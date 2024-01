La saison de chasse s'ouvre avec un nouveau mode de pointage

Par Toni Hoffmann - Traduction automatique de Allemand wrc.com Le 92e Rallye Monte-Carlo a lancé jeudi à partir de 16h52, devant le célèbre Casino de Monte-Carlo, la nouvelle saison du Championnat du monde des rallyes (WRC) 2024 avec un nouveau mode de calcul des points. SPEEDWEEK.COM fournit cet article traduit sans publicité.

A partir du jeudi 25 janvier 2024, le championnat du monde des rallyes comptera différemment. Il y a un nouveau mode de calcul des points. Ainsi, les points seront attribués dès la fin de la journée du samedi pour le TOP 10 selon le schéma 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, à condition que les participants franchissent également la ligne d'arrivée le dimanche en étant classés. Le dimanche, jusqu'à présent plutôt fade, sera quelque peu amélioré. Dans le classement du dimanche, les sept meilleurs coureurs se verront attribuer des points selon le barème 7-6-5-4-3-2-1. Les points de bonus supplémentaires jusqu'à la cinquième place (5-4-3-2-1) dans la Power Stage finale seront conservés. Ainsi, le vainqueur du classement général avec les trois classements peut continuer à empocher 30 points par rallye.



68 équipes sur les 75 autorisées ont pris le départ pour le traditionnel coup d'envoi de la saison. Les vieux briscards du rallye peuvent se souvenir de 200 équipes et plus à la reine des rallyes, mais il y a longtemps, très longtemps. Le cortège s'est mis en route depuis la mondaine principauté de la Côte d'Azur en direction des Alpes maritimes françaises, près de Digne-les-Bains, où les premières des 17 épreuves spéciales seront disputées dans l'obscurité à 20h35 et 21h58. Ensuite, ils se rendront à l'assistance centrale de Gap, la ville natale du vainqueur de l'an dernier, Sébastien Ogier, qui avait remporté la première de ses neuf victoires il y a 15 ans au volant de sa Peugeot 207 S2000 et qui caresse l'espoir d'un dixième triomphe cette année.



L'octuple champion Ogier a déclaré au départ : "Pour moi, c'est toujours spécial d'être ici. C'est un endroit magnifique que j'adore. J'apprécie cette atmosphère. La pression monte toujours au début de chaque saison. Les épreuves sont magnifiques et c'est toujours un grand défi. Même si j'ai un bon palmarès, cela ne me donne aucune garantie au début. Nous partons de zéro et je m'attends à un autre week-end exigeant. Si la motivation n'était pas là, je ne serais pas là. J'ai beaucoup de plaisir à conduire cette fantastique voiture. C'est tellement amusant, surtout de conduire sur les routes de ma jeunesse".



Comme en 2023, Ogier sera à nouveau au volant de la Toyota GR Yaris Rally1 (noire cette fois) pour un programme à temps partiel sélectionné, à l'instar du double champion du monde Kalle Rovanperä, qui ne sera pas au départ à Monaco. C'est donc son coéquipier, le vice-champion Elfyn Evans sur Toyota, qui devra être le premier à s'élancer sur des pistes jusqu'ici dépourvues de neige et de glace, mais cela pourrait rapidement changer.