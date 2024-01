A época de caça abre com um novo modo de pontos

por Toni Hoffmann O 92.º Rali de Monte Carlo abriu a nova temporada do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2024 com um novo sistema de pontos, na quinta-feira, às 16h52, em frente ao famoso Casino de Monte Carlo.

A partir de quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, o Campeonato do Mundo de Ralis será contado de forma diferente. Haverá um novo sistema de pontuação. Isto significa que serão atribuídos pontos ao TOP 10 no final de sábado, de acordo com o esquema 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1, desde que os participantes também terminem a classificação no domingo. O domingo, que até agora tem sido bastante monótono, vai ser um pouco mais apimentado. Na classificação de domingo, também serão atribuídos pontos aos sete melhores pilotos, de acordo com a fórmula 7-6-5-4-3-2-1. Os pontos de bónus adicionais até ao quinto lugar (5-4-3-2-1) na Power Stage final manter-se-ão. Isto significa que o vencedor da geral pode continuar a acumular 30 pontos por rali com as três classificações.



68 das 75 equipas inscritas iniciaram a tradicional abertura da época. Os velhos conhecedores dos ralis lembram-se de 200 ou mais equipas na rainha dos ralis, mas já lá vai muito, muito tempo. A comitiva partiu do glamoroso principado da Côte d'Azur em direção aos Alpes Marítimos franceses, perto de Digne-les-Bains, onde a primeira das 17 etapas será cumprida no escuro, às 20:35 e 21:58. Depois, segue-se para o serviço central em Gap, o local de nascimento do vencedor do ano passado, Sébastien Ogier, que conquistou a sua primeira de nove vitórias há 15 anos no Peugeot 207 S2000 e que este ano está a tentar alcançar o décimo triunfo.



Ogier, oito vezes campeão, explicou no início: "É sempre especial para mim estar aqui. É um sítio lindo que eu adoro. Gosto deste ambiente. A pressão aumenta sempre no início de cada época. As etapas são lindas e é sempre um grande desafio. Mesmo que eu tenha um bom historial, isso não me dá quaisquer garantias no início. Estamos a começar do zero e espero outro fim de semana difícil. Se a motivação não estivesse presente, não estaria aqui. Estou a gostar de conduzir este carro fantástico. É muito divertido, especialmente conduzir nas estradas da minha juventude".



Tal como em 2023, Ogier disputará novamente um programa selecionado a tempo parcial no Toyota GR Yaris Rally1 (desta vez preto), tal como o duplo campeão do mundo Kalle Rovanperä, que não competiu no Mónaco. A sua companheira de equipa, a segunda classificada Elfyn Evans no Toyota, será, portanto, o primeiro carro a entrar nas pistas, que ainda não têm neve nem gelo, mas que podem mudar rapidamente.