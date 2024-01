Tappa 2: Neuville parte in testa alla classifica finale

Thierry Neuville, vincitore della Regina dei Rally nel 2020, e Sébastien Ogier, che ha vinto nove volte nel principato sulla Costa Azzurra e più recentemente l'anno scorso, sono i due rivali per la vittoria del 92° Rally di Monte Carlo. Dopo 14 tappe quasi prive di neve e ghiaccio nelle Alpi Marittime nel dipartimento delle Hautes Alpes, Neuville ha fatto registrare cinque tempi veloci per aprire un vantaggio di 3,3 secondi sull'otto volte campione Ogier, che ha fatto registrare anch'egli cinque tempi veloci.

Neuville si è rallegrato del suo leggero vantaggio: "L'ultima tappa è andata molto bene per noi. È stata perfetta. Quest'anno abbiamo davvero una macchina completamente diversa, incredibile". Neuville aveva iniziato l'ultima tappa di sabato con un ritardo di soli otto decimi di secondo da Ogier, per poi convertirlo in un vantaggio di 3,3 secondi su Ogier. Tre tappe di 52,12 km sono il criterio sportivo finale di domenica.

Ogier ha anche elogiato l'ultima tappa della seconda frazione: "È stata davvero una tappa molto speciale. Sembra che domani ci attenda una grande giornata". Questa giornata si concluderà poco dopo mezzogiorno di domenica con la versione corta del famoso Col de Turini come ultima tappa di potenza.

Elfyn Evans e il Rally di Monte Carlo non riescono proprio a trovarsi. Il tre volte vicecampione con la Toyota GR Yaris Rally1 ha condotto fino alla decima tappa e poi ha dovuto lasciare la battaglia per lo scettro a Ogier e Neuville. Nel tardo pomeriggio di sabato, ha concluso al terzo posto con un vantaggio di 34,9 secondi. Evans cercava una spiegazione: "Il pomeriggio non è stato quello che speravamo. Non c'era feeling, ma è così che vanno le cose. Domani, con il nuovo format, è come se iniziasse un nuovo giorno e dobbiamo affrontarlo in questo modo".

Ott Tänak, il vecchio e nuovo compagno di squadra del vincitore di giornata Neuville, era in ritardo di 1:37,6 minuti al quarto posto, con 57,4 secondi di vantaggio su Adrien Fourmaux con la Ford Puma Rally1. Il compagno di squadra di Fourmaux, Grégoire Munster, ha dovuto ritirarsi prematuramente dal rally alla dodicesima decisione.

Diamo una rapida occhiata al nuovo sistema di punti, che entra in vigore solo se tutti coloro che si sono classificati sabato si classificano anche domenica. Di conseguenza, i 18 punti massimi vanno a Neuville davanti a Ogier (15 punti), Evans (13), Tänak (10) e Fourmaux (10), fino al decimo posto (1 punto) di Yohan Rossel (WRC2/Citroën C3 Rally2). Domenica saranno assegnati punti supplementari ai sette migliori piloti (7-6-5-4-3-2-1) per la terza tappa, oltre ai consueti punti bonus (5-4-3-2-1) per la Power Stage.

Nicolay Gryazin (Citroën C3 Rally2) si è aggiudicato la classifica WRC2 in P8, con soli due decimi di secondo di vantaggio su Pepe Lopez con la Škoda Fabia RS e 12,8 secondi su Rossel. Il veterano svizzero del Monte Olivier Burri si è piazzato 16° in classifica generale (+25:27.0) e nono in RC2 con la sua Škoda Fabia Evo.

Tra l'altro, otto nazioni si sono classificate nella top 10.