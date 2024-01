Monte Carlo 1987: O líder Kankkunen vinga-se

Costumava dizer-se que o Rali de Monte Carlo se decidia no "Col de Turini". Ao longo dos anos, esta passagem tornou-se um culto, uma lenda. No desfiladeiro de 1607 metros de altitude, nos Alpes Marítimos, acima do Mónaco, entre a França e a Itália, não foram apenas os pilotos que travaram uma batalha, ainda que por segundos. Este local de peregrinação para os espectadores, hermeticamente vedado a todos os veículos na véspera e apenas acessível a pé, foi muitas vezes palco de batalhas entre franceses e italianos. Os franceses e os italianos travavam ali batalhas de bolas de neve durante horas a fio, desde que o tempo se mantivesse assim.

Dizia-se por vezes que o piloto mais rápido no "Turini" era também o vencedor final. Em 1987, no entanto, a atribuição da vitória foi fortemente ditada pelo exterior.

Cesare Fiorio, o chefe de equipa da Lancia na altura, queria desarmar a batalha pela vitória entre os seus protegidos Juha Kankkunen e Massimo "Miki" Biasion no Delta HF 4WD e assim salvar a prestigiada vitória do "Monte" para a Lancia, embora com o motivo oculto de que um italiano deveria ser o vencedor. O último vencedor italiano foi Sandro Munari num Lancia Stratos em 1977. Antes da última etapa, Fiorio deu a ordem de que quem fizesse o tempo mais rápido no "Col de Turini" venceria.

Juha Kankkunen começou a 23ª etapa, a "Turini", como líder com uma vantagem de 1:06 minutos sobre o seu colega de equipa Biasion. Ele esforçou-se ao máximo na decisão de 22,53 km por volta do meio-dia de 22 de janeiro de 1987, pois queria ganhar este rali. Mas Biasion foi ainda mais rápido do que ele, tirando 17 segundos ao segundo mais rápido, Kankkunen, com o seu melhor tempo. A vantagem do finlandês sobre o italiano diminuiu para 49 segundos.

Enquanto Walter Röhrl fazia o melhor tempo nas três etapas restantes do seu último Rali de Monte Carlo, que tinha vencido quatro vezes com quatro fabricantes de automóveis diferentes, no potente Audi 200 Quattro 200, mas acabava por ficar em terceiro, o duelo entre Kankkunen e Biasion chegava ao auge. Embora Kankkunen soubesse que não podia ganhar depois do favoritismo do Fiorio, devido ao tempo de Biasion no "Turini", esperava secretamente por um acidente do seu companheiro de equipa.

Com uma vantagem de 1:05 minutos sobre Biasion, Kankkunen começou a decisão final dos 23,63 quilómetros como líder. Nem sequer pensou em tirar o pé do acelerador. No entanto, 500 metros antes do final desta etapa, Kankkunen encosta na berma da estrada e espera, espera por Biasion, que deixa passar. Kankkunen mostrou claramente a sua raiva, que também foi captada pela televisão. Devido a esta reação desafiante, não só perdeu 2:21 minutos em relação ao melhor tempo de Röhrl e 2,04 minutos em relação a Biasion, como também deu a vitória a Biasion à sua maneira, quase como se tivesse recebido ordens para o fazer.

Diz-se que o chefe de equipa Cesare Fiorio ficou furioso com esta ação de Kankkunen e com a exposição da Lancia a ela associada. A Biasion não tinha ganho este rali por mérito próprio, mas porque Kankkunen tinha parado de forma demonstrativa no final da última etapa, o que foi visível na televisão.

Para coroar esta demonstração, Kankkunen não compareceu à conferência de imprensa obrigatória do vencedor e foi desculpado por Fiorio com problemas de "saúde", o que quase ninguém acreditou. Kankkunen ficou furioso, afinal de contas, uma vitória no Rali de Monte Carlo é um dos maiores sucessos.