SS 5: Evans controla o Rali de Monte Carlo

O segundo classificado, Elfyn Evans, venceu na manhã de sexta-feira o 92º Rali de Monte Carlo, a ronda inaugural do Campeonato do Mundo de 2024, com o Toyota GR Yaris Rally1.

A primeira etapa de sexta-feira do 92º Rali de Monte Carlo terminou com uma dupla vantagem para a Toyota. O segundo classificado, Elfyn Evans, no Toyota GR Yaris Rally1, regressou ao serviço central na cidade alpina francesa de Gap, após as três decisões da manhã de sexta-feira. Sébastien Ogier, oito vezes campeão do mundo e vencedor do ano passado, que procura outro recorde no seu renovado programa a tempo parcial com uma possível décima vitória no glamoroso principado da Côte d'Azur, chegou à sua cidade natal de Gap em segundo lugar (+10,2) no segundo Toyota.

O líder Evans explicou: "É complicado. Melhorei um pouco. A aderência não é boa quando está gelada, mas é boa quando está seca".

Ogier disse: "Tive alguns problemas até agora. Estou a ter um fim de semana complicado, mas estou a tentar dar o meu melhor."

Com o seu primeiro tempo mais rápido na quinta etapa, Ogier empurrou Thierry Neuville no Hyundai i20 Rally1 do segundo para o terceiro lugar por 13,8 segundos. A razão de Neuville para a perda de lugar: "No final das etapas tinha muito gelo nas minhas notas. Fui demasiado cauteloso porque no final estava mais seco do que o esperado. As minhas notas mostravam gelo por todo o lado!"

Ott Tänak, seu antigo e novo companheiro de equipa, segue-o com uma diferença de 16,5 segundos. "A nossa informação era bastante boa. As secções geladas eram um pouco diferentes, mas não era mau", disse Tänak.

Até ao momento, Adrien Fourmaux está satisfeito com o seu regresso ao M-Sport Ford Puma Rally1. Terminou em quinto lugar, a 1:04.3 minutos de Tänak, a apenas 3.3 segundos.

O espanhol Pepe Lopez, num Škoda Fabia RS, lidera o WRC2 em P8, apenas quatro décimos de segundo à frente do russo Nicolay Gryazin, que está a competir com licença da Letónia, e 5,2 segundos à frente do francês Yohan Rossel, ambos num Citroën C3 Rally2.

A primeira etapa termina após oito das 17 etapas, por volta das 19h30 em Gap.