SS 11: Neuville ultrapassa a dupla da Toyota e lidera

Thierry Neuville assumiu a liderança do Hyundai i20 Rally1 a meio da segunda etapa do 92º Rali de Monte Carlo, a tradicional ronda de abertura do Campeonato do Mundo de 2024 (WRC).

por Toni Hoffmann - Automatic translation from German

Na décima das 17 etapas do famoso Rali de Monte Carlo, o belga Thierry Neuville, que está com os coreanos há onze anos, desde o início da participação da Hyundai no WRC, ultrapassou a dupla Toyota de Elfyn Evans e Sébastien Ogier, que até então liderava. A meio da segunda das três etapas, o novo líder Neuville tinha estabelecido uma vantagem de 5,1 segundos sobre o galês Evans.

Neuville, o vencedor do Monte em 2020, explicou: "Por vezes, tive muita dificuldade em compreender as notas e hesitei. Perdi algum tempo por causa disso. Perto do fim, as minhas notas eram demasiado conservadoras. Fizemos o que podíamos".

O destronado Evans (Toyota GR Yaris Rally1) não encontrou qualquer explicação para a perda da liderança: "Não creio que os pneus tenham feito a diferença esta manhã. Está a ficar cada vez mais sujo. Não temos mais problemas com o carro".

A 2,6 segundos de Evans estava o seu companheiro de equipa Sébastien Ogier, que venceu a prova do ano passado e continua a tentar vencer a Rainha dos Ralis pela décima vez. Ogier, oito vezes vencedor do título, admitiu: "É claro que gostaríamos de ter perdido um pouco menos de tempo esta manhã, mas é assim que as coisas são. Vamos tentar fazer melhor mais tarde".

Com uma diferença de 1:18.6 minutos para o seu companheiro de equipa Neuville, Ott Tänak consolidou o seu quarto lugar à frente de Adrien Fourmaux (+2:06.4) no M-Sport Ford Puma Rally1.

Na classificação WRC2, Nicolay Gryazin, em P9 no Citroën C3 Rally2, estabilizou a sua liderança com 5,9 segundos de vantagem sobre Pepe Lopez, no Skoda Fabia RS, e 14,5 segundos sobre o seu colega da Citroën, Yohan Rossel.