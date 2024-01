Etapa 2: Neuville empieza el final como líder

Thierry Neuville, ganador de la Reina de los Rallies en 2020, y Sébastien Ogier, que ha ganado nueve veces en el principado de la Costa Azul y la más reciente el año pasado, son los dos rivales por la victoria en el 92º Rally de Montecarlo. Tras 14 etapas casi sin nieve ni hielo en los Alpes Marítimos, en el departamento de Hautes Alpes, Neuville marcó cinco mejores tiempos para abrir una estrecha ventaja de 3,3 segundos sobre el ocho veces campeón Ogier, que también marcó cinco mejores tiempos.

Neuville estaba encantado con su ligera ventaja: "La última etapa nos ha ido muy bien. Ha sido perfecta. Realmente tenemos un coche completamente diferente este año, increíble". Neuville había empezado la última etapa del sábado a sólo ocho décimas de segundo de Ogier y luego la convirtió en una ventaja de 3,3 segundos sobre Ogier. Tres etapas sobre 52,12 kilómetros son los criterios deportivos finales del domingo.

Ogier también elogió la última etapa de la segunda etapa: "Ha sido realmente una etapa muy especial. Parece que mañana nos espera un gran día". Esta jornada terminará poco después del mediodía del domingo con la versión corta del famoso Col de Turini como última etapa de potencia.

Elfyn Evans y el Rally Monte Carlo parecen no encontrarse. El tres veces subcampeón del Toyota GR Yaris Rally1 lideró hasta la décima etapa y luego tuvo que dejar la batalla por el cetro a Ogier y Neuville. El sábado por la tarde, terminó en tercera posición con una ventaja de 34,9 segundos. Evans buscaba una explicación: "La tarde no ha sido la que esperábamos. El feeling no estaba ahí, pero así son las cosas. Mañana, con el nuevo formato, es un poco como el comienzo de un nuevo día y tenemos que enfocarlo así."

Ott Tänak, el antiguo y nuevo compañero de equipo del ganador del día, Neuville, ha quedado a 1:37,6 minutos en cuarta posición, 57,4 segundos por delante de Adrien Fourmaux en el Ford Puma Rally1. El compañero de equipo de Fourmaux, Grégoire Munster, tuvo que abandonar el rally prematuramente en la duodécima decisión.

Echemos un vistazo rápido al nuevo sistema de puntos, que sólo entra en vigor si todos los que terminaron el sábado también terminan el domingo. En consecuencia, los 18 puntos máximos son para Neuville por delante de Ogier (15 puntos), Evans (13), Tänak (10) y Fourmaux (10), contando hasta el décimo puesto (1 punto) para Yohan Rossel (WRC2/Citroën C3 Rally2). El domingo, se otorgarán puntos adicionales a los siete mejores pilotos (7-6-5-4-3-2-1) por la tercera etapa, además de los puntos de bonificación habituales (5-4-3-2-1) en la Power Stage.

Nicolay Gryazin (Citroën C3 Rally2) se aseguró la clasificación del WRC2 en P8, sólo dos décimas de segundo por delante de Pepe López en el Škoda Fabia RS y 12,8 segundos por delante de Rossel. El veterano suizo Olivier Burri terminó 16º en la general (+25:27.0) y noveno en RC2 con su Škoda Fabia Evo.

Por cierto: ocho países terminaron entre los 10 primeros.