Se abre la temporada de caza con una nueva modalidad por puntos De Toni Hoffmann wrc.com El 92º Rally de Montecarlo inauguró la nueva temporada del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) 2024 con un nuevo sistema de puntos el jueves a las 16:52 frente al famoso Casino de Montecarlo.

A partir del jueves 25 de enero de 2024, el Campeonato del Mundo de Rallyes contará de forma diferente. Habrá un nuevo sistema de puntuación. Esto significa que se otorgarán puntos para el TOP 10 al final del sábado según el esquema 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, siempre que los participantes también terminen en la clasificación el domingo. El domingo, que hasta ahora ha sido bastante aburrido, se animará un poco. En la clasificación del domingo también se otorgarán puntos a los siete mejores pilotos según la fórmula 7-6-5-4-3-2-1. Se mantendrán los puntos de bonificación adicionales hasta el quinto puesto (5-4-3-2-1) en la Power Stage final. Esto significa que el ganador final podrá seguir acumulando 30 puntos por rally con las tres clasificaciones.



68 de los 75 equipos inscritos tomaron la salida en el tradicional inicio de temporada. Los veteranos del rally pueden recordar 200 o más equipos en la prueba reina, pero ha pasado mucho, mucho tiempo. La comitiva partió del glamuroso principado de la Costa Azul en dirección a los Alpes Marítimos franceses, cerca de Digne-les-Bains, donde se completará la primera de las 17 etapas en la oscuridad, a las 20:35 y 21:58 horas. A continuación, nos dirigiremos al servicio central de Gap, ciudad natal del vencedor del año pasado, Sébastien Ogier, que logró la primera de sus nueve victorias hace 15 años con el Peugeot 207 S2000 y que este año coquetea con el décimo triunfo.



Ogier, ocho veces campeón, explicó en la salida: "Siempre es especial para mí estar aquí. Es un lugar precioso que me encanta. Me gusta este ambiente. La presión siempre aumenta al principio de cada temporada. Las etapas son preciosas y siempre es un gran reto. Aunque tenga un buen palmarés, eso no me da ninguna garantía al principio. Partimos de cero y espero otro fin de semana difícil. Si no tuviera motivación, no estaría aquí. Estoy disfrutando pilotando este fantástico coche. Es muy divertido, sobre todo conducir por las carreteras de mi juventud".



Al igual que en 2023, Ogier volverá a disputar un selecto programa a tiempo parcial en el (esta vez negro) Toyota GR Yaris Rally1 como el doble campeón del mundo Kalle Rovanperä, que no compitió en Mónaco. Su compañero de equipo, el subcampeón Elfyn Evans en el Toyota, será por lo tanto el primer coche en salir a las pistas, que todavía están libres de nieve y hielo, pero esto podría cambiar rápidamente.