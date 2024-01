Solberg dá tudo por tudo para vencer no Škoda Fabia

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Skoda Na equipa Toksport WRT, apoiada pela Škoda Motorsport, o rápido sueco Oliver Solberg tem como objetivo um resultado de topo na abertura da temporada do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC). SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

O antigo Campeão Europeu de Ralis da FIA, Chris Ingram, de Inglaterra, vai conduzir um Škoda Fabia RS Rally2 para a equipa The Racing Factory. Pepe López, três vezes vencedor do Campeonato de Espanha de Ralis, quer voltar a terminar no pódio do WRC2 com o Škoda Fabia RS Rally2 da Mapo Motorsport.



Mais uma vez, o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA inicia a sua temporada com o tradicional Rallye Monte Carlo. De 25 a 28 de janeiro, as equipas lutarão pelos melhores tempos e pelos pontos do WRC em 17 provas especiais (SS) que cobrem um total de 324 quilómetros nos Alpes Marítimos, a norte do Principado. Poderão encontrar uma grande variedade de condições de estrada, desde asfalto seco e estradas húmidas a gelo e neve. A estrela sueca em ascensão Oliver Solberg e o seu copiloto britânico Elliott Edmondson estão entre os principais candidatos à vitória na categoria WRC2 no Škoda Fabia RS Rally2.



Na edição deste ano do clássico do rali, Chris Ingram também estará a perseguir pontos para o campeonato WRC2 num Škoda Fabia. O Campeão Europeu da FIA de 2019 e a sua copiloto Hannah McKillop vão sair para a rampa de partida num Fabia RS Rally2 conduzido pela equipa portuguesa The Racing Factory. A dupla britânica irá competir, entre outros, com o tricampeão do Supercampeonato de Espanha de Ralis, Pepe López, que também irá conduzir um Fabia RS Rally2 inscrito pela Mapo Motosport de Espanha com o seu copiloto David Vázquez. No ano passado, os dois ibéricos terminaram o Rali de Monte Carlo em terceiro lugar na classificação do WRC2.



Oliver Solberg é um dos favoritos à vitória no Rali de Monte Carlo de 2024. O sueco vai iniciar a temporada de 2024 como parte da parceria entre a Škoda Motorsport e a Team Toksport WRT e terá como objetivo o título mundial do WRC2 ao volante de um Fabia RS Rally2 da Team Toksport WRT, juntamente com o seu copiloto britânico Elliot Edmondson.



No entanto, ao contrário de Ingram, Solberg não escolheu o Rali de Monte Carlo como uma das provas onde pode marcar pontos no WRC. Os regulamentos do WRC2 estipulam que cada piloto só é elegível para marcar pontos em sete dos 13 ralis do calendário WRC. Os ralis que um piloto escolhe são da sua inteira responsabilidade. "O Rali de Monte Carlo é completamente imprevisível em termos de condições", explica o sueco de 22 anos. "Só quero poder desfrutar deste evento tradicional e conduzir o mais rápido possível sem qualquer pressão. A minha missão pelo título do WRC só começará, portanto, na segunda ronda da época: o meu rali caseiro na Suécia."



No seu ataque à vitória no Monte, o filho do antigo Campeão do Mundo de Ralis da FIA, Petter Solberg, vai enfrentar 28 concorrentes e os seus carros de seis fabricantes na classe RC2. Um total de 13 equipas estão a contar com as qualidades de um carro de rali Škoda. 22 pilotos de Rally2 nomearam o "Monte" - ao contrário de Solberg - para pontos WRC na classificação WRC2. Entretanto, um dos mais rápidos pilotos da Škoda do passado recente deixou a classe RC2: Andreas Mikkelsen, da Noruega. O atual Campeão do Mundo do WRC2, que conquistou o título de 2023 ao volante de um Škoda Fabia RS Rally2 gerido pela Toksport WRT, subiu para a classe de topo denominada Rally1.



A temporada de 2024 começa na quinta-feira à noite (25 de janeiro), em frente ao mundialmente famoso casino de Monte Carlo, com o início de duas etapas especiais que cobrem cerca de 46 quilómetros durante a noite. Seguir-se-ão mais seis provas especiais na sexta-feira e no sábado. No domingo, estão previstas três etapas. As equipas percorrerão um total de 324 quilómetros na competição pelos melhores tempos.



Sabia que ...

... o Rali de Monte Carlo foi realizado pela primeira vez em 1911? Isto faz dele o evento com a mais longa tradição no atual calendário do WRC e um dos mais antigos eventos de rali de todos.

... o evento foi originalmente criado para atrair turistas para o Mónaco durante os meses de inverno menos atractivos? Até 1998, os participantes conduziam em ralis a partir de pontos de partida em toda a Europa e mesmo no Norte de África até um ponto de encontro comum em Monte Carlo ou em França. O rali propriamente dito começava aí.

... a escolha correcta dos pneus pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota no Rali de Monte Carlo? As equipas têm de completar três etapas especiais antes de chegarem a um ponto de assistência. Só têm à sua disposição os quatro pneus montados e um máximo de duas rodas sobresselentes. Em teoria, todo o rali decorre exclusivamente em alcatrão. No entanto, não é raro que a neve cubra pelo menos uma parte do percurso, enquanto outras secções estão geladas, molhadas ou completamente secas. A escolha dos pneus é, portanto, normalmente um compromisso. Alguns condutores conseguem lidar melhor com isso do que outros.

... por vezes, são utilizadas combinações de pneus invulgares? Ocasionalmente, um condutor utiliza pneus de inverno com pregos e variantes quase sem piso ao mesmo tempo, de modo a estar equipado para as mais variadas condições de estrada. (Škoda)