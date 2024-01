WP11 : Neuville fait exploser le duo Toyota et prend la tête

Dans la dixième des 17 spéciales du célèbre Rallye Monte-Carlo, le Belge de l'Est Thierry Neuville, qui a passé onze ans chez le Coréen depuis le début de son engagement en Hyundai WRC, a pris le meilleur sur le duo Toyota composé d'Elfyn Evans et Sébastien Ogier. A mi-parcours de la deuxième des trois étapes, le nouveau leader Neuville avait pris 5,1 secondes d'avance sur le Gallois Evans.

Neuville, vainqueur du Monte en 2020, expliquait : "Parfois, j'avais vraiment du mal à comprendre les notes et j'hésitais. Cela m'a fait perdre un peu de temps. Vers la fin, mes notes étaient un peu trop conservatrices. Nous avons fait ce que nous pouvions".

Evans (Toyota GR Yaris Rally1), détrôné, n'a pas trouvé de raison à sa perte de leadership : "Je ne pense pas que les pneus aient fait une différence ce matin. C'est de plus en plus sale. Nous n'avons plus de problèmes avec la voiture".

A 2,6 secondes d'Evans se tenait en embuscade son coéquipier Sébastien Ogier, vainqueur l'an dernier, qui continue de s'accrocher à son objectif de remporter la reine des rallyes pour la dixième fois, un autre record. L'octuple vainqueur Ogier a avoué : "Bien sûr, nous aurions aimé perdre un peu moins de temps ce matin, mais c'est comme ça. Nous essaierons de faire mieux plus tard".

Avec un retard de 1:18,6 sur son équipier Neuville, Ott Tänak a consolidé sa quatrième place devant Adrien Fourmaux (+ 2:06,4) sur la Ford Puma Rally1 de M-Sport.

En WRC2, Nicolay Gryazin, 9e sur sa Citroën C3 Rally2, a stabilisé son avance de 5.9 secondes sur Pepe Lopez (Skoda Fabia RS) et de 14.5 secondes sur son équipier Citroën Yohan Rossel.