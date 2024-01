Monte Carlo 1989 : Accident fatal d'Alex Fiorio

Le 23 janvier 1989, l'un des chapitres les plus noirs du Rallye Monte-Carlo s'est écrit. L'Italien Alex Fiorio a perdu le contrôle de la Lancia et a tué les Suédois Lars-Erik Torph et Bertil-Rune Rehnfeldt.

Le Rallye Monte-Carlo, qui ouvre habituellement la saison du Championnat du monde des rallyes, était en 1989 la deuxième des 13 épreuves du championnat, après le Rallye de Suède (6-8 janvier). 24 épreuves spéciales réparties sur 613 kilomètres de meilleur temps constituaient les critères sportifs de la 57e édition du plus vieux rallye du monde.

Après les quatre décisions de la première étape le dimanche, dont la classique raccourcie "Burzet", la spéciale de 30 km "Château Boulogne" en Ardèche a ouvert la deuxième étape le lundi matin à partir de 10h30, pour un retour à Monaco. C'était un lundi ensoleillé, sur lequel s'est rapidement posé un gros nuage de tristesse.

Dans la cinquième spéciale du Rallye Monte-Carlo, Fiorio a perdu le contrôle de sa ToTip-Lancia Delta Integrale et a foncé à près de 150 km/h dans un groupe de spectateurs. Parmi eux se trouvaient le pilote suédois Lars-Erik Torph et son copilote Bertil-Rune Rehnfeldt, tous deux décédés sur les lieux de l'accident. Trois autres spectateurs ont été blessés, certains grièvement. Fiorio et son copilote Luigi Pirollo sont sortis indemnes de l'accident.

Torph n'a pas participé au Rallye Monte-Carlo 1989, mais a joué le rôle de pionnier de la glace pour aider son collègue suédois Fredrik Skoghag à faire des pacenotes sur le verglas. Torph, fiancé à la célèbre copilote Tina Thörner et pressenti pour devenir le futur pilote d'usine Audi, et Rehnfeldt ont profité d'une pause pour assister en spectateurs à la cinquième décision, la première des dix spéciales de la deuxième étape, une décision fatale.

Le pilote italien Alex Fiorio, alors âgé de 23 ans et fils de Cesare Fiorio, ancien directeur sportif de Lancia et futur directeur sportif de Ferrari, a perdu le contrôle de sa Lancia Delta HF Integrale. Fiorio a tenté d'intercepter la voiture et s'est dirigé sur le côté droit contre un talus qui a repoussé la voiture sur l'étroite piste goudronnée, avec pour conséquence que Fiorio est sorti de la piste à gauche et a dévalé un talus à 150 km/h dans le virage à droite qui suivait. Il a alors heurté un groupe de spectateurs composé de Lars-Erik Torph et de Rune Rehnfeldt, qui ont succombé à leurs blessures sur le lieu de l'accident. Plus tard, des témoins ont déclaré que Fioro avait heurté un nid-de-poule, ce qui lui aurait fait perdre le contrôle de la Lancia.

Skoghag s'est retiré de l'épreuve. Le rallye a toutefois continué. L'équipe Lancia a continué le rallye et a même réalisé un triplé avec Miki Biasion, Didier Auriol et Bruno Saby, avec beaucoup de pleureuses. Seul signe de deuil, Lancia a renoncé à la cérémonie de remise des prix.

"Nous regrettons beaucoup cet accident. Bien sûr, cela me touche particulièrement parce que l'accident a été causé par mon fils", déclarera plus tard Fiorio à la presse à Monaco. "Mais nous devons aussi constater qu'il s'agit d'un accident très malheureux. Nous et tout le monde savons que le sport automobile est dangereux. De tels accidents sont imprévisibles et ne peuvent pas être évités". Son fils Alex n'était pas disposé à faire de commentaires.

"C'est un coup très dur pour le sport automobile. Nous sommes en deuil et compatissons avec les familles", a déclaré Huschke von Hanstein, président à l'époque de l'Automobile Club d'Allemagne (AvD), organisateur du tracé en Allemagne et du lieu de départ à Bad Homburg.

"Le sport automobile a vécu ici un chapitre très triste", a déclaré Jacky Ickx, membre de l'Automobile Club de Monaco.

Fiorio poursuivit la saison plus tard et devint vice-champion du monde à la fin de la saison 1989, comme l'année précédente, mais ne remporta à nouveau aucune victoire individuelle malgré quatre podiums.

Fin 1990, Fiorio quitta Lancia et courut pour différentes équipes dans le championnat jusqu'en 1995. Durant cette période, il a également remporté trois fois de suite le Rallye de Chypre, une manche du Championnat d'Europe des Rallyes. Mais il ne s'est pas classé en tête du championnat du monde des rallyes. Il a disputé sa dernière course en championnat du monde des rallyes en 2002 en Australie. La même année, il a terminé cinquième au Rallye des 1000 Lacs en Finlande sur une Mitsubishi Lancer et a remporté la catégorie des voitures de production. Il s'est engagé dans le championnat italien des rallyes jusqu'en 2007, date à laquelle il s'est définitivement retiré du sport automobile actif.