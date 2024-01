Evans vence o "Monte" na abertura da época

O segundo classificado, Elfyn Evans, com o Toyota GR Yaris Rally1, venceu a ronda de abertura do 92º Rali de Monte Carlo, a tradicional ronda de abertura do Campeonato do Mundo de 2024.

Após as duas etapas nocturnas de quinta-feira, Evans já tinha aberto uma clara vantagem de 15,1 segundos sobre Thierry Neuville no Hyundai i20 Rally1. "É um pouco difícil para mim avaliar corretamente o nosso ritmo. As condições eram muito diferentes", explicou o primeiro líder em 2024.

Neuville disse: "Está tudo bem. Tivemos alguns pequenos problemas, mas nada de grave. Vamos esperar para ver".

21,6 segundos atrás dele, em terceiro lugar, estava o companheiro de equipa interino de Evans, Sébastien Ogier, que tinha passado a noite como líder na sua cidade natal, Gap, no ano passado. "Hoje não foi fácil. Estávamos à espera de condições menos favoráveis. Tivemos um bom ritmo", disse o nove vezes recordista do Monte, Ogier.

Seguiram-no Ott Tänak (+ 22,8), regressado da Hyundai, Adrien Fourmaux (+ 39,0) no Ford Puma, Takamoto Katsuta (+46,3) no terceiro Toyota, Grégoire Munster (+ 1:06,0) no segundo Puma e Andreas Mikkelsen (+ 1:08,8) no terceiro Huyndai.