Tappa 1: doppietta Toyota con Evans davanti a Ogier

Toyota termina la prima tappa del 92° Rally di Monte Carlo, prova di apertura del Campionato del Mondo 2024, venerdì sera con due GR Yaris Rally1 in testa, Elfyn Evans davanti a Sébastien Ogier.

Toyota, campione in carica tra i costruttori, ha iniziato in modo quasi perfetto la nuova stagione del Campionato del Mondo Rally al leggendario Rally di Monte Carlo. La Toyota ha concluso la prima delle tre tappe con una doppietta, guidata dal vice-campione Elfyn Evans e dal pilota part-time Sébastien Ogier, a bordo delle due GR Yaris Rally1. Dopo otto delle 17 tappe, tutte prive di neve e ghiaccio, il vincitore dello scorso anno Ogier, che punta al suo decimo trionfo nel Mediterraneo, si è avvicinato al suo compagno di squadra Evans, in testa fin dall'inizio, e ora è a soli 4,5 secondi da Evans.

Il leader Evans ha dichiarato: "Questo rally non è mai facile. È stato davvero difficile riconoscere le condizioni della strada. Avevamo molte informazioni che non quadravano".

L'otto volte vincitore del titolo, Ogier, è ora al fianco di Evans: "Oggi è stato complicato. Più scivolosa della mattina, con molto fango. Sono contento di essere riuscito ad avvicinarmi stasera. Domani dovrebbe essere una bella giornata".

A 11,6 secondi da lui, Thierry Neuville con la Hyundai i20 Rally1 ha conquistato l'ultimo posto sul podio della giornata. "Sono felice di essere qui. La mattina non è stata un granché, ma il pomeriggio sì. Cercheremo di avere una giornata migliore domani", ha detto Neuville.

Il suo vecchio e nuovo compagno di squadra Ott Tänak era già in ritardo di 1:13,6 minuti, al quarto posto. "Abbiamo finito. Oggi è stata una giornata faticosa. Il nostro ritmo non era molto buono. Aspettiamo di vedere cosa succederà domani", ha detto Tänak.

Adrien Fourmaux può essere soddisfatto della sua rimonta nella Ford Puma Rally1 di M-Sport. Ha concluso con un ritardo di 1:38.0 minuti al quinto posto, davanti ad Andreas Mikkelsen (+2:58.9) al suo ritorno nell'abitacolo della Hyundai. "L'ultima tappa al buio è stata piuttosto dura. Ho avuto difficoltà a trovare il mio ritmo e la mia fiducia", ha detto il pilota a tempo pieno di M-Sport Fourmaux.

Gara serrata



Nella classifica WRC2, i contendenti alla vittoria erano piuttosto vicini, con tre piloti a 4,9 secondi l'uno dall'altro. All'arrivo a Gap, il russo Nicolay Gryazin (con licenza lettone), in P8 con la Citroèn C3 Rally2, ha preceduto di 1,3 secondi lo spagnolo Pepe Lopez, in testa alla classifica, con la Skoda Fabia RS. Il francese Yohan Rossel sulla seconda Citroèn ha seguito con un distacco di 4,9 secondi al terzo posto nel WRC2.