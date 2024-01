Solberg punta alla vittoria con la Škoda Fabia

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Skoda Nel team Toksport WRT, sostenuto da Škoda Motorsport, il veloce svedese Oliver Solberg punta a un risultato di primo piano nell'apertura della stagione del Campionato del Mondo Rally FIA (WRC). SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

L'ex campione europeo di rally FIA Chris Ingram, inglese, guiderà una Škoda Fabia RS Rally2 per il team The Racing Factory. Pepe López, tre volte vincitore del Supercampionato spagnolo di rally, vuole salire nuovamente sul podio del WRC2 con la Škoda Fabia RS Rally2 di Mapo Motorsport.



Ancora una volta, il Campionato del Mondo Rally FIA inaugura la sua stagione con il tradizionale Rally di Monte Carlo. Dal 25 al 28 gennaio, gli equipaggi si batteranno per ottenere i migliori tempi e punti WRC su 17 prove speciali (SS) per un totale di 324 chilometri nelle Alpi Marittime a nord del Principato. Potrebbero incontrare un'ampia varietà di condizioni stradali, dall'asfalto asciutto e dalle strade umide al ghiaccio e alla neve. L'astro nascente svedese Oliver Solberg e il suo copilota britannico Elliott Edmondson sono tra i più accesi pretendenti alla vittoria nella categoria WRC2 con la Škoda Fabia RS Rally2.



All'edizione di quest'anno della classica del rally, anche Chris Ingram andrà a caccia di punti per il campionato WRC2 a bordo di una Škoda Fabia. Il Campione europeo FIA 2019 e la sua copilota Hannah McKillop scenderanno sulla rampa di partenza con una Fabia RS Rally2 gestita dal team portoghese The Racing Factory. Il duo britannico gareggerà contro, tra gli altri, il tre volte vincitore del Supercampionato spagnolo di rally Pepe López, che guiderà anch'egli una Fabia RS Rally2 iscritta dalla Mapo Motosport dalla Spagna con il suo copilota David Vázquez. L'anno scorso, i due iberici hanno concluso il Rally di Monte Carlo al terzo posto nella classifica WRC2.



Oliver Solberg è uno dei favoriti per la vittoria del Rally Monte Carlo 2024. Lo svedese inizierà la stagione 2024 nell'ambito della partnership tra Škoda Motorsport e Team Toksport WRT e punterà al titolo mondiale WRC2 al volante di una Fabia RS Rally2 del Team Toksport WRT insieme al copilota britannico Elliot Edmondson.



A differenza di Ingram, però, Solberg non ha scelto il Rally di Monte Carlo come uno degli eventi in cui ottenere punti WRC. Il regolamento WRC2 prevede che ogni pilota possa ottenere punti solo in sette dei 13 rally del calendario WRC. La scelta dei rally spetta esclusivamente al pilota. "Il Rally di Monte Carlo è completamente imprevedibile in termini di condizioni", spiega il 22enne svedese. "Voglio solo godermi questo evento tradizionale e guidare il più velocemente possibile senza alcuna pressione. La mia missione per il titolo WRC inizierà quindi solo al secondo appuntamento della stagione: il mio rally di casa in Svezia".



Nel suo assalto alla vittoria del Monte, il figlio dell'ex campione del mondo rally FIA Petter Solberg dovrà vedersela con 28 concorrenti e le loro auto di sei costruttori nella classe RC2. In totale, 13 equipaggi si affidano alle qualità di un'auto da rally Škoda. 22 partenti del Rally2 hanno nominato il "Monte" - a differenza di Solberg - per ottenere punti WRC nella classifica WRC2. Nel frattempo, uno dei piloti Škoda più veloci del recente passato ha lasciato la classe RC2: Il norvegese Andreas Mikkelsen. Il Campione del Mondo WRC2 in carica, che ha vinto il titolo 2023 al volante di una Škoda Fabia RS Rally2 gestita da Toksport WRT, è passato alla classe superiore denominata Rally1.



La stagione 2024 inizia giovedì sera (25 gennaio) davanti al famoso casinò di Monte Carlo con l'inizio di due prove speciali di circa 46 chilometri nella notte. Seguiranno altre sei prove speciali venerdì e sabato. La domenica sono previste tre tappe. Le squadre completeranno un totale di 324 chilometri nella gara per il miglior tempo.



Sapevate che ...

... il Rally di Monte Carlo si è tenuto per la prima volta nel 1911? Questo lo rende l'evento con la più lunga tradizione nell'attuale calendario WRC e uno degli eventi rallystici più antichi in assoluto.

... l'evento è stato originariamente creato per attirare i turisti a Monaco durante i mesi invernali meno attraenti? Fino al 1998, i partecipanti partivano da punti di partenza in tutta Europa e persino in Nord Africa per raggiungere un punto di incontro comune a Monte Carlo o in Francia. Il rally vero e proprio partiva poi da lì.

... la giusta scelta di pneumatici può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta al Rally di Monte Carlo? Le squadre devono completare tre prove speciali prima di raggiungere un punto di assistenza. Hanno a disposizione solo i quattro pneumatici montati e un massimo di due ruote di scorta. In teoria, l'intero rally si svolge esclusivamente su asfalto. Tuttavia, non è raro che la neve ricopra almeno una parte del percorso, mentre altri tratti sono ghiacciati, bagnati o completamente asciutti. La scelta dei pneumatici è quindi di solito un compromesso. Alcuni piloti sono in grado di gestire meglio di altri questa situazione.

... a volte vengono utilizzate combinazioni di pneumatici insolite? Talvolta un automobilista utilizza contemporaneamente pneumatici invernali con chiodi e varianti quasi prive di battistrada, per essere attrezzato per le più svariate condizioni stradali. (Škoda)