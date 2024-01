Monte Carlo 1989: incidente mortale di Alex Fiorio

Il Rally di Monte Carlo, che normalmente apre la stagione del Campionato del Mondo Rally, è stato il secondo dei 13 appuntamenti del campionato nel 1989 dopo il Rally di Svezia (6-8 gennaio). 24 tappe per 613 chilometri sono stati i criteri sportivi della 57a edizione del rally più antico del mondo.

Dopo le quattro decisioni della prima tappa di domenica, tra cui la classica "Burzet" accorciata, la tappa "Chateau Boulogne" di 30 chilometri nell'Ardèche ha aperto la seconda tappa lunedì mattina dalle 10:30, che ha riportato a Monaco. È stato un lunedì soleggiato, sul quale si è presto posata una grande nuvola di tristezza.

Durante la quinta tappa del Rally di Monte Carlo, Fiorio ha perso il controllo della sua Lancia Delta Integrale ToTip e si è schiantato contro un gruppo di spettatori a quasi 150 km/h. Il pilota svedese era tra loro. Tra questi c'erano il pilota svedese Lars-Erik Torph e il suo copilota Bertil-Rune Rehnfeldt, entrambi morti sul luogo dell'incidente. Altri tre spettatori sono rimasti feriti, alcuni in modo grave. Fiorio e il suo copilota Luigi Pirollo sono usciti completamente illesi dall'incidente.

Torph non partecipò al Rally di Monte Carlo del 1989, ma questa volta agì come cosiddetta spia del ghiaccio per aiutare il suo collega svedese Fredrik Skoghag con i pacenotes sulle superfici ghiacciate. Torph, che era fidanzato con la nota copilota Tina Thörner e di cui si vociferava come futuro pilota Audi, e Rehnfeldt approfittarono di una pausa per assistere da spettatori alla quinta decisione, la prima delle dieci tappe della seconda tappa: una decisione fatale.

Il pilota italiano Alex Fiorio, l'allora 23enne figlio dell'ex direttore sportivo della Lancia e poi della Ferrari Cesare Fiorio, perse il controllo della sua Lancia Delta HF Integrale. Nel tentativo di intercettare la vettura, Fiorio andò a sbattere contro un terrapieno sul lato destro, che costrinse il veicolo a rientrare nella stretta pista asfaltata, con il risultato che Fiorio volò fuori pista a sinistra e giù per un terrapieno a 150 km/h nella successiva curva a destra. Ha investito un gruppo di spettatori, tra cui Lars-Erik Torph e Rune Rehnfeldt, che hanno riportato ferite mortali sul luogo dell'incidente. I testimoni affermarono in seguito che Fioro aveva urtato una buca, facendogli perdere il controllo della Lancia.

Skoghag si ritirò dall'evento. Tuttavia, il rally continuò. Il team Lancia, tuttavia, continuò il rally e riuscì persino a ottenere una tripla vittoria con Miki Biasion, Didier Auriol e Bruno Saby, con molti lutti. L'unico segno di lutto è stato il fatto che Lancia ha deciso di non partecipare alla cerimonia di premiazione.

"Siamo molto dispiaciuti per questo incidente. Mi colpisce particolarmente, naturalmente, perché l'incidente è stato causato da mio figlio", spiegherà poi Fiorio alla stampa a Monaco. "Ma dobbiamo anche riconoscere che si è trattato di un incidente molto sfortunato. Noi e tutti sappiamo che il motorsport è pericoloso. Questi incidenti sono imprevedibili e non possono essere evitati". Il figlio Alex non ha voluto commentare.

"È stato un duro colpo per il motorsport. Siamo in lutto e solidali con le famiglie", ha dichiarato Huschke von Hanstein, l'allora presidente dell'Automobilclub von Deutschland (AvD), organizzatore del circuito tedesco e della sede di Bad Homburg.

"Il motorsport ha vissuto un capitolo molto triste", ha dichiarato Jacky Ickx, membro dell'Automobile Club di Monaco.

Fiorio continuò la stagione più tardi e, come l'anno precedente, si classificò secondo alla fine della stagione 1989, ma ancora una volta non riuscì a ottenere una sola vittoria nonostante quattro podi.

Fiorio lasciò la Lancia alla fine del 1990 e guidò per diverse squadre nel campionato fino al 1995. Durante questo periodo, vinse anche il Rally di Cipro, una prova del Campionato Europeo Rally, per tre volte di seguito. Tuttavia, non ha ottenuto alcun piazzamento di rilievo nel Campionato del Mondo Rally. Ha disputato la sua ultima gara del Campionato del Mondo Rally in Australia nel 2002. Nello stesso anno, si è classificato quinto nell'allora Rally 1000 Laghi in Finlandia, a bordo di una Mitsubishi Lancer, vincendo la classe delle auto di serie. Ha partecipato al campionato italiano di rally fino al 2007, quando alla fine dell'anno si è ritirato dall'attività sportiva.