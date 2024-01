Olivier Burri - o veterano suíço do "Monte

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German Burri/Facebook Olivier Burri, agora com 60 anos, vai disputar o seu 26º Rali de Monte Carlo e, desta vez, Burri, de Belprahon (BE), optou por um Škoda Fabia Evo com o número de partida 35. SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.

Burri tem uma razão importante para competir repetidamente no mais antigo e mais famoso rali do mundo: "Nunca há um momento de tédio no Rali de Monte Carlo", é o seu credo, no qual é simplesmente preciso acreditar.



Quarta-feira, 21 de janeiro de 1993, uma data que Burri provavelmente recordará bem. Era o final do Rali de Monte Carlo, na altura ainda no famoso Casino Monte Carlo. Juntamente com Christophe Hofmann no quente lugar de copiloto do potente Ford Sierra RS Cosworth, Burri lutou para chegar ao sétimo lugar na tradicional ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), diretamente atrás do alemão Armin Schwarz no Mitsubishi Lancer de fábrica. Foi o melhor resultado até à data para um piloto suíço no glamoroso principado da Côte d'Azur. "Estou mais do que satisfeito por ter lutado por este lugar entre os melhores pilotos", declarou Burri à Automobil Revue. O tetracampeão suíço repetiu este resultado em 1997 com o Subaru Impreza 555 WRC.



De resto, competiu no seu rali favorito com muitos carros de rali e fabricantes. Em 1991, disputou o seu primeiro Rali de Monte Carlo num Ford Sierra Cosworth.



A sua lista de eventos é longa. Eis um extrato por ordem alfabética: Fiat Grande Punto, Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort WRC, Ford Fiesta S2000, Ford Fiesta R5, Ford Sierra RS Cosworth, Hyundai i20 Rally2, Mitsubishi Lancer, Peugeot 206 WRC, Peugeot 307 WRC, Toyota Corolla, Toyota Corolla WRC, Škoda Fabia Rally2, Subaru Impreza N12, Subaru Impreza N14, Subaru Impreza 555 WRC, VW Polo GTI R5.



No seu último Rali de Monte Carlo, em 2023, terminou na 59ª posição da geral com o Hyundai i20 Rally2. Uma certa melhoria deve ser possível este ano no Škoda Fabia Rally2 evo. Uma coisa já deve ser verdade: Ele certamente não ficará entediado.