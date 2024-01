A primeira classe do desporto de ralis no SPORT1

Na televisão de acesso livre, em SPORT1: todas as etapas da nova temporada do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC), no domingo à noite, em grandes destaques.

O SPORT1 irá cobrir todas as 13 etapas da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC) com uma revista de destaques aprofundada no domingo à noite, começando com um resumo do Rali de Monte-Carlo no domingo às 20:00.

André Schmidt, Diretor Geral da Toyota Deutschland GmbH: "Estamos muito satisfeitos por podermos contribuir como patrocinadores da revista de destaques no SPORT1, para que o maior número possível de fãs na Alemanha possa acompanhar a ação no WRC".

Boas notícias para todos os fãs de ralis: o Campeonato do Mundo de Ralis continuará a ter a sua casa na televisão de acesso livre SPORT1 com um magazine de destaque de uma hora aos domingos à noite. Todas as 13 etapas da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC) serão apresentadas aqui. Quem irá terminar no topo do pódio depois de o finlandês Kalle Rovanperä, atual campeão, não disputar uma temporada completa? O galês Elfyn Evans e o belga Thierry Neuville, que terminaram em segundo e terceiro, respetivamente, no ano passado, estão entre os que esperam conquistar o título mundial. O campeão mundial de 2019, Ott Tänak, da Estónia, também está entre os favoritos.

A "categoria rainha do desporto de rali" começa tradicionalmente com o Rali de Monte-Carlo, e a SPORT1 mostrará os destaques do percurso nos Alpes Marítimos franceses com o pódio em Monte-Carlo no domingo às 20:00 com o comentador Christian Glück, que acompanhará toda a temporada do WRC ao microfone. A Alemanha também fará parte do calendário de ralis desta época, com o Rali da Europa Central, em que os potentes veículos estarão na estrada na Baixa Baviera, na República Checa e na Áustria, de 31 de outubro a 3 de novembro. O SPORT1 apresentará os melhores momentos no domingo, 3 de novembro. Em 2023, Kalle Rovanperä sagrou-se campeão do mundo nesta pista (todos os tempos de transmissão no resumo).

André Schmidt, Diretor-Geral da Toyota Deutschland GmbH: "Uma história de sucesso única"

"Desde que regressou ao Campeonato do Mundo de Ralis em 2017, a Toyota tem vindo a escrever uma história de sucesso única - mais recentemente com o triplo dos títulos de pilotos, co-pilotos e construtores", afirma André Schmidt, Diretor-Geral da Toyota Deutschland GmbH, que apoia o programa como parceiro. "Os nossos clientes também beneficiam deste facto: Graças à experiência adquirida no desporto automóvel, podemos tornar os nossos carros cada vez melhores. Estamos muito satisfeitos por, como patrocinadores do programa de destaque da revista SPORT1, podermos contribuir para garantir que o maior número possível de fãs na Alemanha possa acompanhar a ação no WRC."

Mudança de regras melhora o domingo

O WRC promete mais uma competição emocionante em 2024, que se tornará ainda mais atractiva graças a uma alteração das regras do sistema de pontos. No futuro, serão atribuídos mais pontos ao domingo. Para além disso, apenas são permitidas três unidades híbridas por carro e época, em comparação com as nove anteriores. Um total de oito carros de Rally1 estarão na grelha, incluindo as equipas Toyota, Hyundai e M-Sport. Haverá também 24 carros de Rally2. O oitavo campeão do mundo Sébastien Ogier, que partilhará o terceiro carro de fábrica da Toyota com Rovanperä, também participará. O francês Ogier está a sonhar com a sua próxima vitória em Monte-Carlo.

13 paragens em todo o mundo no calendário da época, incluindo a Alemanha

De janeiro até ao final de novembro, a 52ª edição do Campeonato do Mundo de Ralis da FIA tem um total de 13 paragens no programa, numa grande variedade de estradas e condições climatéricas em todo o mundo. Após o início nas desafiantes pistas de Monte-Carlo, que o SPORT1 resumirá no domingo, 28 de janeiro, às 20:00, a ação prossegue com paragens na Suécia, Quénia (Safari Rally), Croácia, Portugal e Sardenha, antes dos ralis de alta velocidade em gravilha que aguardam na Polónia, Letónia e Finlândia. Seguem-se o "Rali da Acrópole Grécia" e o rali do Chile. Os fãs em casa poderão acompanhar a ação no "Central European Rally" na Baixa Baviera, República Checa e Áustria e ver os melhores momentos na televisão de acesso livre no SPORT1, a 3 de novembro. Tal como no ano anterior, o final da época terá lugar no Japão.

Os próximos horários de transmissão do WRC nas plataformas SPORT1: