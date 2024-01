Monte Carlo 1987: il leader Kankkunen si prende la rivincita

Un tempo si diceva che il Rally di Monte Carlo si decideva sul "Col de Turini". Nel corso degli anni, questo passo è diventato un culto, una leggenda. Su questo passo alto 1607 metri nelle Alpi Marittime sopra Monaco, tra Francia e Italia, non sono stati solo i piloti a combattere una battaglia, anche se per pochi secondi. Questo luogo di pellegrinaggio per gli spettatori, chiuso ermeticamente a tutti i veicoli il giorno prima e raggiungibile solo a piedi, è stato spesso teatro di battaglie tra francesi e italiani. Vi si combattevano battaglie a palle di neve per ore e ore, sempre che la neve rimanesse tale.

A volte si diceva che il pilota più veloce sul "Turini" fosse anche il vincitore finale. Nel 1987, tuttavia, l'assegnazione della vittoria fu fortemente dettata dall'esterno.

Cesare Fiorio, all'epoca team boss della Lancia, volle disinnescare la lotta per la vittoria tra i suoi pupilli Juha Kankkunen e Massimo "Miki" Biasion sulla Delta HF 4WD e salvare così la prestigiosa vittoria del "Monte" per la Lancia, anche se con l'ulteriore motivazione che a vincere dovesse essere un italiano. L'ultimo vincitore italiano era stato Sandro Munari su Lancia Stratos nel 1977. Prima dell'ultima tappa, Fiorio ordinò che avrebbe vinto chi avesse fatto il miglior tempo sul "Col de Turini".

Juha Kankkunen iniziò la 23ª tappa, il "Turini", come leader con un vantaggio di 1:06 minuti sul suo compagno di squadra Biasion. Sui 22,53 km di lunghezza decisi verso mezzogiorno del 22 gennaio 1987, Kankkunen si spinse davvero al limite: voleva vincere questo rally. Ma Biasion è stato ancora più veloce di lui, togliendo 17 secondi al secondo classificato Kankkunen con il suo miglior tempo. Il vantaggio del finlandese sull'italiano si ridusse a 49 secondi.

Mentre Walter Röhrl faceva segnare il miglior tempo nelle restanti tre tappe del suo ultimo Rally di Monte Carlo, che aveva vinto quattro volte con quattro case automobilistiche diverse, con la potente Audi 200 Quattro 200, ma alla fine rimaneva terzo, il duello tra Kankkunen e Biasion giungeva al culmine. Sebbene Kankkunen sapesse di non poter vincere dopo i favori di Fiorio a causa del tempo di "Turini" di Biasion, sperava segretamente in un contrattempo da parte del suo compagno di squadra.

Con un vantaggio di 1:05 minuti su Biasion, Kankkunen ha iniziato i 23,63 km finali da leader. Non ha nemmeno pensato di togliere il piede dall'acceleratore. Tuttavia, 500 metri prima della fine di questa tappa, Kankkunen si è fermato a lato della strada e ha aspettato, ha aspettato Biasion, che ha lasciato passare lì. Kankkunen ha manifestato chiaramente la sua rabbia, che è stata ripresa anche dalla TV. Il credo di Kankkunen in quel momento: "Non si fa questo al signor Juha Kankkunen". A causa di questa reazione di sfida, non solo ha perso 2:21 minuti sul miglior tempo di Röhrl e 2,04 minuti su Biasion, ma ha anche regalato a Biasion la vittoria a modo suo, quasi come se gli fosse stato ordinato.

Si dice che il boss della squadra Cesare Fiorio si sia infuriato per questa azione di Kankkunen e per la relativa esposizione della Lancia. Biasion non aveva vinto questo rally per i suoi meriti, ma perché Kankkunen si era fermato in modo dimostrativo alla fine dell'ultima tappa, cosa visibile in televisione.

A coronamento di questa dimostrazione, Kankkunen si assentò dalla conferenza stampa obbligatoria del vincitore e fu giustificato da Fiorio con problemi di "salute", a cui quasi nessuno credette. Kankkunen era furioso, dopo tutto una vittoria al Rally di Monte Carlo è uno dei più grandi successi.