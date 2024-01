La catégorie reine du rallye sur SPORT1

SPORT1 accompagne toutes les 13 étapes de la saison du Championnat du monde des rallyes FIA (WRC) 2024 avec un magazine Highlight détaillé le dimanche soir, en commençant par le résumé du Rallye Monte-Carlo le dimanche à partir de 20h00.

André Schmidt, directeur général de Toyota Deutschland GmbH : "Nous sommes heureux de pouvoir contribuer, en tant que sponsor du Highlight Magazine sur SPORT1, à ce que le plus grand nombre possible de fans en Allemagne puisse suivre les événements du WRC".

Bonne nouvelle pour tous les fans de rallye : le championnat du monde des rallyes continue d'avoir sa place sur SPORT1 en télévision gratuite avec un magazine Highlight d'une heure le dimanche soir. Les 13 étapes de la saison 2024 du Championnat du monde des rallyes de la FIA (WRC) y seront présentées. Qui montera sur la plus haute marche du podium à la fin, après que le champion en titre finlandais Kalle Rovanperä n'aura pas disputé une saison complète ? Entre autres, le Gallois Elfyn Evans et le Belge Thierry Neuville, respectivement 2e et 3e l'an dernier, espèrent décrocher le titre de champion du monde. Le champion du monde 2019, l'Estonien Ott Tänak, fait également partie des favoris.

Le coup d'envoi de la "catégorie reine du rallye" est traditionnellement donné par le Rallye Monte-Carlo. SPORT1 diffusera les moments forts du parcours dans les Alpes maritimes françaises avec le podium de Monte-Carlo le dimanche à partir de 20h00 avec le commentateur Christian Glück, qui suivra toute la saison WRC au micro. L'Allemagne fera également partie du calendrier des rallyes cette saison avec le Zentral Europa Rallye, où les voitures puissantes seront en route du 31 octobre au 3 novembre en Basse-Bavière, en République tchèque et en Autriche. SPORT1 en diffusera les moments forts le dimanche 3 novembre. En 2023, Kalle Rovanperä a été couronné champion du monde sur ce circuit (toutes les heures de diffusion dans l'aperçu).

André Schmidt, directeur général de Toyota Deutschland GmbH : "Une histoire à succès unique".

"Depuis son retour en championnat du monde des rallyes en 2017, Toyota écrit une success story unique - la dernière en date étant le triplé des titres pilote, copilote et constructeur", déclare André Schmidt, directeur de Toyota Deutschland GmbH, qui soutient l'émission en tant que partenaire. "Nos clients en profitent également : Grâce à l'expérience acquise dans le sport automobile, nous pouvons toujours améliorer nos voitures. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer, en tant que sponsor du Highlight-Magazin sur SPORT1, à ce que le plus grand nombre possible de fans en Allemagne puisse suivre les événements du WRC".

Le changement de règlement valorise le dimanche

Le WRC promet à nouveau une compétition passionnante en 2024, qui devrait gagner en attractivité grâce à une modification des règles du système de points. Ainsi, à l'avenir, des points supplémentaires seront attribués le dimanche. De plus, seules trois motorisations hybrides sont désormais autorisées par voiture et par saison, contre neuf auparavant. Au total, huit voitures de Rally1 seront au départ, dont les équipes Toyota, Hyundai et M-Sport. S'y ajoutent 24 voitures de Rally2. Sébastien Ogier, huit fois champion du monde, sera également de la partie et partagera avec Rovanperä la troisième voiture d'usine de Toyota. Le Français Ogier rêve d'une nouvelle victoire à Monte-Carlo.

13 étapes autour du globe au calendrier de la saison, l'Allemagne aussi.

La 52e édition du Championnat du monde des rallyes de la FIA comptera 13 étapes autour du globe, de janvier à fin novembre, dans des conditions de route et météorologiques très variées. Après le départ sur les pistes exigeantes autour de Monte-Carlo, que SPORT1 résumera le dimanche 28 janvier à partir de 20h00, le programme se poursuivra avec des arrêts en Suède, au Kenya (Safari-Rallye), en Croatie, au Portugal et en Sardaigne, avant les rallyes à grande vitesse sur terre en Pologne, Lettonie, Finlande. Ensuite, le "Rallye de l'Acropole en Grèce" et le Rallye du Chili se poursuivront. Les fans locaux pourront vibrer sur place lors du "Central European Rally" en Basse-Bavière, en République tchèque et en Autriche et regarder les moments forts le 3 novembre sur SPORT1 en télévision gratuite. La finale de la saison se déroulera comme l'année dernière au Japon.

Les prochaines heures de diffusion du WRC sur les plateformes de SPORT1 :