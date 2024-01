SS 11: Neuville rompe il duo Toyota e passa al comando

Nella decima delle 17 tappe del famoso Rally di Monte Carlo, il belga orientale Thierry Neuville, che è stato con i coreani per undici anni dall'inizio del coinvolgimento di Hyundai nel WRC, ha superato il duo Toyota precedentemente in testa, composto da Elfyn Evans e Sébastien Ogier. A metà della seconda delle tre tappe, il nuovo leader Neuville aveva stabilito un vantaggio di 5,1 secondi sul gallese Evans.

Neuville, vincitore del Monte 2020, ha spiegato: "A volte ho fatto davvero fatica a capire le note e ho esitato. Di conseguenza, ho perso un po' di tempo. Verso la fine, le mie note erano un po' troppo conservative. Abbiamo fatto quello che potevamo".

Il detronizzato Evans (Toyota GR Yaris Rally1) non ha trovato spiegazioni per la perdita della leadership: "Non credo che le gomme abbiano fatto la differenza questa mattina. La strada diventa sempre più sporca. Non abbiamo più problemi con la macchina".

A 2,6 secondi da Evans si è piazzato il suo compagno di squadra Sébastien Ogier, che ha vinto l'anno scorso e punta ancora a vincere la regina dei rally per la decima volta. L'otto volte vincitore del titolo Ogier ha ammesso: "Naturalmente avremmo voluto perdere un po' meno tempo questa mattina, ma è così che vanno le cose. Cercheremo di fare meglio più avanti".

Con un distacco di 1:18,6 minuti dal suo compagno di squadra Neuville, Ott Tänak ha consolidato il suo quarto posto davanti ad Adrien Fourmaux (+2:06,4) nella M-Sport Ford Puma Rally1.

Nella classifica WRC2, Nicolay Gryazin in P9 con la Citroën C3 Rally2 ha stabilizzato il suo vantaggio di 5,9 secondi su Pepe Lopez con la Skoda Fabia RS e di 14,5 secondi sul collega della Citroën Yohan Rossel.