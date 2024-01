La classe regina del rally su SPORT1

In chiaro su SPORT1: tutte le tappe della nuova stagione del Campionato del Mondo di Rally FIA (WRC) domenica sera in un'ampia panoramica.

SPORT1 coprirà tutte le 13 tappe della stagione 2024 del FIA World Rally Championship (WRC) con un approfondito highlights magazine la domenica sera, a partire da una sintesi del Rally Monte-Carlo domenica alle 20:00.

André Schmidt, Amministratore Delegato di Toyota Deutschland GmbH: "Siamo lieti di poter contribuire come sponsor dell'highlight magazine su SPORT1, in modo che il maggior numero possibile di fan in Germania possa seguire l'azione del WRC".

Buone notizie per tutti gli appassionati di rally: il Campionato del Mondo Rally continuerà ad avere la sua casa sulla TV in chiaro SPORT1 con un highlight magazine di un'ora la domenica sera. Tutte le 13 tappe della stagione 2024 del FIA World Rally Championship (WRC) saranno presentate qui. Chi salirà sul gradino più alto del podio dopo che il campione finlandese in carica Kalle Rovanperä non disputerà una stagione completa? Il gallese Elfyn Evans e il belga Thierry Neuville, rispettivamente secondo e terzo lo scorso anno, sono tra coloro che sperano di vincere il titolo mondiale. Anche il campione del mondo 2019, l'estone Ott Tänak, è tra i favoriti.

La "classe regina dello sport del rally" prende tradizionalmente il via con il Rally di Monte-Carlo, e SPORT1 mostrerà i momenti salienti del percorso nelle Alpi Marittime francesi con il podio di Monte-Carlo domenica alle 20:00 con il commentatore Christian Glück, che accompagnerà l'intera stagione WRC al microfono. Anche la Germania farà parte del calendario dei rally di questa stagione con il Central Europe Rally, quando i potenti veicoli saranno in strada nella Bassa Baviera, nella Repubblica Ceca e in Austria dal 31 ottobre al 3 novembre. SPORT1 trasmetterà i momenti salienti domenica 3 novembre. Nel 2023, Kalle Rovanperä è stato incoronato campione del mondo su questo tracciato (tutti gli orari di trasmissione nella panoramica).

André Schmidt, amministratore delegato di Toyota Deutschland GmbH: "Una storia di successo unica".

"Da quando è tornata nel Campionato del Mondo Rally nel 2017, Toyota ha scritto una storia di successo unica - più recentemente con la tripletta di titoli piloti, copiloti e costruttori", afferma André Schmidt, Amministratore Delegato di Toyota Deutschland GmbH, che sostiene il programma come partner. "Anche i nostri clienti ne traggono vantaggio: Grazie all'esperienza acquisita negli sport motoristici, possiamo rendere le nostre auto sempre migliori. Siamo lieti che, in qualità di sponsor del programma di highlight magazine su SPORT1, possiamo contribuire a garantire che il maggior numero possibile di fan in Germania possa seguire l'azione del WRC".

Il cambio di regole migliora la domenica

Il WRC promette un'altra entusiasmante competizione nel 2024, che diventerà ancora più attraente grazie a una modifica del sistema di punti. In futuro, la domenica verranno assegnati più punti. Inoltre, ora sono consentite solo tre unità ibride per auto e per stagione, rispetto alle nove precedenti. In totale saranno presenti sulla griglia otto vetture Rally1, tra cui i team Toyota, Hyundai e M-Sport. Ci saranno anche 24 vetture Rally2. Parteciperà anche l'otto volte campione del mondo Sébastien Ogier, che condividerà la terza vettura Toyota works con Rovanperä. Il francese Ogier sogna la sua prossima vittoria a Monte-Carlo.

13 tappe in tutto il mondo nel calendario della stagione, tra cui la Germania

Da gennaio a fine novembre, la 52ª edizione del Campionato del Mondo Rally FIA prevede un totale di 13 tappe in un'ampia varietà di condizioni stradali e meteorologiche in tutto il mondo. Dopo l'inizio sulle impegnative piste di Monte-Carlo, che SPORT1 riassumerà domenica 28 gennaio alle 20:00, l'azione prosegue con tappe in Svezia, Kenya (Safari Rally), Croazia, Portogallo e Sardegna, prima dei rally ad alta velocità su ghiaia attesi in Polonia, Lettonia e Finlandia. Seguiranno l'"Acropolis Rally Greece" e il rally in Cile. I fan a casa potranno seguire l'azione del "Central European Rally" in Bassa Baviera, Repubblica Ceca e Austria e vedere gli highlights in chiaro su SPORT1 il 3 novembre. Come l'anno scorso, il finale di stagione si terrà in Giappone.

I prossimi orari di trasmissione del WRC sulle piattaforme di SPORT1: