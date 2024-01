Monte-Carlo 1987 : le leader Kankkunen prend sa revanche

Autrefois, on disait que le Rallye Monte-Carlo se décidait au "Col de Turini". Au fil des années, ce col est devenu un culte, une légende. Sur ce col situé à 1607 mètres d'altitude dans les Alpes maritimes au-dessus de Monaco, entre la France et l'Italie, les pilotes n'étaient pas les seuls à se livrer une bataille, même si c'était pour quelques secondes. Ce lieu de pèlerinage des spectateurs, hermétiquement fermé dès la veille à tous les véhicules et accessible uniquement à pied, a souvent été le théâtre de combats entre Français et Italiens. Ces derniers s'y livraient à des batailles de boules de neige pendant des heures, pour autant qu'on en reste là.

L'affirmation selon laquelle le pilote le plus rapide sur le "Turini" était aussi le futur vainqueur était en partie vraie. Mais en 1987, l'attribution de la victoire a été fortement dictée de l'extérieur.

Cesare Fiorio, alors chef d'équipe chez Lancia, voulait désamorcer la lutte pour la victoire de ses protégés Juha Kankkunen et Massimo "Miki" Biasion au volant de la Delta HF 4WD et sauver ainsi la victoire prestigieuse du "Monte" pour Lancia, même si l'arrière-pensée était qu'un Italien soit le vainqueur. Le dernier vainqueur italien était Sandro Munari en 1977 sur une Lancia Stratos. Avant la dernière étape, Fiorio a donné l'ordre que celui qui ferait le meilleur temps au "Col de Turini" pourrait gagner.

Juha Kankkunen s'est élancé en tête de la 23e spéciale, le "Turini", avec 1:06 minutes d'avance sur son coéquipier Biasion. Il a vraiment roulé à la limite le 22 janvier 1987 vers midi sur cette décision longue de 22,53 km, il voulait gagner ce rallye. Mais Biasion était encore plus rapide que lui, avec son meilleur temps, il reprenait 17 secondes à Kankkunen, le deuxième plus rapide. L'avance du Finlandais sur l'Italien s'est réduite à 49 secondes.

Alors que Walter Röhrl, lors de son dernier Rallye Monte-Carlo, qu'il a remporté quatre fois avec quatre constructeurs automobiles différents, a réalisé le meilleur temps dans les trois spéciales restantes au volant de la massive Audi 200 Quattro 200, mais est finalement resté troisième, le duel Kankkunen vs. Biasion s'est intensifié. Kankkunen savait certes qu'il n'avait pas le droit de gagner après la concession de Fiorio en raison du temps "Turini" de Biasion, mais il espérait secrètement une mésaventure de son compagnon d'écurie.

Avec 1:05 minutes d'avance sur Biasion, Kankkunen s'est lancé en tête dans la dernière décision de 23,63 km. Il n'a même pas pensé à lâcher l'accélérateur. Mais à 500 mètres de la fin de cette spéciale, Kankkunen se rangea sur le côté droit de la route et attendit, il attendit Biasion qu'il laissa passer à cet endroit. Kankkunen a ainsi clairement manifesté sa colère, ce qui a été immortalisé par des images télévisées. Le credo de Kankkunen à l'époque : "On ne fait pas ça à M. Juha Kankkunen". Cette réaction de défi ne lui a pas seulement fait perdre 2 minutes 21 secondes sur le meilleur temps de Röhrl et 2 minutes 04 secondes sur Biasion, mais elle lui a aussi permis, comme il l'avait ordonné, d'offrir la victoire à Biasion.

Le chef d'équipe Cesare Fiorio aurait été furieux de cette action de Kankkunen et de l'embarras qu'elle représentait pour Lancia. En effet, Biasion n'avait pas gagné ce rallye par ses propres moyens, mais parce que Kankkunen s'était arrêté de manière ostentatoire à la fin de la dernière spéciale, visible à la télévision.

Pour couronner cette démonstration, Kankkunen n'a pas assisté à la conférence de presse obligatoire des vainqueurs et a été excusé par Fiorio pour des problèmes de "santé", ce que personne ou presque n'a cru. Kankkunen était furieux, après tout, une victoire au Rallye Monte-Carlo compte parmi les plus grands succès.