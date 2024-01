Etape 2 : Neuville part en tête pour la finale

Thierry Neuville, vainqueur de la reine des rallyes en 2020, et Sébastien Ogier, qui s'est imposé à neuf reprises jusqu'à présent dans la Principauté azuréenne et pour la dernière fois l'an dernier, sont les deux rivaux pour la victoire au 92e Rallye Monte-Carlo. Après 14 épreuves spéciales quasiment sans neige ni glace dans les Alpes maritimes, dans le département des Hautes-Alpes, Neuville a réalisé cinq meilleurs temps pour prendre une courte avance de 3,3 secondes sur l'octuple champion Ogier, qui a également signé cinq meilleurs temps.

Neuville se réjouissait de son léger avantage : "La dernière spéciale nous convenait parfaitement. C'était parfait. Nous avons vraiment une voiture très différente cette année, c'est incroyable". Neuville s'était lancé dans la dernière décision du samedi avec un petit retard de huit dixièmes de seconde sur Ogier, qu'il a ensuite transformé en avance de 3,3 secondes sur Ogier. Trois spéciales de 52,12 km sont les derniers critères sportifs de dimanche.

Ogier a également fait l'éloge de la dernière spéciale de la deuxième étape : "C'était en effet une spéciale très particulière. Il semble que nous ayons encore une grosse journée devant nous demain". Cette journée se terminera peu après dimanche midi avec la version courte du célèbre Col de Turini comme dernière Power Stage.

Elfyn Evans et le Rallye Monte-Carlo n'arrivent tout simplement pas à s'entendre. Le triple vice-champion a mené la Toyota GR Yaris Rally1 jusqu'à la dixième spéciale avant de laisser Ogier et Neuville se disputer le sceptre. Samedi en fin d'après-midi, il s'est retrouvé en troisième position avec un temps de 34,9 secondes. Evans cherchait une explication : "L'après-midi n'était pas celui que nous espérions. Les sensations n'étaient plus là, mais c'est comme ça. Demain, avec le nouveau format, c'est un peu comme le début d'une nouvelle journée et nous devons l'aborder ainsi".

Ott Tänak, l'ancien et le nouveau coéquipier de Neuville, vainqueur du jour, était quatrième à 1 minute 37,6 secondes, soit 57,4 secondes devant Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1). Le coéquipier de ce dernier, Grégoire Munster, a dû quitter prématurément le rallye lors de la douzième décision.

Parlons un peu du nouveau mode de calcul des points, qui ne s'applique que si tous ceux qui sont arrivés le samedi franchissent la ligne d'arrivée le dimanche. Ainsi, les 18 points maximum iront à Neuville, devant Ogier (15 points), Evans (13), Tänak (10) et Fourmaux (10), en comptant jusqu'à la dixième place (1 point) pour Yohan Rossel (WRC2/Citroën C3 Rally2). Dimanche, des points supplémentaires seront attribués aux sept meilleurs pilotes (7-6-5-4-3-2-1) pour la troisième étape, en plus des points bonus habituels (5-4-3-2-1) dans la Power Stage.

Le classement WRC2 a été remporté par Nicolay Gryazin (Citroën C3 Rally2) en 8e position, deux dixièmes de seconde seulement devant Pepe Lopez (Škoda Fabia RS) et 12,8 secondes devant Rossel. Le Suisse Olivier Burri, vétéran du Monte, s'est classé 16ème au total (+ 25:27,0) et 9ème en RC2 au volant de la Škoda Fabia Evo.

D'ailleurs, huit nations se sont classées parmi les dix premières.