Etape 1 : Doublé Toyota avec Evans devant Ogier

Toyota, championne du monde des constructeurs en titre, a entamé presque parfaitement la nouvelle saison du Championnat du monde des rallyes au légendaire Rallye Monte-Carlo. Toyota a terminé la première des trois étapes avec un doublé mené par le vice-champion Elfyn Evans et le pilote à temps partiel Sébastien Ogier au volant des deux GR Yaris Rally1. Après huit des 17 épreuves spéciales, toutes exemptes de neige et de glace, Ogier, vainqueur de l'an dernier et qui vise son dixième triomphe sur les bords de la Méditerranée, s'est rapproché de son coéquipier Evans, en tête depuis le départ, et n'était plus qu'à 4,5 secondes d'Evans.

Le leader Evans a raconté : "Ce rallye n'est jamais facile. C'était vraiment difficile de voir les conditions sur la route. Nous avions beaucoup d'informations qui ne collaient pas".

L'octuple vainqueur du titre Ogier se colle désormais à Evans : "Compliqué aujourd'hui. Plus glissant que le matin avec beaucoup de boue. Je suis content d'avoir réussi à être proche ce soir. Demain devrait être une belle journée".

A 11,6 secondes derrière lui, Thierry Neuville (Hyundai i20 Rally1) a pris la dernière place du podium du jour. "Je suis simplement heureux d'être ici. La matinée n'était pas très bonne, mais l'après-midi l'était davantage. Nous allons essayer d'avoir une meilleure journée demain", a déclaré Neuville.

Son ancien et nouveau compagnon d'écurie, Ott Tänak, s'est classé quatrième avec un retard de 1:13,6 minutes. "Nous sommes passés. C'était une journée éprouvante aujourd'hui. Notre rythme n'était pas très bon. Attendons de voir ce qu'il en sera demain", a déclaré Tänak.

Adrien Fourmaux peut être satisfait de son retour au volant de la Ford Puma Rally1 de M-Sport. Il a terminé cinquième à 1:38,0 minutes, devant Andreas Mikkelsen (+ 2:58,9) pour son retour dans le cockpit de Hyundai. "La dernière spéciale dans l'obscurité était assez éprouvante. J'ai eu du mal à trouver le rythme et la confiance", a déclaré Fourmaux, le pilote à temps plein de M-Sport.

Une course serrée



Dans le classement WRC2, les candidats à la victoire étaient assez proches les uns des autres, trois pilotes se tenant en 4,9 secondes. A l'arrivée à Gap, le Russe Nicolay Gryazin (licencié en Lettonie), 8e sur sa Citroën C3 Rally2, a relégué l'Espagnol Pepe Lopez (Skoda Fabia RS), précédemment leader, à 1,3 place d'honneur. Le Français Yohan Rossel (Citroën 2) a pris la troisième place du WRC2 à 4,9 secondes.