory. Le duo britannique affrontera notamment Pepe López, triple vainqueur du Superchampionnat d'Espagne des rallyes, qui pilotera également avec son copilote David Vázquez une Fabia RS Rally2 engagée par Mapo Motosport (Espagne). L'an dernier, les deux Ibères avaient terminé le Rallye Monte-Carlo à la troisième place du classement WRC2.



Oliver Solberg est l'un des plus grands favoris pour la victoire au Rallye Monte-Carlo 2024. Le Suédois prendra le départ de la saison 2024 dans le cadre du partenariat entre Škoda Motorsport et l'équipe Toksport WRT et visera le titre de champion du monde WRC2 au volant d'une Fabia RS Rally2 de l'équipe Toksport WRT avec son copilote britannique Elliot Edmondson.



Mais contrairement à Ingram, Solberg n'a pas choisi le Rallye Monte-Carlo comme l'une des épreuves où il pourra marquer des points en WRC. Le règlement du WRC2 prévoit que chaque pilote ne peut marquer des points que dans sept des 13 rallyes du calendrier WRC. Le choix des épreuves est laissé à l'entière discrétion du pilote. "Le Rallye Monte-Carlo est complètement imprévisible de par ses conditions", explique le Suédois de 22 ans. "Je veux simplement profiter de cette épreuve traditionnelle et rouler aussi vite que possible, sans pression. Ma mission pour le titre mondial ne commencera donc que lors de la deuxième manche de la saison : mon rallye à domicile en Suède".



Dans sa quête de la victoire au Monte-Carlo, le fils de l'ancien champion du monde des rallyes FIA Petter Solberg sera confronté à 28 concurrents et leurs voitures d'intervention de six constructeurs dans la catégorie RC2. Au total, 13 équipages font confiance aux qualités d'un véhicule de rallye de Škoda. Contrairement à Solberg, 22 concurrents du Rally2 ont été désignés par le 'Monte' pour marquer des points au championnat du monde WRC2. L'un des pilotes Škoda les plus rapides du passé récent a quitté la classe RC2 : Andreas Mikkelsen de Norvège. Le champion du monde WRC2 en titre, qui a remporté le titre 2023 au volant d'une Škoda Fabia RS Rally2 de Toksport WRT, est passé à la classe supérieure appelée Rally1.



La saison 2024 débutera le jeudi soir (25 janvier) devant le casino mondialement connu de Monte-Carlo avec le départ de deux épreuves spéciales qui se dérouleront sur environ 46 kilomètres dans la nuit. Vendredi et samedi, six autres épreuves spéciales suivront. Le dimanche, trois spéciales sont prévues. Au total, les équipes parcourront 324 kilomètres pour tenter de réaliser le meilleur temps.



Saviez-vous que ...

... le Rallye Monte-Carlo a eu lieu pour la première fois en 1911 ? C'est donc l'épreuve la plus traditionnelle du calendrier WRC actuel et l'un des plus anciens rallyes jamais organisés.

... l'événement a été créé à l'origine pour attirer les touristes à Monaco pendant les mois d'hiver moins attractifs ? Jusqu'en 1998, les participants partaient en étoile de points de départ situés dans toute l'Europe et même en Afrique du Nord pour rejoindre un point de rassemblement commun à Monte-Carlo ou en France. C'est là que démarrait le rallye proprement dit.

... le bon choix de pneus peut faire la différence entre la victoire et la défaite au Rallye Monte-Carlo ? Les équipes doivent parcourir trois épreuves spéciales avant d'atteindre un point d'assistance. Seules les quatre roues montées plus un maximum de deux roues de secours sont disponibles. En théorie, le rallye se déroule exclusivement sur l'asphalte. Mais il n'est pas rare que la neige recouvre au moins une partie du parcours, tandis que d'autres tronçons sont verglacés, mouillés ou complètement secs. Le choix des pneus est donc souvent un compromis. Certains pilotes s'en sortent mieux que d'autres.

... des combinaisons de pneus inhabituelles sont parfois utilisées ? Il arrive qu'un conducteur utilise simultanément des pneus d'hiver cloutés et des variantes presque sans profil, afin d'être équipé pour les conditions de route les plus diverses. (Škoda)