Olivier Burri - il veterano del "Monte" svizzero

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco Burri/Facebook Olivier Burri, ormai sessantenne, partecipa al suo 26° Rally di Monte Carlo e questa volta Burri, di Belprahon (BE), ha optato per una Škoda Fabia Evo con il numero di partenza 35. SPEEDWEEK.COM fornisce questo articolo tradotto senza pubblicità.

Burri ha un motivo importante per partecipare ripetutamente al rally più antico e famoso del mondo: "Al Rally di Monte Carlo non ci si annoia mai", è il suo credo, a cui bisogna semplicemente credere.



Mercoledì 21 gennaio 1993, una data che Burri probabilmente ricorderà bene. Era l'arrivo del Rally di Monte Carlo, allora ancora al famoso Casinò di Monte Carlo. Insieme a Christophe Hofmann, sul sedile caldo del copilota della potente Ford Sierra RS Cosworth, ha lottato per raggiungere il settimo posto nella tradizionale prova di apertura del Campionato del Mondo Rally (WRC), direttamente dietro al tedesco Armin Schwarz sulla Mitsubishi Lancer ufficiale. È stato il miglior risultato finora ottenuto da un pilota svizzero nell'affascinante principato della Costa Azzurra. "Sono più che felice di aver lottato per questo posto tra i migliori piloti", ha dichiarato Burri ad Automobil Revue. Il quattro volte campione svizzero ha ripetuto questo risultato nel 1997 con la Subaru Impreza 555 WRC.



Per il resto, ha gareggiato nel suo rally preferito con molte auto da rally e produttori. Nel 1991 ha partecipato al suo primo Rally di Monte Carlo con una Ford Sierra Cosworth.



Il suo elenco di eventi è lungo. Eccone un estratto in ordine alfabetico: Fiat Grande Punto, Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort WRC, Ford Fiesta S2000, Ford Fiesta R5, Ford Sierra RS Cosworth, Hyundai i20 Rally2, Mitsubishi Lancer, Peugeot 206 WRC, Peugeot 307 WRC, Toyota Corolla, Toyota Corolla WRC, Škoda Fabia Rally2, Subaru Impreza N12, Subaru Impreza N14, Subaru Impreza 555 WRC, VW Polo GTI R5.



Al suo ultimo Rally di Monte Carlo, nel 2023, si è classificato 59° assoluto con la Hyundai i20 Rally2. Un certo miglioramento dovrebbe essere possibile quest'anno con la Škoda Fabia Rally2 evo. Una cosa dovrebbe essere già vera: Non si annoierà di certo.