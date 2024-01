Monte Carlo 1989: Acidente mortal com Alex Fiorio

Um dos capítulos mais negros do Rali de Monte Carlo foi escrito a 23 de janeiro de 1989. O italiano Alex Fiorio perdeu o controlo do Lancia e matou os suecos Lars-Erik Torph e Bertil-Rune Rehnfeldt.

O Rali de Monte Carlo, que normalmente abre a temporada do Campeonato do Mundo de Ralis, foi a segunda das 13 rondas do campeonato em 1989, depois do Rali da Suécia (6 a 8 de janeiro). 24 etapas ao longo de 613 quilómetros foram os critérios desportivos da 57ª edição do rali mais antigo do mundo.

Após as quatro decisões da primeira etapa de domingo, incluindo a clássica encurtada "Burzet", a etapa "Chateau Boulogne", de 30 quilómetros, em Ardèche, abriu a segunda etapa na segunda-feira de manhã, a partir das 10h30, que conduziu de volta ao Mónaco. Uma segunda-feira de sol, sobre a qual se instala uma grande nuvem de tristeza.

Na quinta etapa do Rali de Monte Carlo, Fiorio perdeu o controlo do seu ToTip Lancia Delta Integrale e chocou contra um grupo de espectadores a quase 150 km/h. O piloto sueco estava entre eles. Entre eles estavam o piloto sueco Lars-Erik Torph e o seu copiloto Bertil-Rune Rehnfeldt, que morreram ambos no local do acidente. Três outros espectadores ficaram feridos, alguns deles com gravidade. Fiorio e o seu copiloto Luigi Pirollo sobreviveram ao acidente completamente ilesos.

Torph não participou no Rali de Monte Carlo de 1989, mas desta vez actuou como o chamado espião do gelo para ajudar o seu colega sueco de rali Fredrik Skoghag com os pacenotes em superfícies geladas. Torph, que estava noivo da conhecida copiloto Tina Thörner e que, segundo os rumores, seria um futuro piloto da Audi, e Rehnfeldt aproveitaram uma pausa e assistiram como espectadores à quinta decisão, a primeira de dez etapas da segunda etapa - uma decisão fatal.

O piloto italiano Alex Fiorio, então com 23 anos, filho do antigo diretor desportivo da Lancia e mais tarde diretor desportivo da Ferrari, Cesare Fiorio, perdeu o controlo do seu Lancia Delta HF Integrale. Fiorio tentou intercetar o carro e embateu num aterro do lado direito, o que forçou o veículo a voltar para a estreita pista de asfalto, o que fez com que Fiorio voasse para fora da pista para a esquerda e descesse um aterro a 150 km/h na curva à direita que se seguiu. Atingiu um grupo de espectadores, incluindo Lars-Erik Torph e Rune Rehnfeldt, que sucumbiram aos ferimentos fatais no local do acidente. Mais tarde, testemunhas afirmaram que Fioro tinha batido num buraco, o que o levou a perder o controlo do Lancia.

Skoghag retirou-se da prova. No entanto, o rali continua. A equipa Lancia, no entanto, continuou o rali e conseguiu mesmo uma tripla vitória com Miki Biasion, Didier Auriol e Bruno Saby, com muito luto. O único sinal de luto foi o facto de a Lancia ter decidido não participar na cerimónia de entrega de prémios.

"Lamentamos muito este acidente. É claro que me atinge particularmente, porque o acidente foi causado pelo meu filho", explicou Fiorio mais tarde à imprensa no Mónaco. "Mas também temos de reconhecer que foi um acidente muito infeliz. Nós e toda a gente sabe que o desporto automóvel é perigoso. Estes acidentes são imprevisíveis e não podem ser evitados". O seu filho Alex não estava preparado para comentar.

"Foi um grande golpe para o desporto automóvel. Estamos de luto e solidários com as famílias", disse Huschke von Hanstein, o então presidente do Automobilclub von Deutschland (AvD), o organizador do circuito alemão e do local de Bad Homburg.

"O desporto automóvel viveu aqui um capítulo muito triste", declarou Jacky Ickx, membro do Automóvel Clube do Mónaco.

Fiorio continuou a temporada mais tarde e, tal como no ano anterior, foi vice-campeão no final da temporada de 1989, mas mais uma vez não conseguiu alcançar uma única vitória, apesar de quatro subidas ao pódio.

Fiorio deixou a Lancia no final de 1990 e pilotou para várias equipas no campeonato até 1995. Durante este período, também ganhou o Rali de Chipre, uma ronda do Campeonato Europeu de Ralis, por três vezes consecutivas. No entanto, não conseguiu nenhuma posição de topo no Campeonato do Mundo de Ralis. A sua última ronda do Campeonato do Mundo de Ralis foi disputada na Austrália, em 2002. No mesmo ano, terminou em quinto lugar no então Rali dos 1000 Lagos, na Finlândia, num Mitsubishi Lancer e venceu a classe de carros de produção. Esteve envolvido no campeonato italiano de ralis até 2007, quando finalmente se retirou do desporto automóvel ativo no final do ano.