Monte Carlo 1989: Accidente mortal de Alex Fiorio

El Rally de Montecarlo, que normalmente abre la temporada del Campeonato del Mundo de Rallyes, fue la segunda de las 13 pruebas del campeonato en 1989, tras el Rally de Suecia (del 6 al 8 de enero). 24 etapas a lo largo de 613 kilómetros fueron los criterios deportivos de la 57ª edición del rally más antiguo del mundo.

Tras las cuatro decisiones de la primera etapa del domingo, incluida la clásica acortada "Burzet", la etapa "Chateau Boulogne" de 30 kilómetros en la Ardèche abrió la segunda etapa el lunes por la mañana a partir de las 10:30 horas, que conducía de nuevo a Mónaco. Fue un lunes soleado, sobre el que pronto se posó una gran nube de tristeza.

En la quinta etapa del Rally de Montecarlo, Fiorio perdió el control de su ToTip Lancia Delta Integrale y chocó contra un grupo de espectadores a casi 150 km/h. Entre ellos se encontraba el piloto sueco. Entre ellos se encontraban el piloto sueco Lars-Erik Torph y su copiloto Bertil-Rune Rehnfeldt, que fallecieron en el lugar del accidente. Otros tres espectadores resultaron heridos, algunos de ellos de gravedad. Fiorio y su copiloto Luigi Pirollo salieron completamente ilesos del accidente.

Torph no participó en el Rally de Montecarlo de 1989, pero esta vez actuó como el llamado espía del hielo para ayudar a su colega sueco de rallyes Fredrik Skoghag con las pacenotas en superficies heladas. Torph, que estaba prometido a la conocida copiloto Tina Thörner y se había rumoreado que sería un futuro piloto de fábrica de Audi, y Rehnfeldt aprovecharon un descanso y asistieron como espectadores a la quinta decisión, la primera de las diez etapas de la segunda etapa, una decisión fatal.

El piloto italiano Alex Fiorio, entonces de 23 años e hijo del antiguo director deportivo de Lancia y más tarde director deportivo de Ferrari, Cesare Fiorio, perdió el control de su Lancia Delta HF Integrale. Fiorio intentó interceptar el coche y chocó contra un terraplén en el lado derecho, lo que obligó al vehículo a volver a la estrecha pista asfaltada, con el resultado de que Fiorio voló fuera de la pista hacia la izquierda y cayó por un terraplén a 150 km/h en la curva de derechas posterior. Atropelló a un grupo de espectadores, entre ellos Lars-Erik Torph y Rune Rehnfeldt, que fallecieron en el lugar del accidente. Testigos declararon posteriormente que Fioro había golpeado un bache, lo que le hizo perder el control del Lancia.

Skoghag se retiró de la prueba. Sin embargo, el rally continuó. El equipo Lancia, sin embargo, continuó el rally e incluso consiguió una triple victoria con Miki Biasion, Didier Auriol y Bruno Saby, con mucho luto. La única señal de luto fue el hecho de que Lancia decidiera no participar en la ceremonia de entrega de premios.

"Lamentamos mucho este accidente. Me afecta especialmente, por supuesto, porque el accidente lo causó mi hijo", explicaría más tarde Fiorio a la prensa en Mónaco. "Pero también tenemos que reconocer que ha sido un accidente muy desafortunado. Nosotros y todo el mundo sabemos que el automovilismo es peligroso. Este tipo de accidentes son impredecibles y no se pueden evitar". Su hijo Alex no quiso hacer comentarios.

"Ha sido un duro golpe para el automovilismo. Estamos de luto y nos solidarizamos con las familias", declaró Huschke von Hanstein, entonces Presidente del Automobilclub von Deutschland (AvD), organizador del circuito alemán y de la sede de Bad Homburg.

"El automovilismo vivió aquí un capítulo muy triste", dijo Jacky Ickx, miembro del Automóvil Club de Mónaco.

Fiorio continuó la temporada más tarde y, al igual que el año anterior, fue subcampeón al final de la temporada de 1989, pero de nuevo no logró una sola victoria a pesar de subir al podio en cuatro ocasiones.

Fiorio dejó Lancia a finales de 1990 y pilotó para varios equipos en el campeonato hasta 1995. Durante este tiempo, también ganó tres veces consecutivas el Rally de Chipre, una prueba del Campeonato de Europa de Rallyes. Sin embargo, no consiguió ningún puesto en el Campeonato del Mundo de Rallyes. Disputó su última prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes en Australia, en 2002. Ese mismo año, terminó quinto en el entonces Rally de los 1000 Lagos de Finlandia con un Mitsubishi Lancer y ganó la categoría de coches de producción. Participó en el campeonato italiano de rallies hasta 2007, año en que se retiró definitivamente del automovilismo activo.