Tänak faz o primeiro shakedown em 2024

Ott Tänak, regressado da Hyundai, estabeleceu, não oficialmente, o primeiro tempo mais rápido no Rali de Monte Carlo, no shakedown de abertura da época do Campeonato do Mundo de Ralis de 2024.

Ott Tänak, ainda no Ford Puma Rally1 em 2023, estabeleceu a primeira marca, ainda que não oficial, de 2024 no shakedown do Rali de Monte Carlo, a tradicional abertura da temporada do Campeonato do Mundo de Ralis, no Hyundai i20 Rally1. Registou o tempo mais rápido de 2:00.4 minutos nos 3,28 km de extensão da pista de asfalto sem neve e gelo e foi apenas um décimo de segundo mais rápido do que o seu rival pelo título e segundo classificado, Elfyn Evans, no agora pintado de preto Toyota GR Yaris Rally1.

O seu antigo e novo companheiro de equipa na Hyundai, Thierry Neuville, ficou em terceiro lugar, sete décimos de segundo atrás, dois décimos de segundo à frente do piloto da Toyota em part-time e do vencedor do ano passado, Sébastien Ogier, que procura outro novo recorde, o seu décimo triunfo no glamoroso principado da Côte d'Azur.

Takamoto Katsuta (Toyota/2:03.6 minutos), Andreas Mikkelsen (Hyundai/2:05.6) e os dois Ford Puma Grégoire Munster (2:05.9) e Adrien Fourmaux (2:06.6) completam o pelotão de pilotos do Rally1 nos lugares seguintes.

A rainha dos ralis terá início na quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, às 16h52, em frente ao famoso Casino Monte Carlo. A caminho do centro de serviços central na cidade alpina francesa de Gap, ao fim da tarde, as duas primeiras das 17 etapas serão cumpridas no escuro, às 20:35 e 21:58.