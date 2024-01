Etapa 1: Dupla da Toyota com Evans à frente de Ogier

A Toyota termina a primeira etapa do 92º Rali de Monte Carlo, a ronda de abertura do Campeonato do Mundo de 2024, na sexta-feira à noite, com dois GR Yaris Rally1 na liderança, Elfyn Evans à frente de Sébastien Ogier.

A Toyota, atual campeã entre os construtores, teve um início quase perfeito da nova temporada do Campeonato do Mundo de Ralis no lendário Rali de Monte Carlo. A Toyota terminou a primeira das três etapas com uma dupla vantagem, sob a liderança do vice-campeão Elfyn Evans e do piloto em part-time Sébastien Ogier, nos dois carros GR Yaris Rally1. Após oito das 17 etapas, todas elas livres de neve e gelo, o vencedor do ano passado, Ogier, que procura o seu décimo triunfo no Mediterrâneo, aproximou-se do seu companheiro de equipa Evans, que lidera desde o início, e está agora a apenas 4,5 segundos de Evans.

O líder Evans declarou: "Este rali nunca é fácil. Foi muito difícil reconhecer as condições da estrada. Tínhamos muitas informações que não batiam certo".

Ogier, oito vezes vencedor do título, está agora ao lado de Evans: "Hoje foi complicado. Mais escorregadio do que de manhã, com muita lama. Estou contente por ter conseguido aproximar-me esta noite. Amanhã deve ser um bom dia".

11,6 segundos atrás, Thierry Neuville, no Hyundai i20 Rally1, conquistou o último lugar do pódio do dia. "Estou feliz por estar aqui. A manhã não foi muito boa, mas a tarde foi. Vamos tentar ter um dia melhor amanhã", disse Neuville.

O seu antigo e novo companheiro de equipa Ott Tänak já estava a 1:13.6 minutos de distância, no quarto lugar. "Já terminámos. Hoje foi um dia cansativo. O nosso ritmo não foi muito bom. Vamos esperar e ver o que acontece amanhã", disse Tänak.

Adrien Fourmaux pode estar satisfeito com o seu regresso ao M-Sport Ford Puma Rally1. Terminou com 1:38.0 minutos de atraso no quinto lugar, à frente de Andreas Mikkelsen (+2:58.9) no seu regresso ao cockpit do Hyundai. "A última etapa no escuro foi muito dura. Foi difícil encontrar o meu ritmo e a minha confiança", afirmou Fourmaux, piloto a tempo inteiro da M-Sport.

Corrida renhida



Na classificação do WRC2, os candidatos à vitória estavam muito próximos, com três pilotos a 4,9 segundos uns dos outros. À chegada a Gap, o russo Nicolay Gryazin (com licença da Letónia), em P8 no Citroèn C3 Rally2, superou por 1,3 o espanhol Pepe Lopez, no Skoda Fabia RS, que liderava a prova, para ficar com as honras. O francês Yohan Rossel, no segundo Citroèn, seguiu-se com uma diferença de 4,9 segundos no terceiro lugar do WRC2.