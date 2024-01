Etapa 2: Neuville começa o final da prova como líder

Thierry Neuville, no Hyundai i20 Rally1, vai iniciar a primeira final do Campeonato do Mundo de Ralis de 2024, no 92º Rali de Monte Carlo, como líder, à frente do vencedor do ano passado, Sébastien Ogier, no Toyota RG Yaris Rally1.

Thierry Neuville, o vencedor da Rainha dos Ralis em 2020, e Sébastien Ogier, que venceu nove vezes no principado da Côte d'Azur e, mais recentemente, no ano passado, são os dois rivais pela vitória no 92º Rali de Monte Carlo. Depois de 14 etapas quase sem neve e sem gelo nos Alpes Marítimos, no departamento de Hautes Alpes, Neuville registou cinco tempos mais rápidos para abrir uma pequena vantagem de 3,3 segundos sobre o octacampeão Ogier, que também registou cinco tempos mais rápidos.

Neuville estava satisfeito com a sua ligeira vantagem: "A última etapa correu muito bem para nós. Foi perfeita. Temos realmente um carro completamente diferente este ano, inacreditável." Neuville tinha começado a última etapa de sábado apenas oito décimos de segundo atrás de Ogier e depois converteu-a numa vantagem de 3,3 segundos sobre Ogier. Três etapas de 52,12 quilómetros são os critérios desportivos finais no domingo.

Ogier também elogiou a última etapa da segunda fase: "Foi, de facto, uma etapa muito especial. Parece que amanhã ainda temos um grande dia pela frente". Este dia terminará pouco depois do meio-dia de domingo, com a versão curta do famoso Col de Turini como última etapa de potência.

Elfyn Evans e o Rali de Monte Carlo parecem não conseguir encontrar-se. O tricampeão no Toyota GR Yaris Rally1 liderou até à décima etapa e depois teve de deixar a luta pelo cetro para Ogier e Neuville. No final da tarde de sábado, terminou em terceiro lugar com uma vantagem de 34,9 segundos. Evans procurava uma explicação: "A tarde não foi a que esperávamos. A sensação não estava lá, mas é assim que as coisas são. Amanhã, com o novo formato, é um pouco como o início de um novo dia e temos de o abordar dessa forma."

Ott Tänak, o antigo e novo companheiro de equipa do vencedor do dia, Neuville, ficou a 1:37,6 minutos do quarto lugar, 57,4 segundos à frente de Adrien Fourmaux no Ford Puma Rally1. O companheiro de equipa de Fourmaux, Grégoire Munster, teve de abandonar prematuramente o rali na décima segunda decisão.

Vejamos rapidamente o novo sistema de pontos, que só entra em vigor se todos os que terminaram no sábado também terminarem no domingo. Assim, os 18 pontos máximos vão para Neuville, à frente de Ogier (15 pontos), Evans (13), Tänak (10) e Fourmaux (10), contando até ao décimo lugar (1 ponto) para Yohan Rossel (WRC2/Citroën C3 Rally2). No domingo, serão atribuídos pontos adicionais aos sete melhores pilotos (7-6-5-4-3-2-1) para a terceira etapa, mais os habituais pontos de bónus (5-4-3-2-1) na Power Stage.

Nicolay Gryazin (Citroën C3 Rally2) garantiu a classificação do WRC2 em P8, apenas dois décimos de segundo à frente de Pepe Lopez no Škoda Fabia RS e 12,8 segundos à frente de Rossel. O veterano suíço Olivier Burri terminou em 16º na geral (+25:27.0) e em nono na RC2 com o seu Škoda Fabia Evo.

A propósito: oito nações terminaram no top 10.