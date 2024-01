La stagione della caccia si apre con una nuova modalità a punti

di Toni Hoffmann - Traduzione automatica da Tedesco wrc.com Il 92° Rally di Monte Carlo ha aperto la nuova stagione del Campionato del Mondo Rally (WRC) 2024 con un nuovo sistema di punti giovedì alle 16:52 davanti al famoso Casinò di Monte Carlo.

A partire da giovedì 25 gennaio 2024, il Campionato del Mondo Rally sarà conteggiato in modo diverso. È previsto un nuovo sistema di punteggio. Ciò significa che i punti saranno assegnati per la TOP 10 alla fine del sabato secondo lo schema 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, a condizione che i partecipanti finiscano anche nella classifica della domenica. La domenica, che finora è stata piuttosto noiosa, sarà un po' più movimentata. Nella classifica domenicale verranno assegnati punti anche ai sette migliori piloti secondo la formula 7-6-5-4-3-2-1. I punti bonus aggiuntivi fino al quinto posto (5-4-3-2-1) nella Power Stage finale rimarranno. Ciò significa che il vincitore assoluto potrà continuare a raccogliere 30 punti per ogni rally con le tre classifiche.



68 dei 75 equipaggi iscritti hanno preso il via alla tradizionale apertura della stagione. I vecchi rallysti ricordano 200 o più equipaggi alla regina dei rally, ma è passato molto, molto tempo. L'entourage è partito dall'affascinante principato sulla Costa Azzurra verso le Alpi Marittime francesi, vicino a Digne-les-Bains, dove la prima delle 17 tappe sarà completata al buio alle 20:35 e alle 21:58. Poi si partirà verso la zona centrale del paese. Poi si parte per il servizio centrale a Gap, il luogo di nascita del vincitore dello scorso anno Sébastien Ogier, che 15 anni fa ottenne la sua prima di nove vittorie con la Peugeot 207 S2000 e che quest'anno sta flirtando con il decimo trionfo.



L'otto volte campione Ogier ha spiegato alla partenza: "È sempre speciale per me essere qui. È un posto bellissimo che amo. Mi piace questa atmosfera. La pressione aumenta sempre all'inizio di ogni stagione. Le tappe sono bellissime ed è sempre una grande sfida. Anche se ho un buon curriculum, questo non mi dà alcuna garanzia all'inizio. Si parte da zero e mi aspetto un altro fine settimana impegnativo. Se non ci fosse la motivazione, non sarei qui. Mi sto divertendo a guidare questa macchina fantastica. È molto divertente, soprattutto guidare sulle strade della mia giovinezza".



Come nel 2023, Ogier parteciperà nuovamente a un programma selezionato a tempo parziale sulla Toyota GR Yaris Rally1 (questa volta nera) come il doppio campione del mondo Kalle Rovanperä, che non ha gareggiato a Monaco. Di conseguenza, il suo compagno di squadra, il secondo classificato Elfyn Evans su Toyota, sarà la prima vettura a scendere in pista, ancora priva di neve e ghiaccio, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente.