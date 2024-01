Olivier Burri - le vétéran suisse du "Monte".

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand Burri/Facebook Olivier Burri, âgé entre-temps de 60 ans, participe à son 26ème Rallye Monte-Carlo. Cette fois, Burri de Belprahon (BE) a choisi une Škoda Fabia Evo avec le numéro de départ 35. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

Burri a une raison importante de prendre régulièrement le départ du plus ancien et du plus célèbre rallye du monde : "On ne s'ennuie jamais au Rallye de Monte-Carlo", tel est son credo, et il faut le croire sur parole.



Mercredi 21 janvier 1993, Burri a dû bien se souvenir de cette date. C'était l'arrivée du Rallye Monte-Carlo, à l'époque au célèbre Casino Monte-Carlo. Avec Christophe Hofmann sur le siège passager brûlant de la puissante Ford Sierra RS Cosworth, il a décroché une septième place lors de la traditionnelle ouverture du championnat du monde des rallyes (WRC), juste derrière l'Allemand Armin Schwarz dans la Mitsubishi Lancer d'usine. C'était jusqu'alors le meilleur résultat d'un Confédéré dans la mondaine Principauté de la Côte d'Azur. "Je suis plus que satisfait d'avoir gagné cette place dans les rangs des meilleurs pilotes", a déclaré Burri à la Revue Automobile. Le quadruple champion suisse a réitéré ce résultat en 1997 au volant de la Subaru Impreza 555 WRC.



Sinon, il a pris le départ de son rallye préféré avec de nombreuses voitures de rallye et de nombreux constructeurs. En 1991, il a participé à son premier Rallye Monte-Carlo au volant d'une Ford Sierra Cosworth.



Sa liste d'engagements est longue. En voici un extrait, classé par ordre alphabétique : Fiat Grande Punto, Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort WRC, Ford Fiesta S2000, Ford Fiesta R5, Ford Sierra RS Cosworth, Hyundai i20 Rally2, Mitsubishi Lancer, Peugeot 206 WRC, Peugeot 307 WRC, Toyota Corolla, Toyota Corolla WRC, Škoda Fabia Rally2, Subaru Impreza N12, Subaru Impreza N14, Subaru Impreza 555 WRC, VW Polo GTI R5.



Lors de son dernier Rallye Monte-Carlo 2023, il a obtenu la 59e place au classement général au volant de la Hyundai i20 Rally2. Une certaine progression devrait être possible cette année au volant de la Škoda Fabia Rally2 evo. Une chose devrait déjà être vraie : Il ne s'ennuiera certainement pas.