SS 11: Neuville rompe el dúo Toyota y lidera

En la décima de las 17 etapas del famoso Rally de Montecarlo, el belga oriental Thierry Neuville, que lleva once años con los coreanos desde el inicio de la participación de Hyundai en el WRC, adelantó al dúo de Toyota formado por Elfyn Evans y Sébastien Ogier, que hasta entonces lideraba la prueba. A mitad de la segunda de las tres etapas, el nuevo líder Neuville había establecido una ventaja de 5,1 segundos sobre el galés Evans.

Neuville, ganador del Monte 2020, explicó: "A veces me costaba mucho entender las notas y dudaba. He perdido algo de tiempo. Hacia el final, mis notas eran un poco demasiado conservadoras. Hicimos lo que pudimos".

El destronado Evans (Toyota GR Yaris Rally1) no encontró explicación a su pérdida del liderato: "No creo que los neumáticos hayan marcado la diferencia esta mañana. Cada vez está más sucio. No tenemos más problemas con el coche".

A 2,6 segundos de Evans se encontraba su compañero de equipo Sébastien Ogier, ganador de la prueba del año pasado y que sigue aspirando a ganar la Reina de los Rallies por décima vez, todo un récord. Ogier, ocho veces ganador del título, admitió: "Por supuesto que nos habría gustado perder un poco menos de tiempo esta mañana, pero así son las cosas. Intentaremos hacerlo mejor más adelante".

Con una diferencia de 1:18.6 minutos respecto a su compañero de equipo Neuville, Ott Tänak consolidó su cuarto puesto por delante de Adrien Fourmaux (+2:06.4) en el M-Sport Ford Puma Rally1.

En la clasificación del WRC2, Nicolay Gryazin (P9) en el Citroën C3 Rally2 ha estabilizado su liderato en 5,9 segundos por delante de Pepe López en el Skoda Fabia RS y 14,5 segundos por delante de su compañero de Citroën Yohan Rossel.